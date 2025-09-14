Mariano, carnicero, va al grano: "Para que los huesos de las costillas de cerdo salgan fácil, haz este corte"

Las costillas de cerdo son un corte muy popular y versátil que se obtiene de la caja torácica del animal. Combina carne y hueso y se utiliza en gran variedad de recetas de muchas culturas.

Se pueden consumir asadas a la parrilla con salsas (como la famosa salsa barbacoa), al horno, estofadas, guisadas e incluso ahumadas. Además, se emplean en diversos guisos tradicionales y embutidos regionales.

Se suelen consumir enteras o troceadas y, habitualmente, con las manos, debido a la presencia del hueso. ¡Imposible no chuparse los dedos después!

Se recomienda sacarlas del frigorífico unos minutos antes de cocinarlas para que la carne se atempere y lograr así una textura más jugosa.

Cómo quitar los huesos fácil

No obstante, las costillas tienen un hándicap (que al mismo tiempo es su rasgo más característico): los huesos.

Nos encantan las costillas y puede ser muy entretenido mordisquear los huesos para rechupetear la carne, pero, siendo sinceros, a veces sólo queremos comerlas tranquilamente, sin ningún obstáculo.

¿Y cómo podemos conseguir que los huesos de las costillas salgan con facilidad? Con un truco tremendamente simple que ha compartido Mariano, conocido en redes como El As Carnicero, con más de 60.000 seguidores en TikTok.

"Cuando vayas a hacer una tira de costilla, lo suyo es que el carnicero profesional que tienes en tu carnicería te quite la membrana, la telilla esta que sobra", recomienda Mariano señalando la parte blanquecina que cubre las costillas.

De esta forma, según explica, al cocinarlas saldrán los huesos "solos" fácilmente, de una manera muy "limpia" y sin complicaciones.

Otros trucos

Existen otras muchas fórmulas para que las costillas de cerdo queden de restaurante. Ante todo, siempre se debe comprar carne de la mejor calidad posible (en la medida que el bolsillo lo permita).

Esta carne podemos adobarla con una salsa casera bien hecha (como la salsa de miel y soja de Karlos Arguiñano), lo cual también mejorará el resultado final.

Marinar las costillas durante varias horas antes de la cocción (al menos, como mínimo, una hora) también ayudará a que el sabor sea mucho más intenso y sabroso.

El chef Dani García propone marinarlas con una mezcla de miel, mostaza, vinagre, salsa de soja y pimienta, tal y como se explica en este artículo.

Además, también se aconseja introducirlas en el horno cubiertas con papel de aluminio para que los jugos no se evaporen y obtener así una carne jugosa.

No obstante, los últimos minutos de cocción conviene retirar el papel de aluminio, barnizar las costillas un poco más con la salsa y subir la temperatura del horno. De esta forma, lograremos una reducción de la salsa y una cobertura caramelizada.