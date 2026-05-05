El inesperado cierre del mejor colmado gourmet de Madrid

Días raros para la gastronomía madrileña que sigue sufriendo el cierre de proyectos muy queridos entre sus vecinos y visitantes. Al adiós de conocidos y menos conocidos restaurantes, hay que sumar ahora dos despedidas de dos tiendas de alimentación que calaron fuerte con sus productos delicatessen en sus respectivos barrios, Chueca y Arganzuela.

La crisis de la restauración y el pequeño comercio no entiende de ubicaciones. Para ejemplo Petramora y Super By Dot, dos de los colmados más aplaudidos de la ciudad, que cierran para siempre.

La noticia saltó hace unos días cuando las estanterías de la tienda Petramora en la calle Barquillo comenzaron a vaciarse. Finalmente la noticia se confirmaba: el mejor colmado de Chueca y de la capital decía adiós para siempre, aunque la venta de sus productos continuara de forma online.David Aragón, uno de los selectores de producto de Petramora, apunta a "un problema interno" de la empresa, que en su día también probó suerte en otras ubicaciones como el Mercado de La Paz pero no terminó de cuajar.

Fue en 2023 cuando su tienda física se hacía realidad y aterrizaba en el corazón de Chueca. Un mercado de pequeños y grandes productores y sus productos, muchos de ellos —como los aceites, vinos y conservas— bajo el paraguas de la marca, que sumaba a su catálogo otros productos de creación propia como eran las carnes y lácteos que salían de su finca Dehesa de la Guadaña, en Zamora.

A esto sumaron una interesante línea de platos preparados que contaban con la firma de reconocidos chefs como Jordi Vila o Nacho Manzano. También ha sido un gran escaparate para que otros proyectos del mapa nacional tuviesen su hueco en una de las calles más veneradas de Madrid como ocurrió con los ahumados de Rooftop Smokehouse o el guanciale mallorquín de Xesc Reina.

A pesar de no poder volver a pasear entre sus estanterías y llenar la cesta con la mejor materia prima y productos que no sabíamos que necesitábamos hasta que entraban en casa, podremos seguir llenando la despensa con muchos de ellos ya que su tienda online sigue operativa.

De Chueca a Arganzuela

La entrada a Super By Dot.

Igual de operativa seguirá la tienda de Super By Dot, el colmado gourmet de Dot Café, que también anunció su cierre la semana pasada. Ubicado en el número 6 de la calle Eugenio Sellés, se trata del rincón delicatessen de los artífices de uno de los mejores mixtos de Madrid.

Un refugio para el desayuno y la merienda donde cuidan del café de especialidad y la repostería que decidió sumar al proyecto un espacio donde dar cabida a firmas que llevasen por apellido la artesanía, la buena materia prima y el buen saber hacer.

"Después de mucho pensarlo, nuestra tienda física se despide tal y como la conocíais. Pero podréis seguir comprando como siempre en la web, y si sois del barrio, hacéis vuestro pedido online y al día siguiente lo recogéis en DOT (nuestra cafetería en la puerta de al lado)" compartían con sus seguidores de Instagram.

Aseguran que "no es un adiós, es un cambio de forma", además en DOT seguirán disponibles algunos de sus best sellers y hasta que eche definitivamente el cierre, este 6 de mayo, "todos los productos de la tienda estarán en liquidación (excepto café, pan y cervezas", para darle la despedida que se merece.