Fernando Canales (63), chef, advierte sobre el error con la comida envasada al vacío: "Se estropea muchísimo antes"
Muchas personas no comprenden cómo funciona exactamente este método de conservación, lo que puede acarrear riesgos.
Más información: Adiós a tirar comida: el sencillo paso para que los alimentos duren hasta 5 veces más.
El envasado al vacío es un método de conservación de alimentos que consiste en extraer el aire del interior de un recipiente o bolsa hermética donde se encuentra el producto con el objetivo de prolongar su vida útil y mantener su frescura.
Esta técnica elimina prácticamente todo el oxígeno del envase, creando un ambiente anaeróbico que inhibe el crecimiento de microorganismos aeróbicos responsables del deterioro.
Sin embargo, no siempre es infalible. Fernando Canales, reconocido cocinero del restaurante Etxanobe Atelier de Bilbao (con dos Soles Repsol y una estrella Michelin) asegura que existe un error muy común y peligroso con el envasado al vacío.
El chef explica que el envasado al vacío puede ser "una bomba para estropear los productos". El problema radica en que muchas personas no comprenden correctamente cómo funciona este método de conservación, ya que depende de las condiciones de temperatura.
"Cuando compramos comida envasada al vacío creemos que, como está envasada al vacío, dura más tiempo", comienza diciendo Canales en un vídeo que ha publicado en su perfil de Instagram. Sin embargo, esta creencia no es exactamente así.
"La comida cuando está envasada al vacío, por ejemplo un fiambre que llevamos de viaje, si no está con el frío y está a temperatura ambiente se estropea muchísimo antes", asegura. "El vacío protege cuando hay frío, pero aumenta su deterioro cuando no hay frío", insiste.
Durante los desplazamientos, especialmente en verano, estos productos envasados al vacío pueden estar expuestos a temperaturas elevadas durante períodos prolongados, lo que acelera su deterioro en lugar de preservarlos.
¿Por qué ocurre este error?
La confusión surge porque muchas personas asocian el envasado al vacío únicamente con la conservación, sin entender que este método requiere refrigeración para ser efectivo.
Cuando los productos envasados al vacío se mantienen a temperatura ambiente o en condiciones de calor, el ambiente anaeróbico (sin oxígeno) puede favorecer el crecimiento de bacterias peligrosas.
De hecho, uno de los usuarios que comentó el vídeo del chef menciona concretamente el riesgo de botulismo a temperatura ambiente, una toxina extremadamente peligrosa que puede desarrollarse en ambientes sin oxígeno y sin refrigeración adecuada.
¿Y qué precauciones hay que tomar?
Así pues, Fernando Canales recomienda especial precaución "sobre todo ahora en verano", cuando las temperaturas ambientales son más elevadas y el riesgo de deterioro se incrementa significativamente.
Su consejo es mantener siempre los productos envasados al vacío bajo refrigeración y no confiar en que el envasado por sí solo los preserve en condiciones de calor.
"Si vas a comprar algo envasado al vacío y vas a estar de viaje o en verano vas a la playa, sácalo del vacío", concluye.