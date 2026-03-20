Stephane, chef: "La tortilla francesa más cremosa no lleva solo aceite; hay que colar el huevo y usar mantequilla"

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Pocos platos de la cocina del día a día están tan infravalorados como la tortilla francesa. Suele ser lo primero que se prepara cuando la nevera está casi vacía, la cena rápida por excelencia, el recurso de emergencia que cualquiera cree dominar.

Sin embargo, conseguir una tortilla con un exterior apenas cuajado, sin regusto a huevo tostado, y un interior cremoso y jugoso es una tarea que separa a los cocineros amateur de los profesionales.

Quien haya visto la icónica escena de la serie The Bear en la que Sidney, el personaje interpretado por la actriz Ayo Edebiri, prepara una tortilla francesa rellena de queso con una técnica depurada, entenderá lo que está en juego: el huevo es un ingrediente simple, pero hay que saber cómo manejarlo.

Y, para aprender a hacerlo, Stephane del Río, chef de origen francés al frente de Le Bistroman Atelier, un restaurante situado en el centro de Madrid, recomendado por la Guía Michelin y distinguido con dos soles Repsol, ha compartido su método para conseguir la tortilla francesa perfecta en un vídeo publicado en la cuenta de Instagram @cobardesygallinas.

Colar el huevo: el primer paso hacia la tortilla perfecta

Tanto Sidney en la ficción como Stephane en la vida real cuelan los huevos después de haberlos batido con energía. El objetivo es retirar las chalazas, esos filamentos blanquecinos que unen la yema a la cáscara y que, si se dejan, crean pequeños grumos en la tortilla terminada.

Este paso es habitual en la alta cocina francesa, donde la tortilla se considera una prueba de destreza en las escuelas. Al colar, se eliminan también posibles restos de cáscara y se iguala la densidad del batido, lo que permite que cuaje de forma más uniforme en la sartén.

Mantequilla y aceite de oliva

El segundo truco para hacer la tortilla francesa perfecta está en la grasa. Stephane no usa solo aceite ni solo mantequilla, sino que combina ambas. "Le pongo mantequilla [...] y le echo aceite de oliva también, un mix de las dos", detalla.

La mantequilla aporta sabor y aroma lácteo, mientras que el aceite de oliva virgen extra eleva el punto de humo de la mezcla, lo que da más margen antes de que la grasa se queme.

Desde el punto de vista técnico, la mantequilla empieza a dorarse a partir de los 150 °C aproximadamente; al mezclarla con aceite, se gana estabilidad térmica y se evitan los sólidos lácteos quemados.

La temperatura de la sartén

La temperatura de la sartén es el tercer y último punto clave. Stephane indica que debe estar caliente, pero sin abrasar. "La temperatura tiene que espumar la mantequilla, pero no se tiene que poner marrón ni se tiene que quemar", señala.

Si la mantequilla espuma y las burbujas son blancas, la sartén está en su punto. Si el color vira a dorado, hay que retirarla del fuego unos segundos.

Cuando la temperatura es la correcta, hay que trabajar el huevo moviéndolo con suavidad, "como si hiciéramos un huevo revuelto", hasta que el exterior cuaje ligeramente, pero el centro permanezca cremoso.

El truco para las cocinas de inducción

Una diferencia habitual entre las cocinas domésticas y las profesionales es el tipo de fuego que se utiliza. En las primeras, la inducción es mucho más frecuente que en las segundas, en las que se impone el gas.

Según el chef, estas placas calientan mucho la base de la sartén, pero apenas transmiten calor a los laterales, lo que dificulta enrollar la tortilla sin que queden zonas crudas en los bordes.

Por eso, si se cocina con inducción, conviene usar una sartén de menor diámetro y jugar con la potencia baja para distribuir mejor el calor.

Ingredientes Huevos, 3 ud

Mantequilla sin sal, 15 g

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Sal fina, una pizca Paso 1 Cascamos los tres huevos en un bol amplio y los batimos con energía durante unos 30 segundos hasta obtener una mezcla homogénea con algo de espuma en la superficie. Colamos el batido a través de un colador fino sobre otro bol limpio. Salpimentamos. Paso 2 Calentamos una sartén antiadherente de 20-22 cm a fuego medio. Añadimos la mantequilla y, cuando empiece a espumar sin llega a coger color, incorporamos el aceite de oliva. Paso 3 Vertemos el huevo colado en la sartén. Con una espátula de silicona, removemos con movimientos suaves desde los bordes hacia el centro, como si preparásemos un huevo revuelto. Paso 4 Dejamos de remover cuando el huevo empiece a cuajar por abajo pero el centro siga ligeramente líquido. Inclinamos la sartén y enrollamos la tortilla con ayuda de la espátula, empujándola hacia el borde. Paso 5 Deslizamos la tortilla en un plato con la unión hacia abajo y la servimos inmediatamente.

La base de una cena completa

Tres huevos grandes aportan aproximadamente 21 g de proteína de alto valor biológico, 15 g de grasa (incluyendo la de la yema, rica en colina y vitaminas del grupo B) y apenas trazas de hidratos de carbono.

Si sumamos los 15 g de mantequilla y la cucharada de aceite, la tortilla completa ronda las 350-380 kcal según el tamaño exacto de los huevos. Es, por tanto, un plato proteico con buena densidad nutricional, pero que conviene equilibrar con una fuente de fibra y carbohidratos complejos.

Para convertir esta tortilla en una cena rápida y equilibrada, lo más sencillo es acompañarla con una ensalada verde aliñada con vinagreta ligera y una rebanada de pan integral o de masa madre.

Otra opción es servirla junto a unas verduras salteadas como espárragos trigueros, champiñones o espinacas baby, que se pueden preparar en la misma sartén aprovechando el calor residual.

Si se quiere rellenar la tortilla, una loncha de queso gruyère o emmental introducida justo antes de enrollar añade cremosidad sin alterar demasiado el equilibrio nutricional. También funciona una cucharada de queso de untar o unas hierbas frescas picadas como cebollino, estragón o perejil.