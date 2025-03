Tortilla de patatas en sólo 10 minutos con 2 ingredientes: la receta más rápida, fácil y ligera que existe

Total: 10 min

Comensales: 2

¿Quieres comerte una rica tortilla de patatas pero te sientes cansado o cansada y no te apetece ponerte a pelar, cortar y freír las patatas? ¿Tienes invitados, no has tenido tiempo de preparar nada y no quieres pedir comida a domicilio? En este artículo tenemos la solución perfecta para ti: una receta exprés de este típico plato español que sólo te llevará 10 minutos.

Las recetas rápidas son cada vez más solicitadas debido al ritmo de vida acelerado en el que estamos sumidos, pero, más allá de lamentarse y poner el grito en el cielo, tratemos de buscar soluciones para aquellos momentos en los que no queda más remedio que preparar la comida o la cena en pocos minutos.

Receta rápida de tortilla de patatas

Sí, la tortilla de patatas también se sube al carro de la inmediatez: la tiktoker @myebycosta y otros influencers llevan tiempo compartiendo en esta red social vídeo-recetas en los que elaboran la tortilla de patatas más fácil y rápida que existe. Y para hacerla sólo necesitarás dos ingredientes: un bote de patatas cocidas (que puedes conseguir en casi cualquier supermercado) y unos cuantos huevos.

Ingredientes Bote de patatas cocidas en conserva (400 g), 1

Huevos, 5

Aceite de oliva, un chorrito

Sal, (al gusto)

¿Cómo hacer una tortilla de patatas en 10 minutos?

1. Vacía el bote de patatas cocidas en un plato y lávalas con agua. Después, quita el exceso de agua con papel de cocina. 2. Pon las patatas ya lavadas en bol y machácalas bien con un tenedor. 3. Bate los huevos en otro bol y, una vez batidos, añadelos al bol de las patatas. 4. Agrega sal y mezcla bien las patatas y los huevos. 5. Echa aceite de oliva en una sartén y, cuando esté caliente, vierte la mezcla de las patatas y los huevos. 6. Cocina la tortilla por un lado durante unos minutos, y luego dale la vuelta por el otro lado y deja que se haga durante otros minutos. ¡Listo!

¿Qué hacer con la tortilla de patatas que sobra?

Si has hecho demasiada tortilla y ha sobrado bastante, no tires nunca los restos, siempre se les puede dar una segunda vida. Y no nos referimos a recalentarla en el microondas, ya que si hacemos esto suele quedar muy reseca y poco apetecible. Hablamos de este 'truco' de aprovechamiento que propone nuestra redactora Mer Bonilla, que consiste fundamentalmente en elaborar una salsa en la que empapar y guisar las sobras de la tortilla para que vuelva a tan jugosa y sabrosa como recién hecha.