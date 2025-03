Soy carnicero y este es el truco que siempre uso para que la carne quede extra tierna

El As Carnicero (@el_as_carnicero) E.E.

A la hora de preparar los diferentes cortes de carne podemos cometer algunos errores que afectan a su resultado final, pero gracias a expertos como El As Carnicero (@el_as_carnicero en TikTok) podemos saber cómo sacarle el máximo partido a este tipo de productos tan habituales en nuestra dieta.

El carnicero ha compartido un truco para que cuando se hagan pechugas empanadas, estas salgan supertiernas, una forma de conseguir ablandar la carne y sorprender a todos los comensales. Esto hace que sea especialmente útil para que los más pequeños de la casa se la puedan comer sin problemas.

Para ello, no se debe usar ni bicarbonato de sodio ni vinagre, sino que se debe introducir la carne en un recipiente con leche durante 30 minutos. De esta forma se conseguirá que se ablande y esté más tierna, que es lo que muchas personas buscan a la hora de preparar este tipo de platos.

Más allá de la recomendación de El As Carnicero para conseguir ablandar la carne, existen otros trucos que podemos poner en práctica para conseguir que las recetas de carne, ya sean de cerdo, de pollo, de ternera o de cordero, salgan más sabrosas.

Cuando se cocina la carne se evaporan sus jugos naturales, por lo que las que están muy hechas tienden a secarse e incluso adquieren un sabor distinto. Sin embargo, si se cocina durante poco tiempo para que quede más cruda, esta conseguirá conservar más proteínas y otros nutrientes. Estos puntos de la carne se suelen aplicar sobre la de vacuno, mientras que en la de cerdo, pollo o cerdo se aconseja consumir bien hechas.

Más allá de este punto, hay que recordar la importancia de que siempre se cocine materia prima de alta calidad, ya que marcará la diferencia en el resultado final, además de cuidar el punto de la carne, el modo de preparación, el acompañamiento y la propia presentación en el plato. Para conseguir un plato perfecto, tienes que tener en cuenta estos trucos para cocinar carne como un profesional:

El momento perfecto para añadir la sal

Si vas a preparar cocidos o guisos, debes salar la carne antes de meterla en la olla, lo que permitirá que esta suelte su jugo y ligue mejor con el resto de ingredientes con los que comparte espacio. En el caso del cocido, si el plato incluye un producto ya salado, como el chorizo o el jamón, ten en cuenta que tendrás que introducir una menor cantidad de sal, pudiendo rectificar si es necesario antes de servirlo en la mesa.

Sin embargo, el momento para añadir la carne cambia en el caso de que la estés cocinando a la plancha, a la parrilla o a la brasa, pues en este tipo de preparaciones, el mejor momento para salar la carne es siempre al final, justo antes de sacarla hacia el plato. La razón es que así se evita que quede seca. Además, si usas escamas de sal o sal gorda, conseguirás ese extra de sabor que puede marcar la diferencia.

Marinado de las piezas de carne

Marinar las piezas de carne es la clave para poder disfrutar de sabores únicos y dignos de un restaurante de alta cocina. No obstante, cuando se quiere disfrutar de un buen corte en casa, es posible que te encuentres con que no tienes tiempo para ello o, simplemente, no te apetece demasiado invertir tu tiempo en ello.

En estos casos, puedes recurrir a una alternativa, como es usar un buen aceite de oliva virgen extra en combinación con unas ramitas de romero o tomillo en la sartén, una combinación simple, pero muy efectiva para potenciar el sabor de la carne y que tu experiencia gastronómica se eleve a otro nivel.

Cuidado con el horno

Aunque se trata de un modo de cocción limpio y sencillo, uno de los principales problemas de cocinar la carne al horno es que las piezas se pueden quedar secas. Sin embargo, puedes evitarlo si sigues una serie de recomendaciones, empezando por la necesidad de precalentar el horno durante unos 10-15 minutos a 180 grados centígrados.

Luego tendrás que asegurarte de tener, dentro del horno o fuera de él, algún tipo de líquido para ir rociando la carne con él. Además, existe la posibilidad de poder recuperar los jugos de la bandeja y echarlos por encima de la pieza de carne e incluso servirlos en una salsera junto al plato, consiguiendo de esta forma evitar que a la hora de comerlo se encuentre demasiado seco.

Temperatura ideal para cocinar la carne

La temperatura de la carne es fundamental para poder conseguir un buen resultado final. Puedes usar un termómetro de cocina para tenerla siempre bajo control, además de seguir una serie de recomendaciones básicas. Si vas a cocinar cortes como solomillos, chuletones o filetes de ternera, estos se deben añadir a la sartén cuando esta esté muy caliente, siendo clave para poder conseguir que estén dorados por fuera y jugosos por dentro.

En el caso de la carne de pollo y cerdo habrá que cocinarlos del todo para evitar que queden crudos. La temperatura ideal es a fuego medio para que no se quemen por fuera al mismo tiempo que se cocinan en su interior completamente.

Por su parte, la carne para estofados y guisos requiere de un cocinado lento y largo con un fuego medio o bajo, consiguiendo así una textura tierna y deliciosa.