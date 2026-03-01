Pablo Albuerne (50), chef: "Las alcachofas de bote no llevan jamón; se hacen con 3 tomates secos y pimiento verde"

0 votos

Total: 10 min

Comensales: 2-3

Pablo Albuerne, más conocido como Gipsy Chef, comparte constantemente nuevas recetas para que sus miles de seguidores puedan prepararlas en su propia casa, y en esta ocasión lo ha hecho con una ensaladilla de alcachofas a la que es muy difícil resistirse.

El cocinero asturiano prepara una receta en tiempo récord que todo el mundo puede preparar en su casa, tal y como explica en su cuenta de Instagram (@gipsychef). Con ingredientes asequibles se podrá conseguir una receta muy original y diferente.

Lo mejor de todo es que se trata de una preparación que se tiene lista en apenas 10 minutos, por lo que puede ser una solución ideal para todas aquellas ocasiones en las que no se tiene muy claro qué cocinar o no se desea invertir mucho tiempo entre fogones.

Una receta que da protagonismo a la alcachofa

En esta receta, la alcachofa es la gran protagonista, siendo un alimento muy recomendable para incluir en la dieta, puesto que ayuda a mejorar la digestión, a depurar y a regular los niveles de colesterol, entre otros muchos beneficios.

Es una fuente de fibra y diferentes nutrientes esenciales que podemos incluir en nuestra dieta gracias a la receta de Pablo Albuerne, que en su caso apuesta por usar unas alcachofas en conserva, un recurso interesante para pasar poco tiempo en la cocina y disfrutar de una receta con un alto valor nutricional.

Ingredientes de la ensaladilla de alcachofas de Gipsy Chef 5–6 alcachofas en conserva de alta calidad

3 tomates secos en aceite

1 huevo

1 ensaimada pequeña o mediana

1/2 pimiento verde italiano

Sal

Pimienta negra

Hojas de albahaca fresca

Jamón o queso (opcional) Paso 1 Escurrir bien las alcachofas y cortarlas muy finas para lograr una textura más cremosa. Paso 2 Picar finamente el medio pimiento verde italiano y los tomates secos en aceite. Paso 3 (Opcional) Añadir jamón picado o queso en dados pequeños si se quiere personalizar la receta. Paso 4 Colocar todos los ingredientes picados en un bol. Paso 5 Preparar el huevo poché cociéndolo en agua hirviendo durante 4 minutos y medio. Enfriarlo y pelarlo, preferiblemente bajo el grifo. Paso 6 Añadir el huevo poché al bol y mezclar bien para que se integre y actúe como una salsa cremosa. Paso 7 Tostar ligeramente la ensaimada y servir sobre ella la ensaladilla. Paso 8 Terminar con hojas de albahaca fresca y pimienta negra recién molida.

Los beneficios de las alcachofas para la salud

Las alcachofas son un vegetal sabroso y muy versátil que admite una infinidad de preparaciones saludables, pero además aportan múltiples beneficios para nuestra salud. Algunos de los principales son los siguientes:

Previene enfermedades cardiovasculares: su consumo regular ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares, consiguiendo reducir el colesterol y favoreciendo la descomposición de las grasas.

su consumo regular ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares, consiguiendo reducir el colesterol y favoreciendo la descomposición de las grasas. Mejora la digestión: gracias a su efecto colerético, el extracto de alcachofa contribuye a la mejora de la digestión, reduciendo las molestias abdominales y favoreciendo la mejora sustancial de la calidad de vida.

gracias a su efecto colerético, el extracto de alcachofa contribuye a la mejora de la digestión, reduciendo las molestias abdominales y favoreciendo la mejora sustancial de la calidad de vida. Ayuda a controlar la diabetes: las partes comestibles de la alcachofa contienen un potente inhibidor de una enzima esencial para la formación de glucosa en el cuerpo, como es el ácido clorogénico. Este tiene gran capacidad para reducir la absorción de glucosa, por lo que ayuda a reducir niveles de azúcar en sangre, sobre todo en personas con diabetes tipo 2.

las partes comestibles de la alcachofa contienen un potente inhibidor de una enzima esencial para la formación de glucosa en el cuerpo, como es el ácido clorogénico. Este tiene gran capacidad para reducir la absorción de glucosa, por lo que ayuda a reducir niveles de azúcar en sangre, sobre todo en personas con diabetes tipo 2. Protege el hígado: la cinarina presente en la alcachofa ayuda a proteger el hígado frente a sustancias tóxicas, favoreciendo su correcto funcionamiento.

la cinarina presente en la alcachofa ayuda a proteger el hígado frente a sustancias tóxicas, favoreciendo su correcto funcionamiento. Ayuda a perder peso: las alcachofas son grandes aliadas para quienes quieren bajar de peso gracias a su alto contenido en fibra y por su escaso aporte de calorías.

las alcachofas son grandes aliadas para quienes quieren bajar de peso gracias a su alto contenido en fibra y por su escaso aporte de calorías. Combate el estreñimiento: con una sola alcachofa se obtiene el 28% de la fibra que el aparato digestivo necesita para funcionar adecuadamente. Con su ingesta se combate el estreñimiento, mejorando el funcionamiento del aparato digestivo.

Por todas estas cualidades, las alcachofas son un alimento que no debería faltar en la dieta habitual de nadie, además de ser realmente sabrosas.