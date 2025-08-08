Dani García (49), chef Michelin, contundente: "Mi truco para unas patatas fritas crujientes es congelarlas antes"

El chef Dani García en un montaje de El Español iStock

0 votos

Total: 25 min

¿Quién no ha sufrido a veces al freír patatas y acabar con un drama en vez de unas crencha friese crujientes y doradas?

Una "receta" que, en apariencia, tiene pinta de sencilla, puede no salir como se desea si no se tienen claros cuáles son los puntos clave.

Desde elegir la variedad de patata o la forma de cortarlas, hasta la técnica elegida para la fritura, porque según explica Dani García, existe una manera mejor que freírlas "del tirón".

El secreto de las patatas fritas más crujientes

En un episodio del programa Hacer de comer, emitido hace algunos años en RTVE, el cocinero malagueño explicó el truco que utiliza para que sus patatas fritas queden sueltas y muy crujientes.

Según cuenta, él aprendió este método en uno de sus restaurantes de Nueva York y es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pero con muchas ventajas, además de unas patatas ultracrujientes.

A diferencia del método tradicional, donde las patatas se echan crudas en el aceite caliente, esta técnica que propone Dani García empieza con un lavado minucioso en agua fría para eliminar al máximo el almidón superficial.

Este paso sirve para evitar que las patatas se apelmacen y se peguen entre sí, así quedarán sueltas tras la fritura. Luego viene el escaldado, que consiste en sumergir las patatas ya cortadas en agua hirviendo durante unos minutos.

Con este paso se ablanda ligeramente la pulpa, lo que mejorará la textura final de las patatas fritas.

Pero lo que más sorprende es el truco de la congelación. Tras escaldarlas en agua hirviendo, las patatas se secan, se enfrían y se llevan al congelador.

Cuando llega el momento de freírlas, se sumergen congeladas en aceite a una temperatura entre 150 y 160 ºC, así las patatas se doran lentamente por fuera mientras se van ablandando por dentro, la clave para que el resultado sea óptimo.

El resultado es una patata frita casera, crujiente por fuera, suave por dentro, que no queda ni flácida ni grasienta. Sencilla, pero técnicamente impecable sin más que seguir estos sencillos pasos.