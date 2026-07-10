Toledo será la anfitriona de los próximos Premios Nacionales de Gastronomía

Toledo se vestirá de gala para acoger la segunda gala de los premios de la Real Academia de Gastronomía. iStock

La Ciudad del Greco acogerá la 52ª edición de los premios de la Real Academia de Gastronomía el próximo 9 noviembre.

Toledo volverá a situarse en el centro del mapa gastronómico nacional el próximo 9 de noviembre al acoger la gala de los Premios Nacionales de Gastronomía 2026, el máximo reconocimiento que concede la Real Academia de Gastronomía a los profesionales, proyectos e iniciativas que impulsan la excelencia culinaria en España.

El Palacio de Congresos El Greco será el escenario de una cita que reunirá a algunas de las figuras más influyentes del sector gastronómico, junto a representantes institucionales, empresariales y culturales, consolidando a la capital castellano-manchega como un punto de encuentro para el talento y la innovación gastronómica.

Tras el éxito de la edición celebrada en Granada, la Real Academia de Gastronomía mantiene su apuesta por llevar estos galardones a distintos territorios del país, con el objetivo de visibilizar la riqueza y diversidad de las cocinas españolas.

En esta ocasión, Castilla-La Mancha toma el relevo como comunidad anfitriona, una elección que pone en valor una despensa reconocida por la calidad de sus productos, la fuerza de su tradición culinaria y el creciente dinamismo de su sector hostelero.

"Celebrar en Toledo los Premios Nacionales es una forma de seguir reivindicando que la gastronomía también es una manera de entender las ciudades, las comunidades, sus paisajes y su memoria", ha destacado Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía, subrayando el papel de la cocina como elemento de identidad cultural y motor de desarrollo.

Los Premios Nacionales de Gastronomía distinguen cada año a quienes contribuyen de manera decisiva al prestigio y evolución de la gastronomía española.

Entre sus categorías figuran Dirección de Cocina, Dirección de Sala, Sumillería, Investigación e Innovación, Comunicación Gastronómica, Toda una Vida y Talento Joven, reconociendo tanto la trayectoria de grandes profesionales como la capacidad de las nuevas generaciones para marcar el futuro del sector.

La celebración de esta edición en Toledo supone, además, una oportunidad para proyectar el patrimonio gastronómico de Castilla-La Mancha ante todo el país.

Una tierra donde la cocina se construye sobre productos emblemáticos como el azafrán, el queso manchego, el aceite de oliva virgen extra, la caza o los vinos con denominación de origen, y que en los últimos años ha experimentado una notable evolución gracias al trabajo de cocineros, productores y empresarios comprometidos con la calidad y la innovación.

Con esta designación, Toledo no solo será la sede de la gran fiesta anual de la gastronomía española, sino también el escaparate de una comunidad que reivindica su legado culinario y su capacidad para seguir escribiendo nuevas páginas en la historia gastronómica del país.