Gordon Ramsay (58 años), chef con 7 estrellas Michelin, tajante sobre el salmón: "Para que no se seque, el truco no es el aceite"

Total: 40 min

Comensales: 2

El salmón es uno de los pescados azules más apreciados por su alto contenido en ácidos grasos omega-3. Este es una fuente rica de proteínas y vitaminas y también uno de los pescados más versátiles que podemos encontrar en la pescadería. Un alimento altamente nutritivo y fácil de incluir en todo tipo de platos: desde ensaladas frías, hasta platos calientes al horno, a la plancha o incluso en crudo.

Gracias a su sabor suave tan característico, el salmón es fácil de combinar con todo tipo de ingredientes dulces, cítricos, especiados o cremosos. Además, podemos incluirlo tanto en recetas rápidas del día a día como en elaboraciones más sofisticadas.

Uno de los secretos para disfrutarlo al máximo está en la cocción, en la cual conseguir una piel crujiente y una carne jugosa son las que marcan la diferencia. Si además lo combinamos con guarniciones frescas y sabrosas, como un succotash de verduras o unas patatas doradas, obtenemos un plato completo y equilibrado perfecto para triunfar en cualquier mesa.

Esto es precisamente lo que el chef británico con siete estrellas Michelin, Gordon Ramsay, consigue en su receta de salmón especiado a la plancha: una combinación perfecta entre técnica, sabor y presentación.

Con esta receta, Ramsay demuestra que con ingredientes sencillos y bien tratados se puede crear un plato digno de un restaurante de alta cocina, pero accesible para cualquier cocinero más o menos experimentado. Su técnica para cocinar el salmón en la sartén es clave para lograr un resultado perfecto, sin que quede seco ni pierda jugosidad.

"El truco es no cocinar el salmón frío. Déjalo que alcance la temperatura ambiente para que se cocine más rápido y, lo más importante, que no se seque por fuera", explica el chef en uno de sus vídeos. Además, insiste en un paso que muchos aficionados a la cocina pasan por alto.

"Asegúrate de que la sartén esté bien caliente antes de poner el aceite. Si tienes una sartén fría y pones el aceite, el aceite se quema antes de que la sartén se caliente", asegura.

Receta de salmón con guarnición de verduras: Gordon Ramsay

El control del tiempo y el sabor son fundamentales para él: "¿Cómo conseguimos que ese salmón tenga más sabor? Echamos ajo y tomillo. Voy a darle la vuelta para que se cocine con la piel hacia abajo. Solo un toque de mantequilla que mantiene el salmón húmedo y deja reposar el salmón a fuego lento de seis minutos y medio a siete minutos".

Con estos pasos, el resultado es un salmón jugoso por dentro, con una piel dorada y crujiente y lleno de matices aromáticos gracias a las hierbas frescas y a la mantequilla fundida.