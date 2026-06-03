Los mejores chefs coinciden: "El mejor gazpacho no lleva pan ni pepino; queda más rico con frutos rojos o remolacha"

Mi padre me contaba siempre que el gazpacho que hacía mi abuela andaluza durante la posguerra era pan duro remojado con agua, vinagre, sal y, a veces, un poco de ajo picado. No era por ninguna tradición familiar, era la pura necesidad de llenar el estómago con lo que había y eso era algo sencillo y refrescante para los días de calor.

Aun así, pese a su humildad, aquel gazpacho de tiempos difíciles se parecía bastante más al gazpacho original que al gazpacho que conocemos ahora.

Durante la época romana, era popular una sopa fría que se hacía con pan, agua y vinagre. Siglos más tarde, cuando los árabes llegaron a la Península Ibérica, trajeron nuevas frutas y extendieron el uso del aceite de oliva, que se convirtió en ingrediente clave de estas sopas frías.

El gazpacho no tuvo tomate hasta el siglo XVI, que fue cuando nos llegaron los tomates procedentes del Nuevo Mundo; pero, cinco siglos después, sigue sin existir una receta única de gazpacho. Cada familia y cada cocinero dispone de su receta.

Unas llevan pepino, otras llevan cebolla, otras un trozo de pimiento rojo o verde, hay a quien le gusta con un toque de comino para que el pepino repita menos... y hasta los mejores chefs de este país tienen las suyas.

Los gazpachos sin pepino de Dani García

El chef malagueño, nacido en Marbella en 1975, llegó a confesar una vez que, para él, "el pepino en el gazpacho es terrorismo gastronómico". El dueño de Leña, Bibo, Lobito de Mar o Smoked room considera esta hortaliza muy agresiva y, en su lugar, prefiere utilizar otros ingredientes que aporten matices más elegantes como las fresas o la remolacha.

Dani García es también enemigo declarado del pan en el gazpacho, pues considera una incongruencia añadir pan para luego aligerar la textura con agua y, de paso, perder parte del sabor.

Para preparar su gazpacho de remolacha necesitamos: 450 g de tomates maduros, 150 g de tomates cherry, 150 g de remolacha cocida, 1 diente de ajo, 30 g de cebolla, 1 cucharada de vinagre de Jerez, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y sal en cantidad necesaria.

Para la guarnición, emplearemos queso fresco en cantidad al gusto, aceite de oliva virgen extra y orégano al gusto.

Empezamos lavando bien los tomates. Los cortamos en trozos no muy pequeños y los ponemos en el vaso de la batidora o de un robot de cocina.

Pelamos el diente de ajo y retiramos el germen para que no repita. Lo incorporamos al resto de los ingredientes junto con la cebolla y agregamos una pizca de sal.

Trituramos todo junto hasta obtener una mezcla homogénea. A continuación, cortamos la remolacha cocida en trozos grandes y la añadimos a la mezcla triturada. Echamos el aceite y el vinagre y trituramos de nuevo hasta conseguir una textura muy fina.

Para conseguir una textura mucho más suave, colamos la mezcla utilizando un colador fino o chino, eliminando cualquier grumo o resto de piel que haya podido quedar.

Preparamos la guarnición cortando el queso fresco en dados pequeños. Lo colocamos en un bol y lo aliñamos con aceite y un poco de orégano.

Servimos el gazpacho frío en cuencos o vasos y, justo antes de llevarlo a la mesa, repartimos por encima el queso fresco aliñado.

Dani García, a quien le gusta mezclar distintas variedades de tomates en sus gazpachos, también tiene otra versión en la que cambia un poco los ingredientes y utiliza fresas en vez de remolacha. En el enlace siguiente puedes ver la receta explicada con detalle.

El gazpacho sin pepino de Rodrigo de la Calle

El chef madrileño, al frente del restaurante El Invernadero, con una estrella Michelin, es uno de los referentes de la alta cocina vegetal en España y otro defensor de la elegancia de un gazpacho sin pepino, con remolacha y frutos rojos, más equilibrado y visualmente más llamativo.

De la Calle también apuesta por no usar solo una variedad de tomate, sino que utiliza una pequeña cantidad de tomates cherry; pero, a diferencia de Dani García, no los utiliza en crudo, sino que los confita previamente para que aporten matices más dulces.

Para hacer el gazpacho de frutos rojos de Rodrigo de la Calle necesitamos: 200 g de licuado de remolacha cruda (o remolacha cocida), 100 g de tomates pera maduros, 50 g de cerezas, 1 diente de ajo, 30 ml de aceite de oliva virgen extra, 50 g de tomates cherry, azúcar en cantidad suficiente, 4 huevos cocidos de codorniz (o un huevo duro de gallina) y 30 ml de vinagre de vino o de manzana.

Empezamos escaldando los tomates cherry durante unos segundos en agua hirviendo para poder pelarlos con facilidad. Una vez pelados, los cortamos por la mitad y los colocamos sobre una bandeja de horno forrada con papel vegetal, con el corte hacia arriba. Espolvoreamos generosamente con azúcar por encima de cada mitad.

Introducimos los tomates cherry en el horno precalentado a 90 ºC, con la puerta ligeramente entreabierta, para lo que podemos colocar una cuchara de madera en la puerta para dejar una rendija.

Los dejamos deshidratar durante unas 12 horas, hasta que estén arrugados y caramelizados. Este paso se puede hacer el día anterior.

Licuamos la remolacha cruda, si la usamos, o trituramos la remolacha cocida. Lavamos y deshuesamos las cerezas. Escaldamos y pelamos los tomates pera, retirándoles el pedúnculo y las partes más fibrosas.

Trituramos juntos el licuado de remolacha, los tomates pera pelados, las cerezas y el diente de ajo. Procesamos hasta obtener una mezcla fina y homogénea. Incorporamos el vinagre y el aceite de oliva virgen extra y volvemos a triturar para emulsionar el gazpacho. Si queremos una textura más fina, pasamos la mezcla por un colador chino.

Reservamos el gazpacho en frío al menos durante una hora antes de servirlo, para que se enfríe bien y los sabores se integren.

Cocemos los huevos de codorniz durante 2 minutos en agua hirviendo, los enfriamos en agua con hielo para cortar la cocción y los pelamos con cuidado.

Servimos el gazpacho muy frío en platos hondos o cuencos y lo decoramos con los tomates cherry deshidratados, los huevos de codorniz partidos por la mitad o huevo duro picado y alguna cereza deshuesada.

El gazpacho sin pepino de Martín Berasategui

Antes de que la guía Michelin se fijara en él, cuando aún estaba empezando en la cocina y trabajaba en el restaurante familiar, Martín Berasategui se hizo famoso por una versión del gazpacho andaluz con la que acompañaba algunos de sus platos.

Si bien este gazpacho, bautizado por el chef como gazpacho vasco, no lleva frutos rojos, es también un gazpacho sin pepino fresco en el que se incorporan algunos ingredientes habituales, pero de una forma nada habitual.

En esta versión vasca del gazpacho, el cocinero sustituye el pimiento crudo por pimiento del piquillo asado, el pepino por pepinillos en vinagre -mucho más digestivos- y, además, un último y sorprendente cambio que hace que la mezcla sea mucho más cremosa e irresistible: mayonesa en vez de aceite.

Además, para potenciar aún más el sabor, el gazpacho vasco de Martín Berasategui incorpora, aparte del tomate crudo, una pequeña cantidad de salsa de tomate.