Los chefs coinciden: "El arroz con leche más cremoso no se cocina solo en leche o nata, hay que cocerlo antes en agua"

Un arroz con leche bien hecho es una maravilla, pero hay que saber cómo hacerlo. La receta en sí no es difícil, pero la omisión de algún paso clave o un error con alguno de los ingredientes puede dejarnos el arroz duro o como un mazacote pastoso.

La buena noticia es que conseguir que nos salga un arroz con leche inolvidable solo es cuestión de conocerse unos pocos trucos.

Elegir el arroz y la leche adecuados, seguir el método de cocción correcto y añadir el azúcar solo al final son las claves para que este postre clásico sea un triunfo.

Siempre leche entera

El primer mandamiento del arroz con leche cremoso es utilizar, como mínimo, leche entera o, como hacen muchos cocineros, una mezcla de leche y nata.

Puede parecer obvio, pero muchas veces se comete el error de recurrir a leche semidesnatada o desnatada pensando en aligerar el plato y luego nos falta cremosidad.

La proporción que manejan la mayoría de los cocineros profesionales es de un litro de leche entera por cada 100 gramos de arroz de grano redondo. Algunos añaden además un vaso de nata líquida para reforzar la untuosidad, pero no es imprescindible si se respeta la cocción a fuego lento.

Primera cocción en agua

Otro paso que está presente en las recetas de arroz con leche de muchos grandes cocineros es el blanqueado previo del arroz, que consiste en darle un primer hervor en agua durante un minuto, para después enjuagarlo en agua fría antes de proceder a la cocción en leche. Así lo hace, por ejemplo, el chef Jesús Sánchez de El Cenador de Amós en Cantabria.

Con este procedimiento se elimina el exceso de almidón y se consigue un arroz con leche de textura más refinada y elegante en boca.

El azúcar al final

Si hay un error que los chefs señalan de forma unánime es el de añadir el azúcar al principio de la cocción. Parece un detalle sin importancia, pero si ponemos el azúcar antes de tiempo, se acabará caramelizando y endurecerá el grano. El resultado es un arroz con el centro duro y un líquido demasiado dulce y menos cremoso.

Así que, el azúcar siempre lo añadiremos cuando el arroz esté ya cocido. Además, algunos cocineros añaden un poco de azúcar sobre la superficie justo antes de servirlo para caramelizarlo con el soplete o bajo el gratinador del horno.

De esta manera, se forma una costra crujiente que aporta un contraste de texturas que eleva el postre y aparecen notas de sabor tostado que complementan el dulzor de la leche.

El arroz adecuado y los aromas

El tipo de arroz importa mucho a la hora de preparar este postre. Los profesionales optan por variedades de grano redondo con alto contenido en almidón, como el bomba.

Aunque hay excepciones, como la cocinera Rosa Tovar, cuya receta es famosa por el uso de arroz de grano largo, si bien es cierto que también emplea nata espesa para aportar un extra de cremosidad.

En cuanto a los aromas, la receta clásica incluye una rama de canela, la corteza de un limón y, menos habitual pero muy recomendable, corteza de naranja.

La receta de arroz con leche que siempre sale

Para preparar un buen arroz con leche necesitamos: 100 g de arroz de grano redondo tipo bomba, 1 litro de leche entera, 150 g de azúcar, 1 tira de corteza de limón, 1 rama de canela y, para el toque final opcional, azúcar para caramelizar o canela en polvo.

Empezamos blanqueando el arroz y, para ello, ponemos a hervir agua en una olla. Añadimos el arroz, lo dejamos cocer un minuto, lo pasamos a un colador y lo enjuagamos bajo el chorro de agua fría para cortar la cocción. Reservamos.

Ponemos a calentar el litro de leche entera en un cazo aparte con la corteza de limón, la corteza de naranja y la rama de canela. Dejamos que infusione a fuego suave durante 10 minutos sin que llegue a hervir.

Incorporamos el arroz que tenemos reservado y cocinamos a fuego lento durante unos 20 minutos sin parar de remover con una cuchara de madera o de silicona para evitar que el arroz se pegue al fondo.

Retiramos la canela y la piel de limón, añadimos el azúcar y seguimos removiendo unos minutos más hasta que el azúcar se haya disuelto.

Repartimos el arroz en cuencos y dejamos enfriar en la nevera durante un mínimo de 4 horas, aunque lo ideal es dejarlos de un día para otro.

Antes de servir, opcionalmente, espolvoreamos una fina capa de azúcar sobre la superficie y la caramelizamos con un soplete. Otra opción es terminar con un toque de canela en polvo.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no encuentro arroz bomba? Cualquier arroz de grano redondo funciona bien: el típico arroz ‘para postres’ o incluso el arroz para paella de grano corto. Lo importante es que sea un grano que suelte almidón. Evita el arroz largo tipo basmati o jazmín porque no espesará.

¿Cómo sé que el arroz está en su punto? Cuando al pasar la cuchara por la cazuela el arroz se desplaza lentamente y vuelve a su sitio, como una crema espesa. Ten en cuenta que al enfriar espesará bastante más, así que es mejor retirarlo cuando todavía esté un poco más suelto de lo que quieres como resultado final.

¿Puedo hacerlo sin soplete para caramelizar? Sí. Sírvelo en cuencos aptos para horno, espolvorea el azúcar por encima y mete los cuencos bajo el gratinador del horno a máxima potencia durante uno o dos minutos, vigilando que no se queme.

¿Se puede preparar el arroz con leche con antelación? Por supuesto. El arroz con leche mejora tras unas horas en la nevera porque los sabores se integran y la textura se asiente. Puedes prepararlo la víspera sin problema y caramelizar justo antes de servir.