Dabiz Muñoz (45), chef con 4 estrellas, sobre las lentejas: "Para que no se despellejen, las dejo solo 3 horas en remojo"

Total: 1 h 30 min

Comensales: 4

Corría abril de 2020 y el coronavirus ya nos había dejado claro que el confinamiento iba para largo. Como tantos otros chefs, Dabiz Muñoz utilizó esas semanas para compartir recetas desde la cocina de su casa a través de las redes sociales.

El cocinero, uno de los más influyentes de este primer cuarto de siglo a nivel mundial, ha sido capaz de convertir su cocina en una experiencia sensorial que une la gastronomía con la emoción del viaje.

Y una prueba de esto es esta receta de lentejas con curry, limón y hierbabuena que compartió con el mundo en aquellas primeras semanas de pandemia. Un guiso que acerca los sabores de la India a la meseta gracias a la magia de unas cuantas especias que se pueden encontrar en cualquier supermercado.

Lentejas con curry

En un vídeo de apenas 10 minutos de duración, Dabiz Muñoz se marca unas lentejas que no dejan a nadie indiferente. "No me gusta remojarlas mucho porque luego pierden demasiado la piel", empieza diciendo.

Aconseja dejarlas solo tres horas en remojo, y este es el primer truco del que debemos tomar nota, pues servirá para conseguir unas lentejas con textura cremosa, pero sin los granos deshechos. A partir de ahí, advierte que solo es cuestión de "estofarlas muy lentito, una hora a fuego mínimo. Las lentejas no admiten prisas".

Dabiz empieza a cocinar la receta marcando las cabezas de los carabineros "a fuego fuerte, vuelta y vuelta, para que suelten el sabor a tostado" y, para ello, añade un poco de vino que ayudará a desglasar antes de introducirlas en el guiso, junto con el caldo de pollo.

Añade zanahoria, jengibre, patata y la peladura de un limón. "El limón sube la acidez y los aromas, sobre todo de las especias", comenta.

Añade también un breve sofrito de tomates cherry con ajos y dice preferir estos en vez de tomates normales "porque su acidez es un poco más alta que la del tomate maduro".

Tras casi una hora de cocción suave, el guiso está listo para el golpe de sabor, la mezcla de especias que nos hará viajar sin levantarnos de la mesa.

"Hay que ser generosos con el curry, rehogarlo con muy poquito aceite y una pizca de comino. Cuando empieza a oler a tostado, lo desglaso con un poco de vino y lo echo sobre las lentejas".

Para redondear el guiso, Muñoz incorpora tomate frito casero, una pizca de chile y, para terminar, mantequilla y hierbabuena picada. "La mantequilla le da brillo, suaviza el curry y une los sabores. La hierbabuena aporta frescor, Mediterráneo puro".

Los carabineros, crudos, se añaden al final, para que se cocinen con el calor residual del guiso. Media hora después, las lentejas están listas para servir. "Me encanta la textura que se le queda a la lenteja después de la mantequilla reposada. Espectacular. Curry, limón, mantequilla, hierbabuena, top", concluye.

Ingredientes Lentejas castellanas, 300 g

Carabineros, 8 ud (podrían ser gambones o langostinos para una versión más económica)

Caldo de pollo, cantidad suficiente

Vino de Jerez (amontillado), 2 cucharadas

Zanahorias, 2 ud

Limón, 1 ud

Patata, 1 ud

Tomates cherry, 6 ud

Ajo, 3 dientes

Jengibre fresco, 4 rodajas de ½ cm

Tomate frito casero, 4 cucharadas

Mantequilla, 80 g

Curry en polvo, 3 cucharadas

Comino molido, 1 cucharadita

Chile en polvo, al gusto (opcional)

Hierbabuena fresca picada, 2 cucharadas

Sal, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria Paso 1 Ponemos las lentejas en remojo durante tres horas para que se hidraten. Paso 2 Marcamos las cabezas de los carabineros en una sartén con un poco de aceite, añadimos una cucharada de vino de Jerez y las incorporamos al guiso junto con las lentejas. Paso 3 Cubrimos con caldo de pollo y añadimos zanahoria picada, jengibre y peladuras de limón. Paso 4 Sofreímos los ajos machacados y los tomates cherry cortados a la mitad; los añadimos a las lentejas y cocinamos tapado a fuego muy suave durante 45-60 minutos. Paso 5 A mitad de cocción añadimos la patata pelada y cortada en dados pequeños. Paso 6 Retiramos las cabezas de los carabineros y, con cuidado de no quemarnos, las apretamos para escurrir sus jugos sobre el guiso. Retiramos también los trozos de jengibre. Paso 7 En otra sartén, rehogamos el curry y el comino con un poco de aceite hasta tener una textura como de migas. Desglasamos con la otra cucharada de vino y unas gotas de zumo de limón. Incorporamos esta mezcla a las lentejas junto con el tomate frito y el chile. Paso 8 Fuera del fuego, añadimos la mantequilla en dados y la hierbabuena picada, removiendo sin parar para ligarlo todo hasta que la salsa quede brillante. Paso 9 Retiramos del fuego y colocamos las colas de los carabineros peladas y abiertas por la mitad sobre las lentejas, tapamos y dejamos reposar 30 minutos antes de servir.

Los errores al cocinar legumbres

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), las legumbres son un alimento de alto valor proteico y una fuente importante de fibra, hierro, zinc, magnesio y folatos. Sin embargo, al cocinarlas es frecuente cometer algunos errores que afectan a su textura y valores nutricionales.

El primero es el exceso de remojo. Aunque muchas legumbres requieren entre 10 y 12 horas, las lentejas no lo necesitan o basta con unas pocas horas, ya que un remojo prolongado puede hacer que la piel se desprenda y se pierdan nutrientes.

Otro fallo frecuente es el uso de agua demasiado dura, rica en calcio y magnesio, que endurece las pectinas de la semilla y dificulta la cocción.

También es un fallo común cocerlas a fuego demasiado vivo, cuando lo ideal es una ebullición lenta y progresiva, que permita que los almidones se gelifiquen sin romper el grano.

Tirar el agua de cocción para reducir flatulencias es otro error, pues, aunque se eliminan los oligosacáridos responsables, también se pierden vitaminas y minerales.

Finalmente, muchas veces se añade la sal o el ácido (tomate, vinagre, limón) demasiado pronto; lo correcto es hacerlo al final, cuando la legumbre ya está tierna.