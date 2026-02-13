José Andrés, chef: "Para unas croquetas más sabrosas, usa 250 ml de nata y 250 ml de caldo por cada 500 ml de leche"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 8

Cambiar las reglas del juego en algunas recetas puede ser un desastre; pero, en otras, es todo un acierto que hace subir de nivel el resultado.

Si hablamos de conseguir que las croquetas dejen de asociarse a una receta de aprovechamiento cuyo único fin es reutilizar sobras y se conviertan en un bocado gourmet, incluir ingredientes que potencien el sabor de la bechamel y su cremosidad es siempre una apuesta ganadora.

Y eso es lo que hace el chef José Andrés a la hora de preparar sus croquetas de merluza, sustituir la mitad de la leche por una mezcla a partes iguales hecha con un sabroso caldo elaborado con las espinas del pescado y nata para dar más cremosidad a la mezcla.

Las croquetas más sabrosas de José Andrés

En uno de los episodios de Vamos a cocinar con José Andrés, el programa que se emitió hace años en RTVE, el cocinero asturiano se anima a preparar unas croquetas de merluza que, en esta ocasión no tienen como objetivo aprovechar sobras.

Su primer consejo es elegir una merluza económica, pero de calidad, como la chilena. Lo ideal es comprarla en la pescadería para así poder hacernos también con las espinas que nos servirán para preparar ese caldo que elevará el sabor de las croquetas terminadas.

Aunque en la receta se han cambiado las normas, es igual de importante seguir al pie de la letra las cantidades, pues de ello va a depender que la masa tenga una textura adecuada para bolearla después.

En este caso recomienda usar un roux 160, con 160 g de mantequilla y 160 g de harina, que deben cocinarse juntas durante unos minutos antes de añadir el líquido.

José Andrés insiste también en que hay que dejar escurrir bien el pescado antes de incorporarlo, para no alterar las proporciones de la masa.

Un error frecuente que debe evitarse es el de no trabajar la masa lo suficiente, pues esta debe trabajarse hasta que se despegue de las paredes del recipiente para asegurarnos de que después podremos rebozar las croquetas sin dificultad.

A la hora de darles forma, el chef asturiano sugiere no complicarse la vida y se salta el paso de bolearlas. El truco es enfriar muy bien la masa bien extendida en una fuente para que, gracias a la gelatina del pescado, se quede muy compacta y así poder cortarla en cuadrados que se rebozan y se fríen.

Croquetas de merluza de José Andrés

Truco Cocinillas Para preparar un caldo de pescado sabroso solo hay que cocer la piel y las espinas de la merluza con una cebolla cortada en cuartos, un puerro cortado en trozos de 4 o 5 centímetros, una zanahoria cortada en 2 o 3 trozos, una hoja de laurel, unas bolas de pimienta negra y una pizca de sal. Se pone agua en la olla hasta cubrirlo todo y se deja cocer a fuego suave durante unos 25-30 minutos.