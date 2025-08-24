Gordon Ramsay (58 años), chef con 7 estrellas Michelin, tajante sobre el salmón: "Para que no se seque, el truco no es el aceite"
El chef lo confirma: "Con este truco conseguimos que el salmón en la sartén quede mucho más jugoso y sin llegar a secarse".
- Total: 40 min
- Comensales: 2
El salmón es uno de los pescados azules más apreciados por su alto contenido en ácidos grasos omega-3. Este es una fuente rica de proteínas y vitaminas y también uno de los pescados más versátiles que podemos encontrar en la pescadería. Un alimento altamente nutritivo y fácil de incluir en todo tipo de platos: desde ensaladas frías, hasta platos calientes al horno, a la plancha o incluso en crudo.
Gracias a su sabor suave tan característico, el salmón es fácil de combinar con todo tipo de ingredientes dulces, cítricos, especiados o cremosos. Además, podemos incluirlo tanto en recetas rápidas del día a día como en elaboraciones más sofisticadas.
Uno de los secretos para disfrutarlo al máximo está en la cocción, en la cual conseguir una piel crujiente y una carne jugosa son las que marcan la diferencia. Si además lo combinamos con guarniciones frescas y sabrosas, como un succotash de verduras o unas patatas doradas, obtenemos un plato completo y equilibrado perfecto para triunfar en cualquier mesa.
Esto es precisamente lo que el chef británico con siete estrellas Michelin, Gordon Ramsay, consigue en su receta de salmón especiado a la plancha: una combinación perfecta entre técnica, sabor y presentación.
Con esta receta, Ramsay demuestra que con ingredientes sencillos y bien tratados se puede crear un plato digno de un restaurante de alta cocina, pero accesible para cualquier cocinero más o menos experimentado. Su técnica para cocinar el salmón en la sartén es clave para lograr un resultado perfecto, sin que quede seco ni pierda jugosidad.
"El truco es no cocinar el salmón frío. Déjalo que alcance la temperatura ambiente para que se cocine más rápido y, lo más importante, que no se seque por fuera", explica el chef en uno de sus vídeos. Además, insiste en un paso que muchos aficionados a la cocina pasan por alto.
"Asegúrate de que la sartén esté bien caliente antes de poner el aceite. Si tienes una sartén fría y pones el aceite, el aceite se quema antes de que la sartén se caliente", asegura.
El control del tiempo y el sabor son fundamentales para él: "¿Cómo conseguimos que ese salmón tenga más sabor? Echamos ajo y tomillo. Voy a darle la vuelta para que se cocine con la piel hacia abajo. Solo un toque de mantequilla que mantiene el salmón húmedo y deja reposar el salmón a fuego lento de seis minutos y medio a siete minutos".
Con estos pasos, el resultado es un salmón jugoso por dentro, con una piel dorada y crujiente y lleno de matices aromáticos gracias a las hierbas frescas y a la mantequilla fundida.
Ingredientes
Ingredientes de salmón especiado al estilo Gordon Ramsay
- Filete de salmón, 2 unidades
- Especias Cajun al gusto
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada
- Dientes de ajo enteros, 2 unidades
- Ramitas de tomillo, 2 unidades
- Mantequilla, 1 cucharada pequeña
- Jugo de limón, 1 chorrito al gusto
Ingredientes para el succotash
- Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada
- Cebolla roja, 1/2 picada
- Especias Cajun al gusto
- Sal y pimienta al gusto
- Taza de maíz, 1 unidad
- Pimiento rojo, verde y amarillo picado, 1/4 de cada uno
- Jalapeño, 1/2 unidad
- Calabacín picado, 1/2 unidad
- Calabaza amarilla picada, 1/2 unidad
- Cilantro fresco al gusto
- Jugo de 1 imón
Ingredientes para las patatas machacadas
- Patatas cocidas pequeñas o medianas, 3 o 4 unidades
- Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada
- Sal y pimienta al gusto
- Mantequilla, 1 cucharada pequeña
Para los grelos de mostaza
- Grelos de mostaza, 1 manojo
- Dientes de ajo picados, 1 unidad
- Chalota picada, 1 unidad
- Jugo y ralladura de limón, 1 limón
Para el alioli de limón
- Mayonesa, 2 cucharadas
- Zumo de 1/2 limón
Paso 1
Seca el salmón y haz cortes superficiales en la piel sin llegar a la carne. Sazona con especias Cajun, sal y pimienta por ambos lados.
Paso 2
Deja reposar a temperatura ambiente, calienta la sartén hasta que esté bien caliente y después añade la cucharada de aceite de oliva y coloca el salmón con la piel hacia abajo.
Paso 3
Presiona con una espátula para que quede plano y crujiente. Después, añade el ajo y el tomillo cuando la piel esté dorada.
Paso 4
Dale la vuelta al salmón unos segundos y vuelve a ponerlo con la piel hacia abajo. Añade una nuez de mantequilla y cocina a fuego lento entre 6 y 7 minutos. Después retira del fuego y deja reposar.
Paso 5
Para el succotash, calienta el aceite en una sartén y sofríe la cebolla roja con sal, pimienta y especias Cajun. Después, añade el maís y saltea.
Paso 6
Incorpora los tres tipos de pimientos y el jalapeño. Agrega el calabacín y la calabaza y finaliza con el cilantro fresco y el jugo de limón.
Paso 7
Para preparar las patatas con grelos, coloca las patatas cocinas sobre una tabla, rocía con aceite y machácalas con la palma.
Paso 8
Sazona con sal y pimienta. Dora en la sartén caliente, presionando con una espátula y añade mantequilla al final.
Paso 9
Para los grelos de mostaña, blanquea primero los grelos 30 segundos en agua hirviendo. Después, añádelos sobre las patatas junto con el ajo y la chalota picada.
Paso 10
Ralla el limón por encima y exprime el jugo.
Paso 11
Para emplatarlo, mezcla la mayonesa con jugo de limón y unta un poco en el plato. Después, coloca las patatas y grelos a las "cinco en punto". Añade el salmón con la piel hacia abajo y esparce el succotash como gotas de color.
Paso 12
Exprime limón fresco sobre el salmón justo antes de servir.