Un carnicero en España lo deja claro: "Esta pieza de carne es más tierna que el entrecot y cuesta la mitad"

Son muchas las personas apasionadas de la carne, un tipo de alimento que tiene muchos beneficios para la salud y que, por lo tanto, debe ser parte de una dieta equilibrada. Gracias a las redes sociales, podemos conocer algunos pequeños trucos y consejos que nos permiten conocer cómo elaborarla correctamente para sacarle el máximo partido o hacer una buena selección del producto.

De la mano de un experto carnicero, que en la red social TikTok se conoce como El As Carnicero (@el_as_carnicero), podemos conocer la pieza de carne que hay que pedir, que es mejor que el entrecot y dos veces más barato. En un vídeo con más de 175.000 reproducciones, ha revelado un secreto que puede cambiar para siempre la forma en la que muchos consumen carne.

El experto en cortes de carne, ha descubierto ante los consumidores que existe un pequeño truco a poner en práctica para poder disfrutar de la calidad y el sabor de una buena carne sin que se vea afectada su economía. De esta forma, se trata de una recomendación que todo el mundo debería tener muy presente.

La aguja de ternera es un corte de carne que ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre quienes buscan una opción sabrosa y económica. Una de sus principales ventajas es su gran versatilidad en la cocina, ya que se adapta a una amplia variedad de preparaciones, desde guisos y estofados hasta recetas rápidas al horno o a la plancha.

Su cocción lenta realza su sabor y hace que quede aún más tierna, pero si se prefiere, se puede preparar rápidamente en parrilla o a la plancha para obtener un resultado lleno de sabor y muy jugoso.

Además de por su versatilidad y sabor, como mencionamos, es un corte con una excelente relación calidad – precio, siendo más asequible que otros cortes más nobles como el lomo o el solomillo, pero permitiendo disfrutar de una experiencia similar en boca a un coste inferior.

La pieza de carne que debes pedir para disfrutar de un buen sabor a buen precio

El As Carnicero asegura que el secreto está en pedir una pieza en concreto, que es la aguja de ternera, pero con un detalle fundamental, que es el de solicitar el principio de la pieza.

La aguja de ternera es un corte que es extremadamente tierno y jugoso cuando se selecciona de la forma correcta. Al pedir específicamente el principio de la pieza, se puede disfrutar de una textura aún más suave, además de un sabor que incluso puede superar al del popular entrecot, uno de los cortes más apreciados, pero también uno de los más costosos.

Más allá de su magnífica textura y sabor, hay que destacar que la aguja de ternera puede costar hasta dos veces menos que el entrecot, por lo que es una opción ideal para poder disfrutar de una comida gourmet sin gastar demasiado dinero en la carnicería.

Consejos para preparar aguja de ternera

La aguja de ternera se encuentra en la parte delantera de la ternera, cerca del cuello y el hombro, un corte que tiene una cantidad de grasa media infiltrada, lo que hace que sea especialmente jugosa. Lo bueno de este corte es que se pueden preparar muchas recetas con él.

Con la aguja de ternera se pueden hacer algunas preparaciones clásicas, siendo en todo caso un corte con el que conviene apostar por una elaboración sencilla, en la que cocinar la pieza a la plancha con un toque de sal gruesa, que es suficiente para resaltar su sabor natural. Asimismo, es recomendable evitar la sobrecocción, logrando de esta forma mantener su jugosidad, lo que implica no pasar un punto medio.

Por otro lado, aunque no es necesario, se recomienda marinar la carne, pues de esta forma se puede disfrutar de un toque extra de sabor. En todo caso, se trata de algo opcional.

Recetas con agujas de ternera

Existen distintas recetas que se pueden preparar con agujas de tercera, un corte barato y sabroso con el que es posible elaborar numerosas elaboraciones. Entre ellas se encuentran las siguientes:

Guisos y estofados: la aguja de ternera es ideal para guisar. Se puede usar para preparar ternera guisada a fuego lento o alguna ternera al más puro estilo tradicional.

la aguja de ternera es ideal para guisar. Se puede usar para preparar ternera guisada a fuego lento o alguna ternera al más puro estilo tradicional. Sopas y caldos: también se puede preparar para la elaboración de algún caldo de carne o un buen cocido madrileño. Habitualmente el cocido lleva morcilla, pero si se le quiere poner alguna carne con algo más de grasa, un buen trozo de aguja de ternera puede encajar muy bien y le dará un sabor muy bueno al guiso.

también se puede preparar para la elaboración de algún caldo de carne o un buen cocido madrileño. Habitualmente el cocido lleva morcilla, pero si se le quiere poner alguna carne con algo más de grasa, un buen trozo de aguja de ternera puede encajar muy bien y le dará un sabor muy bueno al guiso. A la plancha o parrilla: al ser una carne con una grasa intermedia, es ideal para asados y parrilla si no se quiere gastar mucho dinero. De esta forma, se puede darle un buen marinado para darle algo más de sabor y hacerlo a la barbacoa, con un sabor que será sencillamente espectacular.

Estas son solo algunas de las formas de poder disfrutar de un corte de carne que no ha dejado de ganar adeptos en los últimos años, y que, como indica El As Carnicero, es una pieza más que recomendable si se quiere disfrutar de una buena carne a un buen precio. Eso sí, siempre se debe pedir el principio de la pieza.