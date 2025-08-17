Gordon Ramsay (58), chef con 7 estrellas Michelin, lo confirma: "La clave para que el pollo tenga más sabor no es ni ajo ni sofrito"

0 votos

Total: 1 h 50 min

Comensales: 4

El pollo es una de las carnes más consumidas a nivel mundial y también en España. Su popularidad se debe a su perfil nutricional saludable, pero también a su gran versatilidad en la cocina. Y es que, podemos disfrutar de su sabor con preparaciones a la plancha, empanado, al horno, al ajillo, acompañado de arroz, con curry, guisado, con un buen sofrito... Las opciones son numerosas cuando se trata de esta carne.

Sin embargo, lejos del clásico sofrito o ajo para darle sabor, el reconocido chef con siete estrellas Michelin, Gordon Ramsay, compartía hace unos meses una receta de pollo al horno completamente alejado del típico pollo al horno reseco. El truco según el chef, está en su especiado, pero también en el proceso de horneado, donde se mantendrá completamente cubierto y con jugo para conseguir un resultado mucho más jugoso y lleno de sabor.

"Una de las cosas que me encanta de cocinar y que me mantiene emocionado después de 25 años detrás de los fogones es que siempre hay algo nuevo que aprender cada día: nuevos ingredientes, nuevas técnicas y nuevas cocinas", confiesa Ramsay al presentar su receta de pollo relleno al horno en uno de sus vídeos compartidos en YouTube.

Para preparar este plato, el chef británico empieza por el relleno, el verdadero protagonista de la receta. "Voy a empezar con chorizo curado español. Ponemos el chorizo troceado en la sartén, empezamos a cocinarlo y sacamos todos sus aceites y grasa. Le damos un toque de aceite de oliva para que se ponga en marcha".

A ese sofrito le añade cebolla picada: "en cuestión de segundos cambiarán de color a medida que absorben todo el sabor, ese delicioso picante que le ha robado al chorizo". Tras esto, añade el ajo picado, el tomillo fresco y unas judías cannellini. "Estas judías son suaves y deliciosas, muy densas, pero para el relleno son muy robustas y no se deshacen". Según Ramsay, es clave sazonarlas bien.

Pollo al horno relleno - Receta de Gordon Ramsay

"Voy a sazonarlas porque son muy densas, así que necesitan un poco de ayuda". Para equilibrar el sabor, añade tomates semi-secos: "Eso endulza el relleno". El relleno se introduce dentro del pollo para lograr una cocción uniforme.

"Añadimos también al interior sal y pimienta, muy importante. Después metemos el relleno directamente dentro del pollo, lo empujamos. Esto ayuda a cocinar el ave de manera uniforme porque estamos rellenando todos los espacios vacíos en la carcasa. Cogemos un limón grande, lo empujamos finalmente dentro una vez hayamos metido el relleno y sellamos".

La preparación final incluye un toque de pimentón y un truco para que el pollo quede jugoso y con mucho sabor: "Una cucharadita de pimentón con aceite de oliva virgen extra, lo espolvoreamos y luego usamos las manos para repartirlo por todo el exterior del pollo. De esta forma añadimos una especie de adobo dulce y picante". La bandeja se completa con 400 ml de vino blanco y la misma cantidad de agua y tomillo.

"Colocamos papel de aluminio para tapar bien la bandeja y cubrir completamente el pollo, de esta forma el pollo se cocinará al vapor en el horno, manteniéndolo húmedo y mucho más jugoso" que el pollo al horno tradicional. "Cocinamos una hora a 180 ºC con el papel de aluminio y después lo sacamos, retiramos la tapa de aluminio y le damos otros 30 minutos al horno para que la piel quede crujiente".

Una vez asado, llega el momento de trocear el pollo y servir con el relleno aparte. Ramsay recomienda aprovechar el jugo que queda en la bandeja: "Exprimiremos sobre ese jugo el zumo del limón y mezclaremos. Después lo colamos y conseguiremos una salsa con un toque a limón y especias muy agradable que podremos echar para acompañar sobre el pollo o el relleno".