Convertir orujos de uva en pienso animal: así funciona el nuevo proyecto ecológico de la bodega manchega El Progreso

La cooperativa manchega El Progreso, con sede en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), ha puesto en marcha un proyecto ecológico para dar una nueva vida al orujo de uva y transformarlo en pienso animal. La iniciativa se enmarca en la economía circular y busca convertir un subproducto de la bodega en un recurso útil para la alimentación ganadera.

El orujo, para quien lo desconozca, es el conjunto de pieles, pepitas y raspones que queda tras el prensado de la uva en bodega. Hasta ahora, este material tenía una salida limitada, pero ellos pretenden estudiar su valor nutritivo y comprobar en qué condiciones puede incorporarse a la dieta animal con garantías, hasta convertirse en un pienso estandarizado y comercializable.

La clave del plan está en aprovechar un residuo abundante del sector vitivinícola y reducir su impacto ambiental. En vez de tratarlo como desecho, la cooperativa quiere reconvertirlo en una materia prima con utilidad económica y alimentaria.

Esta iniciativa no se desarrolla en solitario. Según ha informado la cooperativa en un comunicado de prensa, trabajan junto con la Universidad de Orihuela, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, la cooperativa Alimer, los laboratorios Agrama y la cooperativa San Isidro de Requena.

Dichas entidades están revisando las primeras fases del proyecto, analizando muestras y estudiando posibles aplicaciones del orujo en distintos tipos de alimentación ganadera. El objetivo es valorar su viabilidad técnica y su posible salida al mercado.

El proyecto encaja de lleno en la lógica de la economía circular: aprovechar mejor los recursos, generar menos residuos y abrir nuevas vías de negocio a partir de subproductos agrícolas. También puede ayudar a reducir costes y a mejorar la sostenibilidad tanto de la bodega como del sector ganadero.

Bodegas El Progreso. El Progreso

Así, la propuesta conectaría dos sectores muy presentes en Castilla-La Mancha: el vitivinícola y el agroganadero. Si prospera, el orujo dejaría de ser un residuo secundario para convertirse en un ingrediente con valor añadido.

También refuerza la imagen de la bodega como agente innovador y comprometido con la sostenibilidad. En un contexto en el que cada vez se valora más el aprovechamiento integral de los recursos, iniciativas como esta tienen un fuerte componente ambiental y estratégico.

No es la primera vez que se plantea el uso de orujo de uva como alimento para ganado, pero El Progreso está tratando de profesionalizar y estandarizar una práctica que, hasta ahora, sólo se conocía en ámbitos científicos y explotaciones ganaderas puntuales.