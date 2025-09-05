El frutero Raúl Cardaba advierte sobre el mejor truco para saber si un aguacate está maduro: "La clave no es apretarlo"

El aguacate es una de las frutas más consumidas en España, pero también una de las más caras. De hecho, su precio medio varia entre los 2 euros y los 8 euros por kilo, según el tipo de variedad y origen. Una fruta que antes nos parecía exótica y lejana y que hoy forma parte habitual de la cesta de la compra en nuestro país. De hecho, España ya lidera la producción de frutas tropicales en Europa.

Según datos del Ministerio de Agricultura, cultivos como mangos y aguacates impulsan a España como primera potencia productora de frutas exóticas en el continente. Sin embargo, más allá de estas cifras, hay una pregunta relativa al aguacate que sigue siendo todo un misterio para muchos españoles: ¿Cómo podemos saber si un aguacate está maduro, muy verde o ya pasado?. Una duda que ha despejado recientemente el popular frutero de TikTok, Raúl Cardaba.

El frutero ha compartido precisamente en el canal de YouTube de Animales Humanos Podcast, las claves para saber cuándo un aguacate está en su punto óptimo. No sin antes lanzar una importante advertencia: "El aguacate lo estropeáis vosotros en casa", afirma sin rodeos.

Su explicación es clara: el problema no es tanto la fruta o dónde se compre como el manejo que se hace de ella antes de llegar al plato. "El aguacate de un supermercado puede ser bueno pero es malo por la manipulación que ha habido antes de que tú te lo comas", advierte. Y lanza un consejo contundente.

"La solución es que no podéis comprar aguacates en el supermercado, ni en fruterías de autoservicio porque un aguacate es una cosa muy sensible. Por tocarlo de una manera equivocada lo puedes llegar a dañar", asegura. Según este experto, el mayor error que cometen los consumidores es apretarlos para comprobar si están maduros. Ese gesto aparentemente inofensivo puede acabar por dañar la fruta incluso antes de que alcance su punto óptimo.

Lo que no sabías de la Fruta con el frutero de TikTok

El frutero lo ve a diario: "A mí me viene una señora y me dice que se ha llevado un aguacate malo y se lo cambio y ya está, pero estoy seguro de que la que se lo ha cargado es ella y no yo porque ha llegado a casa y para ver si estaba maduro lo ha apretado", asegura.

Pero ¿cómo se puede entonces saber si un aguacate está listo para consumir sin estropearlo? Benito lo resume con una norma sencilla: "El aguacate no lo aprietas, lo palpas sin meter el dedo porque si lo haces, cuando madure ya tendrá un daño y cuando te lo quieras comer ya estará negro". La clave es confiar en el criterio del frutero sobre todo si es de confianza o tener paciencia.

"La mejor manera de cogerlo es o bien maduro en una frutería directamente, que la persona encargada te lo diga y te comunique cuándo te lo puedes comer y no toques el aguacate, o bien comprarlo verde verde y no comerlo hasta que cuando lo toques de una manera normal y sin apretar veas que está maduro".