Los libros y firmas 'gastro' que no te puedes perder en la Feria del Libro de Madrid

El pasado viernes 29 de mayo dio comienzo la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid, a lo largo del Paseo de Fernán Núñez del Parque de El Retiro, tal y como es tradición. El evento se extenderá hasta el próximo domingo 14 de junio y hasta entonces hay tiempo de sobra para que los amantes de la cocina descubran todo lo que la literatura gastronómica tiene preparado para ellos.

Y es que el universo culinario cuenta con su propio espacio dentro de la Feria, con citas clave y casetas específicas que no debes perderte si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en el sector. El epicentro es, sin lugar a dudas, la Caseta 71, ubicada en el Bloque 12, donde se ubica la Librería A Punto, "con más de 5.000 referencias sobre gastronomía y vino en todos los idiomas", tal y como ellos mismos aseguran.

En este espacio, además de encontrar todo tipo de libros sobre cocina de autor, técnicas culinarias, panadería, pastelería o enología, entre otros, también podrás conocer en persona a los autores de tus obras gastronómicas favoritas, ya que tienen programadas una serie de firmas exclusivas para estos días.

Además de las citas que ya han tenido lugar —como las firmas de María Albero y Sabina Banzo—, este viernes 5 de junio, entre las 19:00 y las 21:00, Nuria Garrido estará firmando Cocina sin estrés, un texto perfecto para aprender a planificar menús semanales de temporada.

Al día siguiente, el sábado 6 de junio, de 12:00 a 14:00 Eduardo Lavandeira firmará Planeta Pizza, con recetas, técnicas y trucos para hacer las mejores pizzas en casa. Después, de 17:00 a 19:00, llegará Arroces de precisión, de Félix Vallugera; y de 19:00 a 21:00 Chloé Sucrée firmará À Table! Recetas fáciles para una cocina intuitiva.

El domingo 7 de junio será el turno de Alma Obregón, una de las reposteras más queridas de España, que va a firmar su libro Galletas con Alma de 13:00 a 15:00. Más tarde, de 19:00 a 21:00, Marta Soria Carro estará con su novela Piel de garbanzo. Luego pasamos ya al miércoles 10 de junio con el libro Mujeres del vino, de la periodista y sumiller Meritxell Falgueras, que firmará de 19:00 a 20:00.

El viernes de la semana que viene, el 12 de junio, el chef Luis Arrufat presentará un riguroso monográfico técnico y creativo sobre el universo del arroz; y la cocinera, profesora e historiadora Rosa Tovar estará firmando de 12:00 a 14:00 su libro De ida y vuelta.

Por último, el sábado 13 de junio estarán Sara Conde, autora de Recetas con airfryer para gente sin tiempo (de 17:00 a 19:00), y Noelia Toré con sus dulces virales en Bakery hits! (de 19:00 a 21:00).

Los mejores (nuevos) libros gastronómicos

Hace un mes ya os recomendamos los mejores siete libros gastronómicos para regalar(se) en Sant Jordi, con nombres como Esmorzaret. Anatomía del almuerzo a la valenciana de la periodista Marta Hortelano, o No sé y otras certezas sobre lo que comemos y lo que somos, del gran Andoni Luis Aduriz, así que ahora señalaremos sólo algunos de los títulos más recientes que podréis hallar en la Feria del Libro de Madrid.

Uno de ellos es Cosas de Casa, del menor de los hermanos Roca, quien deja por un momento la alta pastelería —y la mesa de mezclas— para meterse en la cocina del día a día. No es un recetario rígido, sino una propuesta gamberra llena de humor para 'desmontar' las recetas de siempre, perder el miedo a fallar y jugar con lo que hay en la nevera.

Otro que podréis ver expuesto es Qué es beber, de François Caribassa, una crítica al mundo de la cata de vinos que seguramente levantará alguna que otra ampolla. "La transformación gradual de la cata de vino es una verdadera alienación; donde antes había una relación libre con el cuerpo y el mundo, donde la comida se encontraba con la embriaguez y las comidas compartidas, hoy solo reina la restricción", escribe.

Y terminamos con algo diferente, con un poquito de brillibrilli gracias a la obra ¡Come como Dios manda! de la drag queen Pink Chadora, conocida por su participación en Drag Race España 3. Contra todo pronóstico, se trata de un recetario tradicional y casero que recopila los platos que han marcado su vida y su entorno familiar. El libro huye de los tecnicismos aburridos y anima a la gente a "cocinar a ojo", a mancharse y a divertirse en la cocina, todo revestido con su particular y divertido universo pop.