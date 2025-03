El sencillo truco para limpiar la vitrocerámica y dejarla ultrabrillante sin esfuerzo

La aparición de las placas vitrocerámicas supuso una pequeña revolución en las cocinas domésticas, ya que ofrecieron una alternativa más moderna, estética y fácil de limpiar en comparación con los fuegos de gas o los fogones de las cocinas eléctricas antiguas. Gracias a este tipo de electrodomésticos, cocinar en las casas resulta mucho más cómodo y seguro.

Con el tiempo, la evolución de esta tecnología nos trajo las modernas cocinas de inducción, que mejoran aún más las prestaciones de las primeras vitrocerámicas halógenas. Estas nuevas placas no solo ofrecen un calentamiento más rápido y preciso, sino que también presentan un menor consumo energético, lo que las hace más eficientes y sostenibles. Además, al generarse calor solo en la base del recipiente, reducen el riesgo de quemaduras y facilitan aún más la limpieza, ya que los derrames de comida no se adhieren con tanta facilidad a la superficie.

El ahorro de tiempo dedicado a la limpieza diaria que supone una de estas placas de cocción es notable al no tener que limpiar el tizne de ollas, sartenes, quemadores y parrillas. Si se limpian a diario, es muy fácil mantenerlas impecables, pero puede pasar que, en la zona de los focos de cocción se forme una pátina opaca de grasa requemada que hace que la placa no luzca como recién comprada.

Afortunadamente, no es difícil recuperar ese brillo en la vitrocerámica o la inducción para disfrutar de paz mental al entrar en la cocina. Existen trucos sencillos y eficacez que nos permiten eliminar la suciedad y las manchas sin apenas esfuerzo y utilizando productos que son económicos y accesibles. Con el truco que os contaremos a continuación es muy fácil conseguir que nuestra vitrocerámica esté siempre brillante como un espejo (limpio).

En el mercado existen diversos productos de limpieza para este fin, unos con mejor desempeño que otros. Los quitagrasas normales, nos servirán para la limpieza diaria, pero pueden no ser suficientes si han empezado a aparecer manchas opacas de grasa quemada. En este caso, rascar enérgicamente con un estropajo verde o de acero no es opción, pues, seguramente, eliminaríamos la grasa, pero a cambio nos pueden quedar unos rayazos terribles.

Los productos comerciales que mejor funcionan cuando llegamos a este punto son los que se conocen como "piedra blanca" que pueden ser líquidos como el popular Cif o el VitroClean o en formato de pasta semisólida como el viral Pink Stuff. Todos ellos funcionan igual, se trata de productos que se aplican sobre el cristal formando una fina capa, se dejan secar unos minutos y luego se retiran frotando con un estropajo no abrasivo si hay manchas incrustadas o, directamente, con un paño seco, para que las pequeñas partículas del producto de limpieza funcionan como pulimento sobre la superficie.

Trucos para sacar brillo a la vitrocerámica sin productos específicos

Los productos comerciales suelen tener precios algo elevados y, por lo general, no se necesitan para la limpieza diaria. Como muchos no tenemos un armario de productos de limpieza con capacidad para muchos botes, es muy posible que no tengamos un producto de estos en casa cuando nos hace falta y, en ese momento, estos trucos nos salvarán la vida.

En un vídeo viral de TikTok, la usuaria @maricienta1 utiliza pasta de dientes y bicarbonato para recuperar el brillo de la placa. El truco es altamente efectivo, pues la forma de actuar de esta mezcla es similar a la piedra blanca.

Para recuperar el brillo con este método, tenemos que esperar a que la vitrocerámica esté fría y retirar cualquier resto de comida. A continuación, extendemos un poco de pasta de dientes sobre las manchas opacas, la tiktoker lo hace con las manos usando guantes, pero si no tuviésemos guantes, simplemente podemos utilizar una bolsa de plástico a modo de manopla.

Una vez extendida la pasta de dientes, la dejamos actuar entre 10 y 15 minutos. Pasado este tiempo, espolvoreamos un poco de bicarbonato sódico sobre la pasta de dientes y, con el mismo guante, frotamos haciendo movimientos circulares para terminar de levantar la grasa incrustada. El bicarbonato actuará como un abrasivo suave ayudando a despegar las manchas.

Finalmente, retiramos la mezcla de pasta de dientes y bicarbonato con un rascador de vitrocerámica y repasamos el cristal con un paño húmedo para eliminar todos los restos.

Limpiar la vitrocerámica con bicarbonato y vinagre

Otro truco para limpiar las manchas de grasa quemada de la superficie de la vitrocerámica es usando bicarbonato y vinagre, que puede ser vinagre de cocina si no tenemos vinagre de limpieza.

Para ello, mezclaremos 2 cucharadas de bicarbonato con media cucharada de agua. Se formará una pasta que aplicaremos extendiéndola sobre la mancha y frotaremos ésta para que el efecto abrasivo del bicarbonato nos ayude a despegar la suciedad incrustada.

Cuando veamos que el bicarbonato adquiere un color marrón, señal de que ya ha cumplido su función, retiramos la pasta y rociamos con unas gotas de vinagre. El vinagre lo que hará será neutralizar cualquier resto del bicarbonato mediante una reacción en la que se desprende CO2.

Para terminar, secamos el vinagre con ayuda de una esponja y frotamos con un paño seco para sacar brillo.