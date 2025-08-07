Alfredo Vozmediano, chef, descubre el truco para la tortilla francesa perfecta: "Fuego bajo y remover para que no se seque"

El chef Alfredo Vozmediano en un montaje de El Español iStock

Total: 5 min

Comensales: 1

Explicaba Jordi Cruz en un programa de la cuarta edición de MasterChef Celebrity que la tortilla francesa es una de las mejores pruebas para comprobar cuánto sabe del oficio un cocinero.

Sucede que dominar la técnica de esta tortilla es uno de los grandes retos de la cocina casera. Aunque parezca sencilla, requiere darse cierta maña y saberse algunos trucos que marcan la diferencia.

Trucos y consejos como los que ha compartido el chef Alfredo Vozmediano que, si los seguimos al pie de la letra, conseguiremos una tortilla cremosa y de textura delicada que será perfecta como cena ligera, rápida y deliciosa.

Controlar el fuego: la clave para la tortilla francesa perfecta

En uno de los primeros vídeos subidos a su canal de YouTube, el chef madrileño Alfredo Vozmediano compartía todas las claves para hacer una tortilla francesa capaz de entusiasmar hasta al jurado de un concurso culinario.

Para él, el secreto del éxito está en cocinar los huevos "a fuego muy bajo", removiendo sin parar como si fuesen unos huevos revueltos, con el fin de que no lleguen a cuajar por completo.

Haciéndolo así, el huevo conservará una textura suave y cremosa. Solo es una cuestión de tener paciencia y prestar atención en todo momento durante esta primera fase inicial, ahí está la clave para alcanzar el punto perfecto.

Ingredientes para hacer una tortilla francesa con crema de parmesano Para la tortilla Huevos, 3 ud

Mantequilla, 10 g

Sal, al gusto Para la crema de parmesano Queso parmesano rallado, 20 g

Nata para cocinar, 50 ml

Caldo de pollo, 50 ml Paso 1 Batimos los huevos en un bol con una pizca de sal hasta integrar bien las claras y las yemas, pero sin que llegue a formarse espuma. Paso 2 Calentamos una sartén antiadherente a fuego muy bajo y añadimos la mantequilla para que se derrita, pero sin que llegue a dorarse. Paso 3 Echamos los huevos batidos en la sartén y empezamos a remover suavemente y sin parar con una espátula de silicona o una varilla, como si estuviésemos cocinando unos huevos revueltos. Paso 4 Cuando los huevos estén cremosos, los extendemos por toda la base de la sartén formando un círculo. En este punto, subimos ligeramente el fuego para que la base cuaje y se forme la tortilla. Paso 5 Con ayuda de la espátula, comenzamos a separar los bordes y vamos plegando la tortilla poco a poco sobre sí misma de manera que esos “huevos revueltos” queden dentro de la tortilla. Paso 6 Para preparar la crema de parmesano, ponemos la nata y el caldo de pollo en un cazo pequeño y calentamos a fuego medio. Paso 7 Añadimos el parmesano rallado y removemos hasta que se funda por completo. Probamos y rectificamos de sal si fuera necesario. Paso 8 Servimos la tortilla recién hecha, bañándola con la crema caliente de parmesano.

Una cena rápida, pero saludable

Aunque lo que se cocina rápido muchas veces tiene fama de poco saludable, no es el caso de la tortilla francesa. Para empezar, el huevo es un alimento de altísimo valor nutricional.

Contiene proteínas completas que aportan todos los aminoácidos esenciales. Tal es su calidad que la Organización Mundial de la Salud considera al huevo como la proteína de referencia. Aportan también vitaminas A, D, E, B12 y minerales como fósforo, hierro y selenio.

La yema, a menudo temida por su contenido en colesterol, concentra la mayoría de los nutrientes del huevo, mientras que la clara es una fuente de albúmina, la proteína mayoritaria.

Gracias a su alta densidad nutricional y a su bajo coste, el huevo es un alimento clave en una dieta equilibrada y se adapta a prácticamente todas las edades y necesidades dietéticas.

Por otro lado, la tortilla francesa, que se prepara solo con huevos, sal y una mínima cantidad de grasa, es una de las formas más saludables de consumir este alimento.

Algunas recetas rápidas para acompañar una tortilla francesa

Para hacer una cena ligera y completa, el acompañamiento ideal para una tortilla francesa puede ser cualquier guarnición a base de vegetales y baja en grasas que aporte sensación de saciedad, así como vitaminas y minerales.