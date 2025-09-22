José Andrés (56), chef español, alto y claro: "Para hacer un caldo de pollo muy sabroso, la clave es usar las alitas"

0 votos

Total: 1 h

Hacer un caldo casero puede parecer una tarea sencilla, una receta en la que basta con poner ingredientes en una olla, cubrirlos con agua y ajustar el temporizador para que nos avise unas cuantas horas más tarde.

Pero detrás de un sabor intenso siempre suele haber un secreto y el caso del caldo no es una excepción. Elegir las partes adecuadas del ave marca la diferencia entre un agua con algo de sabor y un auténtico caldo sustancioso.

Y el chef José Andrés, como muchos otros, tiene claro que la clave está en apostar por las alitas, una parte del pollo que nos dará como resultado un caldo con mucho más cuerpo y sabor.

El caldo de pollo más sabroso

Caldo de pollo de José Andrés

En uno de los episodios del programa Vamos a cocinar con José Andrés que el chef presentaba en RTVE, como base para una de sus recetas preparó el caldo de pollo que hoy nos ocupa.

Para elaborarlo, el chef recomienda utilizar alitas de pollo por dos razones de peso: la económica y la propia composición de la alita.

En primer lugar, el aspecto económico es un factor a tener en cuenta siempre. Las alitas son una parte del pollo que se encuentra fácilmente en carnicerías y supermercados a precios muy asequibles, lo que permite comprar la cantidad necesaria sin que ello suponga un coste elevado.

De esta manera, esta receta puede resultar accesible para un gran número de personas que podrán obtener un resultado sobresaliente a partir de un ingrediente humilde.

No deja de ser una forma de democratizar la excelencia culinaria, que no tiene que estar, necesariamente, ligada a la utilización de productos exclusivos.

La segunda razón, de carácter más técnico, tiene que ver con la propia naturaleza de la alita. Esta parte del ave contiene huesos y carne, que aportan colágeno; y grasa, que aporta muchísimo sabor, por eso resulta tan maravillosa para la preparación de caldos.

Durante la cocción, se libera colágeno, que se transforma en gelatina que, a su vez, se diluye en el agua haciendo que el caldo tenga una textura densa y con cuerpo, tal como explica el chef.

Esto es esencial para que, al reducir el caldo, este pueda adquirir la consistencia y la sutileza que caracterizan a una salsa bien ligada.

Otro punto clave para conseguir un sabor intenso consiste en dorar bien las alitas para que se produzca la reacción de Maillard y se forme un fondo caramelizado en la olla, que podremos desglasar con un poco de vino.