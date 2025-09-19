Miguel, cocinero, lo tiene claro: "Para que el pescado a la plancha no se pegue ni a una sartén vieja, este es el truco"

Cocinar pescado a la plancha parece un proceso muy sencillo, pero la realidad es que no lo es tanto debido a la naturaleza frágil de su carne. Las fibras musculares del pescado son mucho más delicadas que las de las aves o los mamíferos, lo que provoca que se rompan fácilmente ante cualquier perturbación.

Si el filete llega a pegarse un poco a la sartén, el desastre está casi garantizado. Aunque la carne puede llegar a despegarse con cierta maniobra, el pescado suele deshacerse y terminar hecho migas.

Incluso en los casos en los que no se pega, el riesgo de que se rompa al darle la vuelta es bastante alto. Aunque esto no altera el sabor, sí nos tira por los suelos la presentación del plato.

Ventajas de cocinar el pescado a la plancha

A pesar de estos inconvenientes, la plancha sigue siendo una de las técnicas más recomendables para cocinar pescado. No solo es rápida y práctica, sino que también es de las más saludables y sabrosas.

Desde el punto de vista nutricional, se trata de un método que ayuda a preservar buena parte de los nutrientes esenciales del pescado: proteínas de alta calidad, minerales como yodo, fósforo o selenio, y, por supuesto, los beneficiosos ácidos grasos omega-3.

Una ventaja añadida frente a otras técnicas populares como la fritura es que requiere muy poco aceite, lo que significa menos calorías y menor riesgo de generar los compuestos dañinos que pueden producirse al someter las grasas a altas temperaturas.

Además, si se cocina con una buena técnica, el pescado a la plancha conservará su jugosidad y su sabor natural sin necesidad de recurrir a salsas o aderezos excesivos.

El consejo de un experto

Como ya sabemos, en el mundo de la cocina, los pequeños trucos pueden marcar la diferencia entre un plato perfecto y uno frustrante.

Eso lo sabe bien Miguel, el cocinero conocido en TikTok como @carnesyfuegoss, quien ha compartido con sus seguidores un método muy práctico para resolver uno de los problemas más comunes al cocinar pescado a la plancha: que se quede pegado a la sartén.

El truco consiste en recurrir a un aliado habitual en cualquier cocina, el papel de horno, también llamado vegetal o sulfurizado. Aunque solemos asociarlo al uso en repostería y horneados, Miguel demuestra que puede cumplir un papel decisivo también en la plancha. “Truco para que tus pescados a la plancha no se te agarren, aunque la sartén sea vieja”, explica el chef en uno de sus vídeos en la red social.

Para ilustrar la técnica, se ha valido de una trucha, un pescado especialmente delicado a la hora de cocinarlo de este modo, ya que su piel tiende a quedarse adherida al fondo y se rompe con suma facilidad.

Para solventarlo, los pasos a seguir son muy simples. Colocamos una lámina de papel de horno sobre la superficie de la sartén, añadimos un poco de aceite -“vamos a echar un poquito de aceite”, dice, mientras lo reparte con un pincel- y cocinamos el pescado sin miedo.

El resultado, según sus palabras, es sorprendente: “Vamos a dejarla que se dore, que se selle y vamos a darle la vuelta y vamos a ver qué cosa más fácil y más útil”.

El cocinero insiste en que esta técnica no solo funciona con el pescado. También puede aplicarse al cocinar huevos o incluso beicon, evitando la desagradable experiencia de que los alimentos se peguen.

Además, en respuesta a los comentarios de algunos usuarios incrédulos en algún vídeo anterior, destaca que se trata de un recurso seguro y avalado: “Esto es vegetal, esto es para el horno, está pasado por Sanidad”.

Esto viene al caso porque uno de los temores habituales al usar materiales en contacto con el calor es la posible liberación de sustancias nocivas.

Miguel despeja cualquier duda: “no se desprenden toxinas”, asegura, y añade que incluso en caso de que el papel llegue a quemarse, no altera la preparación porque no aporta “ni olor ni sabor” al plato final.