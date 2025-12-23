Pepe Alba, cortador de jamón, advierte: "No pongas la mano antes que el cuchillo ni cojas la loncha por el filo"

En España, pocas imágenes representan mejor la Navidad que una mesa adornada con turrones, vino y, por supuesto, un buen jamón.

En muchas familias, el ritual empieza antes incluso de la comida: la 'ceremonia' de colocar el jamón en el soporte, afilar el cuchillo y cortar las primeras lonchas suele reunir a todos alrededor, expectantes.

Durante estas fiestas, el jamón aparece en múltiples formas: como entrante, en canapés, o acompañando maridajes con algunos de los mejores vinos de España. De hecho, en muchas empresas también se convierte en el regalo estrella de las cestas navideñas.

No obstante, aunque el jamón levanta pasiones, pocos saben cómo cortarlo bien para aprovecharlo al máximo y, sobre todo, para evitar riesgos innecesarios. A continuación, un experto explica a Cocinillas todas las claves.

Truco para cortar bien el jamón

Pepe Alba es un cortador de jamón profesional de Badajoz, muy conocido en el mundo del jamón ibérico por su labor como maestro cortador, formador y divulgador.

Trabaja en eventos familiares, bodas, congresos y ferias y es gerente del Centro Escuela 'El Jamón Hecho Arte', un espacio dedicado a la formación y a la divulgación de la cultura del jamón.

En este centro se imparten cursos de corte de jamón, tanto de iniciación como avanzados, además de charlas-degustación y conferencias.

Asimismo, Alba es copropietario del portal Turismo del Jamón, desde el que organiza visitas guiadas a dehesas y secaderos, uniendo cultura, paisaje y gastronomía extremeña.

Cortando jamón. iStock

Por tanto, ¿quién mejor que él para ofrecernos algunos consejos sobre cómo cortar bien el jamón de cara a esta Navidad?

Lo que más preocupa a Pepe es la seguridad de quienes manipulan una pata de jamón, así que el experto cortador explica dos nociones básicas para cortar el jamón sin ponerse en peligro a uno mismo ni a la gente de alrededor.

"Lo primero y más importante es poner primero el cuchillo y luego la mano, nunca al revés", afirma, contundente.

Muchos principiantes tienen la mala costumbre de colocar primero la mano sobre el jamón, delante de la parte que se quiere cortar, y luego meter el cuchillo. Esto es peligroso porque puedes cortarte sin querer; lo mejor es colocar la mano después del cuchillo, e incluso ponerla en la parte de atrás, sujetando la pieza, en lugar de cerca del cuchillo.

En segundo lugar, Pepe aconseja encarecidamente no levantar el cuchillo del jamón para coger la loncha cortada, pues de esta forma estamos dirigiendo el cuchillo hacia nosotros y podemos cortarnos.

Lo ideal es mantener el cuchillo pegado al jamón e inclinarlo hacia uno mismo para así levantar la loncha y poder cogerla tranquilamente sin riesgo. De esta manera "no paseamos el cuchillo" y podremos disfrutar de unas "Navidades ibéricas fuera de peligro".