Ferran Adrià: "Para mejorar el tomate de bote y que sepa a salsa casera, usa 2 cucharadas de nata y estas 2 especias"
El chef que revolucionó la gastronomía mundial tiene un truco de menos de cinco minutos para convertir un tomate frito de bote en una salsa que sabe a hecha en casa.
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Seamos honestos, no siempre hay tiempo. No siempre hay ganas. Y desde luego, no todo el mundo tiene una despensa repleta de conservas caseras preparadas con mimo en pleno agosto, cuando los tomates están en su mejor momento.
La vida real del día a día se parece más a un martes a las nueve de la noche, con las tripas rugiendo de hambre y un bote de tomate frito como única esperanza.
Y no hay que sentirse culpables. Porque hasta los grandes chefs, esos que han cambiado la historia de la cocina, recurren a atajos.
Y si Ferran Adrià, el hombre que convirtió elBulli en el mejor restaurante del mundo, tiene sus propios trucos rápidos, quizá sea hora de dejar de castigarnos por abrir un bote del supermercado.
El truco de Ferran Adrià que mejora el tomate de bote
En su serie La cocina fácil, Adrià comparte un consejo muy eficaz y escandalosamente sencillo.
Basta con añadir dos cucharadas de nata y un par de especias, orégano y pimienta -que son las que hacen la magia- para transformar por completo un tomate frito industrial. Sin complicaciones. Sin ingredientes raros. Sin tener ni idea de cocinar.
El resultado es una salsa cremosa, aromática y con mucho más sabor, que igual no llega al nivel de la que preparaba tu abuela, pero seguro que te alegra muchas recetas. Y lo mejor de todo es que en menos de cinco minutos está lista.
Ingredientes
Ingredientes
- Tomate frito de bote, 200 ml
- Nata para cocinar, 2 cucharadas
- Pimienta negra molida, ¼ cucharadita
- Orégano seco, 1 cucharadita mínimo
- Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada
Paso 1
Vierte la salsa de tomate en una sartén y caliéntala a fuego muy bajo, sin dejar que llegue a hervir.
Paso 2
Incorpora la nata y remueve con suavidad hasta que la salsa se vuelva más cremosa y homogénea.
Paso 3
Agrega la pimienta negra molida y el orégano. Puedes añadir poco a poco e ir probando hasta que esté a tu gusto.
Paso 4
Añade la cucharada de aceite de oliva virgen extra y remueve hasta que se integre.
Paso 5
Cocina todo durante un par de minutos más a fuego lento.
Paso 6
Sírvela caliente o resérvala para utilizarla en la elaboración de otros platos.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué otros ingredientes puedo usar para mejorar una salsa de tomate de bote? Un diente de ajo pochado en aceite de oliva y unas hojas de albahaca fresca al final es otra opción que también funciona fenomenal.
- ¿Funciona con cualquier marca de tomate frito? Sí, aunque cuanto mejor sea la materia prima, mejor será el resultado. Si puedes elegir, opta por un tomate frito con pocos ingredientes en la etiqueta y sin exceso de azúcares añadidos.
- ¿Puedo usar nata vegetal en lugar de nata para cocinar? Por supuesto. La nata de avena o de soja para cocinar funcionan muy bien y hacen que la receta sea apta para intolerantes a la lactosa y para veganos.
- ¿En qué platos puedo usar esta salsa mejorada? Para todos en los que usarías una salsa de tomate casera: como base de una pizza, para acompañar pasta, para bañar un arroz blanco, como salsa de unas albóndigas o incluso para untar en una tosta con burrata.
- ¿Se puede preparar en cantidad y guardar? Sí. Puedes conservarla en un recipiente hermético en la nevera durante dos o tres días sin problema, pero es algo que solo te recomiendo hacer si te sobra una pequeña cantidad. El truco es tan rápido que lo mejor es aplicarlo en el momento.