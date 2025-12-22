Javier, pescadero, recomienda 3 pescados baratos (que parecen caros) para impresionar a los invitados en Navidad

Este miércoles es Nochebuena y seguro que a más de uno y de una se le ha echado el tiempo encima y aún no sabe qué cocinar. Ya es tarde para quejas y remordimientos: hay que actuar rápido.

También es tarde para conseguir chollos o descuentos en los pescados más demandados, pero todavía hay tiempo para comprar algunos pescados menos conocidos e igualmente deliciosos.

Javier Liébana, pescadero con un puesto en el Mercado Guillermo de Osma de Madrid, ya nos habló hace unos días del mejor pescado para una cena barata, más recomendable que el besugo y a 20 euros el kilo (aquí puedes leer el artículo).

Ahora el experto nos ayuda a descubrir tres pescados poco populares y baratos, pero que parecen caros, para una velada diferente con la que sorprender a tus invitados.

Tres pescados baratos (que parecen caros) para triunfar

El experto comienza recomendando un pescado "que casi nadie seguramente conoce": "Cuesta 19,80 euros el kilo, es un pescado muy bueno". Se llama pez reloj y, según asegura, "está superbueno de sabor, es un pescado que se alimenta mucho de marisco, por eso es tan rojito, y tiene un sabor parecido al virrey, que es un pescado también muy bueno del norte, del Cantábrico, y no es tampoco muy caro".

Por otra parte está el pez limón, un pescado azul de carne firme y sabor suave muy apreciado en la cocina mediterránea y japonesa, por lo que es bastante común encontrarlo en crudo en sashimi, sushi o tataki, pero también a la plancha, a la parrilla, al horno o en guisos. "Este que tengo aquí es de viveros, pero sale muy bueno también y no es excesivamente caro, este lo estoy vendiendo a 18,80 euros el kilo", explica Javier.

Un plato de peces reloj fritos con ensalada y pimientos rojos. Gastronomía en verso / Juan Carlos Alonso

Por último, el pescadero propone comprar pámpano, un pescado de carne tierna, blanca, jugosa, y sabor suave y ligeramente dulce, que él vende a 13,80 euros el kilo.

En general, estos pescados "no son muy comerciales", como afirma Javier, y no llegan todos los días al mercado: "Hay temporadas que hay y temporadas que no, entonces mucha gente no los conoce; al final los clientes conocen lo de siempre, la merluza, la pescadilla, la dorada, la lubina, el besugo, los gallos... pero luego hay muchos pescados que en la zona donde se pescan la gente sí que los conoce, pero en otros lugares, no".

Así pues, el hándicap de estos productos es que llegan unas dos o tres semanas al año y luego no vuelven a estar disponibles hasta seis meses después, por ello ahora es un buen momento para conocerlos y dejarse impresionar por su sabor, un sabor que seguro que también conquistará a tus seres queridos estas Navidades.