José Andrés (56), chef, alto y claro sobre el error al cocinar almejas: "No se pueden cocer más de 15 segundos"

En las últimas décadas, el chef José Andrés se ha convertido en el mejor embajador de la cocina española fuera de nuestras fronteras. Gracias a él, platos como la paella o la tortilla de patata han encontrado también su sitio en ciudades tan lejanas como Nueva York.

Sin olvidar sus orígenes, el cocinero asturiano, afincado en Estados Unidos, ha sido siempre un fiel defensor de los platos y las recetas "de toda la vida". Sus versiones de muchos de ellos las ha compartido tanto en programas de televisión como en los libros que ha publicado.

Uno de estos platos, típicos de la tierra que lo vio nacer, son las fabes con almejas, una alternativa a la tradicional fabada, pero mucho más ligera y digestiva.

Los trucos de José Andrés para que las almejas salgan perfectas

Hace años, el chef cocinó este plato "desde cero" en el programa Vamos a cocinar con José Andrés de RTVE y dio las claves para evitar cometer errores con las almejas, un marisco que aporta muchísimo sabor, pero que es muy delicado.

Para el chef, la clave para disfrutar de unas almejas en su punto está en el control riguroso del tiempo de cocción. Explica que deben colocarse directamente en agua hirviendo y permanecer en ella entre 10 y 15 segundos, dependiendo de su tamaño; si son más pequeñas, 5 segundos pueden ser suficientes.

Y ni siquiera es necesario mirar el reloj, en cuanto empiezan a abrirse es el momento exacto para sacarlas. Si se dejan más tiempo, pueden arruinarse.

Si queremos servirlas sin su conchas, explica que, una vez abiertas, las almejas presentan un músculo en un lateral y otro en el lado opuesto, que deben cortarse con un cuchillo.

Otro de los trucos maestros de José Andrés con las almejas es que el agua utilizada en la cocción no debe desecharse, ya que “esto es lo que nos va a dar el toque final a estas fabes con almejas” o a cualquier plato que se elabore con este bivalvo.

Recomienda colarlo con papel de cocina para eliminar hasta las impurezas más finas y obtener así un jugo limpio que aporte sabor al plato.

Finalmente, las almejas sin cáscara se colocan en el momento de emplatar. Según el chef, este método permite conservar al máximo la frescura y el sabor natural del molusco, siempre que se respeten los tiempos de cocción indicados.

Una receta rápida de fabes con almejas para disfrutar en verano

A lo largo del programa, el chef cocina unas fabes con almejas al estilo tradicional que, sin duda, quedan deliciosas; pero en plena ola de calor como estamos estos días, lo último que puede apetecer es meterse en la cocina a cocinar legumbres durante horas.

Por eso, en COCINILLAS os proponemos una versión mucho más rápida, pero igual de rica, utilizando legumbres de bote, de las que el chef José Andrés es también un gran defensor.

Ingredientes Alubias en conserva escurridas, 800 g

Almejas, 500 g

Caldo de pescado o de marisco, 200 ml

Cebolla mediana, 1 ud

Ajo, 2 dientes

Pimiento verde italiano, 1 ud

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Vino blanco, 80 ml

Sal, al gusto

Perejil fresco picado

Agua, 1 vaso Paso 1 Lavamos las almejas y las dejamos en remojo con agua y sal durante al menos 30 minutos para que suelten la arena. Paso 2 Ponemos a hervir un vaso de agua en una olla y añadimos las almejas. Las mantendremos entre 5 y 15 segundos según su tamaño y las retiraremos en cuanto empiecen a abrirse. Reservamos las almejas y colamos el agua de cocción poniendo un trozo de papel de cocina sobre el colador. Paso 3 Picamos la cebolla, el ajo y el pimiento verde. Los sofreímos en una cazuela con el aceite de oliva a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente. Paso 4 Añadimos el vino blanco, subimos el fuego a tope y dejamos que se evapore el alcohol. Paso 5 Incorporamos las alubias enjuagadas y escurridas, el caldo de pescado y el agua de cocción de las almejas. Mezclamos con cuidado, preferiblemente meneando la cazuela, para no romper las legumbres y cocinamos a fuego suave durante 10 minutos. Probamos y rectificamos de sal si fuera necesario. Paso 6 Mientras se terminan de hacer las alubias, retiramos las cáscaras de las almejas si queremos que la presentación del plato sea más elegante. Paso 7 Para terminar, añadimos las almejas sobre las fabes, retiramos del fuego y servimos espolvoreando el perejil picado por encima.

Una receta proteica en menos de 30 minutos

Las fabes o alubias son una excelente fuente de proteínas vegetales, fibra soluble e insoluble -que regulan el tránsito intestinal-, así como de minerales como hierro, magnesio y potasio. Además, su aporte de hidratos de carbono complejos proporciona energía sin generar picos de glucosa.

Las almejas aportan proteínas de alto valor biológico y destacan por su riqueza en hierro hemo, fácilmente absorbible por nuestro organismo, y en vitamina B12; ambos son nutrientes esenciales para la formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

También contienen yodo y zinc, importantes para el metabolismo y la función inmunitaria. Su contenido en grasa es bajo, lo que las convierte en una fuente de proteína magra ideal para complementar las legumbres.

Por esta razón, las fabes con almejas son la alternativa perfecta para los que temen a la fabada por lo pesada que resulta de digerir.

Finalmente, las verduras y el aceite de oliva virgen extra del sofrito aportan vitaminas, minerales, compuestos antioxidantes y grasas cardiosaludables que completan el perfil nutricional del plato.