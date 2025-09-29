Fray Ángel, fraile cocinero, alto y claro: "Para 'salvar' una tortilla patata que se ha quedado seca, este es el truco"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

Pocas casas habrá en España en las que alguna vez no haya sobrado un trozo de tortilla de patata que, a su vez, acabó quedándose reseco en la nevera y de ahí fue directo al cubo de la basura.

Y con eso nos estamos perdiendo la oportunidad de darle una segunda vida a un alimento que, con una sencilla transformación, se puede convertir en un plato delicioso. Para algunos, incluso más rico que la tortilla original.

Un ejemplo de qué hacer para revivir unos trozos de tortilla de patata, que ya no tienen la jugosidad del plato recién hecho, es la tortilla en salsa que prepara en uno de sus vídeos fray Ángel, el franciscano youtuber al frente de la cocina del Real Monasterio del Santo Espíritu en Gilet (Valencia).

La tortilla en salsa, aunque es una magnífica receta de aprovechamiento, es también un clásico en algunas regiones de España, como la provincia de León, donde la tortilla guisada es reclamo gastronómico de muchos bares y restaurantes.

La tortilla en salsa de fray Ángel

Después de que un grupo de huéspedes se retrasara en su llegada a la hospedería del convento, fray Ángel se vio en la necesidad de recuperar un buen número de raciones de tortilla de patata que se habían quedado "esperando" por la visita.

Y qué mejor ocasión que esa para mostrar a sus casi 400.000 seguidores en YouTube la manera de proceder para convertir la tortilla reseca del día anterior en una receta de las de rebañar el plato.

Su planteamiento en esta ocasión es tan sencillo como todas las recetas que comparte: la tortilla fría es como una esponja que absorberá la salsa en la que se sumerja, por lo que, al "guisarla" en una sabrosa salsa caliente, la estamos convirtiendo en un plato de lo más reconfortante. Sin embargo, si la calentásemos en el microondas o directamente en la sartén, se secaría aún más.

Según fray Ángel, solo nos harán falta unas cuantas cebollas y algunos condimentos (ajo, perejil, laurel y azafrán). Si, además, tenemos un poco de caldo de pollo, podremos ir a por nota.

Pese a la sencillez de la receta, fray Ángel insiste en un punto que es clave. Le añade a la salsa una pequeña cantidad de harina para que ésta coja cuerpo y resulte más untuosa, pero es crucial cocinarla bien para que no sepa a crudo y no resulte indigesta.

Ingredientes Tortilla de patatas del día anterior, 1 ud (o varios trozos)

Cebolla, 600 g

Vino blanco, 50 ml

Harina de trigo, 1 cucharada

Caldo de pollo, 400 ml (o agua)

Sal, al gusto

Ajo, 4 dientes

Perejil fresco, 15 o 20 g

Azafrán, unas hebras

Laurel, 1 hoja

Aceite de oliva, 80 ml Paso 1 Calentamos el aceite de oliva en una sartén amplia. Añadimos la cebolla cortada muy fina con una pizca de sal -para que sude- y la hoja de laurel. Bajamos el fuego y dejamos que se poche lentamente sin llegar a dorarse. Paso 2 Cuando la cebolla esté blanda y casi sin líquido, añadimos el vino blanco y dejamos que evapore el alcohol mientras se sigue confitando. Paso 3 En un mortero colocamos los dientes de ajo con un poco de sal para evitar que salten al machacarlos. Incorporamos las hebras de azafrán y el perejil picado. Majamos ligeramente hasta que se mezclen y liberen sus aromas. Reservamos. Paso 4 Añadimos la harina a la sartén de la cebolla y la cocinamos un minuto para quitar el sabor a crudo. Incorporamos el caldo caliente (o agua), mezclamos y ajustamos de sal. Paso 5 Añadimos también un poco del caldo al majado en el mortero, para desleírlo y, a continuación, incorporarlo a la sartén. Removemos bien hasta integrar. Paso 6 Retiramos la hoja de laurel. Colocamos los trozos de tortilla en la sartén y añadimos un poco más de agua si fuese necesario, ya que la tortilla absorberá parte de la salsa. Paso 7 Cocinamos a fuego muy lento durante unos 10 minutos, moviendo suavemente la sartén para que la salsa se distribuya. Servimos caliente, opcionalmente, con un poco de perejil fresco picado por encima.

Otras formas de recuperar una tortilla

La que propone el padre Ángel es una manera deliciosa de resucitar la tortilla de patata, especialmente, cuando tenemos que recuperar una cantidad importante, pero habrá ocasiones en las que necesitemos otra opción para cuando las sobras sean más escasas.

Los siguientes son algunos ejemplos que funcionarán muy bien con pequeñas cantidades: