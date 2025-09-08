Alfredo Vozmediano, chef, alto y claro: “Para una tortilla de patatas cremosa, la clave es romper las patatas en la sartén”

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

A medio camino entre las tortillas de patata que parecen un bloque de hormigón y las líquidas tortillas de Betanzos, existe un mundo de melosidad en el que las patatas son abrazadas por unos huevos cremosos y cada mordisco se funde en la boca.

La clave para llegar a semejante placer gastronómico empieza por elegir y tratar bien las patatas, pues su almidón, bien ligado con el huevo, es el secreto para no acabar con una tortilla en la que la patata vaya por un lado y el huevo por otro.

Una vez controlado este punto, solo faltaría decidir si queremos la tortilla con o sin cebolla. Cuestión esta que divide a España en dos bandos: el concebollista, al que pertenecen tres de cada cuatro españoles, y el sincebollista, al que pertenecen españoles tan ilustres como el chef Dani García o el mismísimo Dabiz Muñoz.

El secreto de una buena tortilla

Tortilla de patata Alfredo Vozmediano

En un vídeo subido a su canal de YouTube, el chef Alfredo Vozmediano, conocido en redes sociales como @avozmechef, explica con todo lujo de detalles cómo preparar una tortilla de patata que "siempre va a quedar jugosa y en su punto".

Para elaborar su receta, este joven cocinero madrileño coincide con el chef Jesús Sánchez (3 estrellas Michelin) en que patata y cebolla deben cocinarse por separado.

La cebolla debe cocinarse a fuego muy suave para que se vaya caramelizando lentamente. Vozmediano no le añade azúcar, solo sal, que permitirá que la cebolla libere sus jugos y sus propios azúcares y, gracias a ellos, termine con un bonito color dorado.

Vozmediano también hace hincapié en la forma de cortar las patatas, no tienen que ser un corte muy regular. Este es un consejo que puede sonar extraño, pero esa heterogeneidad le puede dar a la tortilla "un puntito muy interesante".

Lo que buscamos es que, al pochar las patatas en el aceite, los trozos más grandes se confiten, queden blanditos y se puedan romper, mientras que los más pequeños acaben más crujientes y tostados creando un contraste de texturas.

Otro truco que aplica el chef para conseguir una tortilla cremosísima consiste en añadir dos yemas de huevo adicionales por cada cuatro huevos enteros, de esta manera, el huevo batido se emulsionará mejor con el almidón de las patatas y tardará más en coagularse. Es el secreto de muchas tortillas de premio.

Vozmediano recomienda, además, añadir el huevo batido poco a poco sobre las patatas porque la textura que tenga la mezcla será "la textura que nos va a quedar en el interior de la tortilla" y tiene que ser suficientemente densa.