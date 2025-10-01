Mariano, carnicero, explica cómo tener carne para toda la semana por menos de 30 euros: comen hasta 5 personas

Si quieres ahorrar dinero en la cesta de la compra, pero no sabes bien cómo, hay un consejo del carnicero Mariano Sánchez que puede ser útil para cambiar esta situación y aliviar tu bolsillo.

Mariano, conocido en redes como @el_as_carnicero, ha compartido sus trucos para comprar carne para toda una semana por menos de 30 euros y con cantidades suficientes para alimentar a cinco personas (siguiendo las recomendaciones de consumo de la Organización Mundial de la Salud).

Según él, cuando vayamos a la carnicería, pedimos, en primer lugar, un pollo entero de unos dos kilos: "El carnicero te va a sacar los muslos y contramuslos para hacer al horno, o deshuesado para hacer a la plancha".

De cada pechuga sacaremos "unos 5 o 6 filetitos", o sea, 12 filetes en total. Luego tendremos también las dos alas y la carcasa, con la cual podemos hacer un delicioso caldo de pollo siguiendo estas recomendaciones de Ferran Adrià.

En segundo lugar, Mariano sugiere comprar un kilo de magro de cerdo. Una mitad pedimos que nos la piquen para, por ejemplo, elaborar una pasta boloñesa, una lasaña, o para hacer unas hamburguesas. La otra mitad podemos usarla para hacer magro con tomate o unos filetes empanados o a la plancha.

En tercer lugar, pediremos al carnicero medio kilo de filetes de ternera para hacer también a la plancha y, finalmente, medio kilo de ternera para guisar.

Tal y como asegura Mariano, si sumamos cada producto nos dará un total de unos 29 euros, aproximadamente: unos 8 euros el pollo entero, unos 7,50 euros el kilo de magro de cerdo, unos 7 euros el medio kilo de filetes de ternera y, por último, unos 6,50 euros el medio kilo de ternera para guisar.

¿Cuánta carne se puede comer a la semana?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que no se debe consumir más de 500 gramos de carne roja (ternera, cerdo, cordero, cabra) por semana.

Si un filete mediano pesa unos 145 gramos, esto equivale, más o menos, a unas 3 o 4 porciones de este tamaño a la semana por persona.

En cuanto a la carne procesada (salchichas, embutidos, jamón, beicon), la OMS es más restrictiva y recomienda consumir "poca o nada". Esto se debe a que la evidencia científica muestra una relación más clara entre el consumo de carne procesada y el desarrollo de cáncer colorrectal.

Estas indicaciones surgieron tras el informe de 2015 del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), organismo dependiente de la OMS, que clasificó la carne roja como "probablemente cancerígena" y la carne procesada como "cancerígena para los humanos".