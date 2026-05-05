Ferran Adrià: "Para mejorar el tomate de bote y que sepa a salsa casera, usa 2 cucharadas de nata y estas 2 especias"

Ferran Adrià en un montaje de El Español iStock

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Seamos honestos, no siempre hay tiempo. No siempre hay ganas. Y desde luego, no todo el mundo tiene una despensa repleta de conservas caseras preparadas con mimo en pleno agosto, cuando los tomates están en su mejor momento.

La vida real del día a día se parece más a un martes a las nueve de la noche, con las tripas rugiendo de hambre y un bote de tomate frito como única esperanza.

Y no hay que sentirse culpables. Porque hasta los grandes chefs, esos que han cambiado la historia de la cocina, recurren a atajos.

Y si Ferran Adrià, el hombre que convirtió elBulli en el mejor restaurante del mundo, tiene sus propios trucos rápidos, quizá sea hora de dejar de castigarnos por abrir un bote del supermercado.

El truco de Ferran Adrià que mejora el tomate de bote

En su serie La cocina fácil, Adrià comparte un consejo muy eficaz y escandalosamente sencillo.

Basta con añadir dos cucharadas de nata y un par de especias, orégano y pimienta -que son las que hacen la magia- para transformar por completo un tomate frito industrial. Sin complicaciones. Sin ingredientes raros. Sin tener ni idea de cocinar.

El resultado es una salsa cremosa, aromática y con mucho más sabor, que igual no llega al nivel de la que preparaba tu abuela, pero seguro que te alegra muchas recetas. Y lo mejor de todo es que en menos de cinco minutos está lista.

Ingredientes Ingredientes Tomate frito de bote, 200 ml

Nata para cocinar, 2 cucharadas

Pimienta negra molida, ¼ cucharadita

Orégano seco, 1 cucharadita mínimo

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada Paso 1 Vierte la salsa de tomate en una sartén y caliéntala a fuego muy bajo, sin dejar que llegue a hervir. Paso 2 Incorpora la nata y remueve con suavidad hasta que la salsa se vuelva más cremosa y homogénea. Paso 3 Agrega la pimienta negra molida y el orégano. Puedes añadir poco a poco e ir probando hasta que esté a tu gusto. Paso 4 Añade la cucharada de aceite de oliva virgen extra y remueve hasta que se integre. Paso 5 Cocina todo durante un par de minutos más a fuego lento. Paso 6 Sírvela caliente o resérvala para utilizarla en la elaboración de otros platos.

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