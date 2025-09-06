Jordi Cruz (47), chef, lo confirma: "Ni se te ocurra echar la sal antes de hervir el agua para cocer pasta"

El chef Jordi Cruz junto a una olla con agua. E.E.

Total: 30 min

Comensales: 4

La pasta forma parte habitual de nuestra alimentación y gana todavía más protagonismo en verano. Entre todas sus versiones, la ensalada de pasta se ha convertido en una de las favoritas por su frescura, sabor y ligereza.

Este plato tan popular ha sido objeto de comentario por parte del chef Jordi Cruz. El cocinero ha explicado cuál es la mejor manera de cocer la pasta para lograr un resultado perfecto, siguiendo la receta que aprendió de su madre.

A sus 47 años, el jurado de MasterChef defiende este plato como una opción sencilla y versátil. Puede disfrutarse en una comida informal, en una cena rápida o incluso en un pícnic en la playa, adaptándose a cualquier ocasión.

Cruz insiste en que no existe una única ensalada de pasta, ya que cada persona puede personalizarla a su gusto. Lo importante es escoger una pasta adecuada y combinarla con ingredientes frescos que realcen el conjunto.

Más allá de la elección de los ingredientes, la técnica también juega un papel fundamental. Cocer la pasta de forma correcta y preparar un aliño equilibrado son pasos clave para obtener un plato redondo.

Cómo preparar la ensalada de pasta de Jordi Cruz

El chef Jordi Cruz comparte la ensalada de pasta que aprendió de su madre, un plato fresco, ligero y perfecto para el verano. La clave está en cocer la pasta correctamente, preparar una buena vinagreta y añadir ingredientes frescos como tomate, pimientos, atún y aceitunas.

Con un toque de parmesano y orégano, se consigue una receta equilibrada, sabrosa y muy versátil, que además puede conservarse en la nevera hasta tres días.

Ingredientes de la ensalada de pasta de Jordi Cruz 500 g de pasta Casarecce tricolore (o similar de base italiana)

200 g de atún

150 g de tomate cherry

125 g de pimientos de colores

125 ml de aceite de oliva virgen extra

75 g de aceitunas verdes y negras

50 g de cebolletas y cebollinos

35–50 ml de vinagre de Jerez

1 cucharada sopera de mostaza Dijon antigua

Un toque de orégano

Pimienta negra

Sal Paso 1 Hervir 5 litros de agua. Cuando hierva, añadir sal gruesa y la pasta. Cocer según el tiempo indicado. Paso 2 Escurrir la pasta y colocarla aún caliente en un bol. Añadir un poco de agua de cocción y un chorrito de agua fría. Paso 3 Lavar y trocear tomates, pimientos, cebolla y aceitunas. Escurrir y desmigar el atún. Paso 4 Preparar la vinagreta emulsionando aceite, vinagre, mostaza, sal y pimienta. Paso 5 Incorporar el queso parmesano a la pasta caliente para darle cremosidad. Paso 6 Agregar la vinagreta y mezclar bien. Paso 7 Añadir el resto de ingredientes: tomate, cebolla, pimiento, atún y aceitunas. Paso 8 Terminar con un toque de orégano, remover y dejar enfriar en la nevera.

La ensalada de pasta ofrece diferentes beneficios a nivel nutricional, convirtiéndose en una opción equilibrada y muy versátil para introducir en la dieta, ya que se puede adaptar a los gustos y preferencias de cada uno añadiendo distintos ingredientes.

Este plato aporta hidratos de carbono complejos, fibra (sobre todo si se utiliza pasta integral), proteínas (agregando ingredientes como carne, pescado o legumbres), y vitaminas y minerales que provienen de las verduras y hortalizas utilizadas.

Nos encontramos ante una comida completa y fácil de preparar que puede solucionar cualquier comida, principalmente durante unos meses de verano en los que el cuerpo agradece comer elaboraciones frescas y ligeras para disfrutar en casa o en cualquier otro lugar.

A la hora de elaborar una ensalada de pasta es preferible optar por una pasta integral que permita un mayor aporte de fibra, además de usar fuentes de proteína magra como pollo a la plancha, atún o legumbres, y agregar variedad de verduras y hortalizas para hacerlo un plato más completo a nivel nutricional.

En cuanto a los aderezos, se puede optar por una vinagreta casera como la que propone Jordi Cruz o, en su defecto, optar por otros aderezos ligeros a base de aceite de oliva o limón. También hay que recordar la importancia de controlar las cantidades para mantener un adecuado equilibrio calórico.

Una ensalada de pasta, en función de sus ingredientes y cantidades, puede aportar entre 140 y 250 calorías por cada 100 gramos.