Karlos Arguiñano, chef, y su receta más fácil con un bote de alubias: lista en 20 minutos y perfecta para el frío

Esta semana ha comenzado el otoño y parece que por fin el frío ha llegado a España. El cuerpo empieza a pedir recetas más cálidas y reconfortantes: no tardará en caer un buen cocido o un chocolate caliente con churros.

Por ello, en esta ocasión traemos un plato muy sencillo que podemos elaborar usando un bote de alubias blancas cocidas, lo cual agiliza la elaboración, ya que no es necesario cocerlas previamente.

La receta es obra de uno de nuestros grandes cocineros, Karlos Arguiñano. El chef vasco propone unas alubias blancas con verduras para dos personas que tendrás listas en sólo 20 minutos o menos.

En cuanto a las verduras, únicamente necesitarás conseguir medio calabacín, una cebolleta y un puerro para ponerte manos a la obra. Todos los detalles más abajo.

Alubias con verduras

Ingredientes Alubias blancas en conserva, 1 bote

Calabacín, 1/2

Cebolleta, 1

Puerro, 1

Salsa de tomate, 2 cucharadas

Aceite de oliva, 4 cucharadas

Sal, al gusto Paso 1 Limpia y corta todas las verduras: pela y pica la cebolleta en daditos, corta el puerro en aritos finos, y el calabacín por la mitad a lo largo y luego en medias lunas. Paso 2 Calienta 4 cucharadas de aceite en una sartén grande, agrega toda la verdura, tapa la sartén y cocina a fuego medio durante 8 minutos. Paso 3 Abre el bote de alubias y añádelas a la sartén. Echa también la salsa de tomate y una pizca de sal. Paso 4 Mezcla todo suavemente y, para terminar, sirve las alubias con verduras en platos hondos.

Si prefieres cocer las alubias en lugar de comprarlas ya cocidas, Arguiñano recomienda ponerlas a remojo el día de antes. Después las colocas en una olla a presión con una cabeza entera de ajos, una hoja de laurel y una pizca de sal al gusto. Finalmente, las cubres con agua fría y las cocinas en la olla durante 25 minutos.

Además, el chef advierte que es muy importante fijarse en la fecha de caducidad cuando compramos legumbres secas como alubias, lentejas o garbanzos, ya que si son muy viejas, por mucho tiempo que las tengamos cociendo, no se ablandarán.

¿Son buenas las alubias de bote?

Las alubias de bote pueden ser una alternativa práctica y saludable (tal y como explicamos más profundamente en este artículo) frente a las frescas, aunque existen algunas diferencias importantes.

Nutricionalmente, ambas opciones ofrecen aportes similares de proteínas, hidratos de carbono y fibra; la principal diferencia es el contenido de sodio, generalmente más alto en las de bote debido a la sal añadida como conservante.

No obstante, esa sal se puede reducir en torno a un 40% si se enjuagan bien bajo el grifo antes de su consumo. Las frescas o secas cocidas en casa permiten controlar la cantidad de sal incorporada.

Asimismo, la diferencia en valores como proteínas o hidratos suele deberse a que vienen hidratadas y, por tanto, tienen más agua en la composición.

Algunos chefs opinan que las alubias de bote suelen deshacerse más fácilmente o estar más blandas por el método industrial de cocción, mientras que las cocidas en casa permiten un punto más al dente y una textura que suele gustar más en guisos tradicionales.

Aun así, chefs como José Andrés han destacado la calidad de ciertas marcas en conserva y su utilidad para consumir legumbres de forma rápida y sencilla.