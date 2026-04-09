Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con estos productos italianos: la mejor salsa de tomate por 1,49 €

La cadena alemana vuelve a apostar fuerte por uno de sus clásicos más esperados: la Semana Italiana.

A partir del viernes 10 de abril, los lineales de sus tiendas se llenarán de las referencias de su marca Italiamo y otras especialidades que, año tras año, generan auténtico fenómeno fan.

¿La razón? Precios ajustados y una selección bastante amplia de productos que permiten montar desde una auténtica carbonara hasta un aperitivo completo sin salir del supermercado.

Como en ediciones pasadas, las salsas de tomate destacan especialmente, aunque hay mucho más que merece la pena revisar con calma.

Las salsas de tomate: las verdaderas protagonistas

Si hay un producto que concentra todas las miradas en esta promoción son las salsas de tomate. Lidl lanza varias opciones, pero hay dos que sobresalen claramente por relación calidad-precio y por la legión de seguidores que coinciden en que son unas de las mejores del mercado.

Por un lado, la Salsa de tomate cherry Italiamo (330 g) se ofrece por 1,49 €, con un descuento del 16%. Es una opción interesante por su perfil más dulce y suave, ideal para platos rápidos de pasta o bases de pizza.

Junto a ella, también destaca la Passata rústica de tomate (700 g) por 1,89 €, una alternativa más pura y versátil. Esta opción sin aromatizar es la que más recomiendan expertos como Anna Mayer, la experta en gastronomía italiana al frente de @panepanna en Instagram.

Además, a la oferta de los próximos días hay que añadir también:

Salsa de tomate al estilo casero con albahaca (700 g) por 1,89 €

Salsas para pasta (350 g) con variedades como romana, toscana o calabrese, con promoción del 50 % en la segunda unidad (0,90 € la segunda)

Para completar el surtido de salsas, aparecen también opciones más elaboradas como:

Salsa carbonara o 4 quesos (340 g) por 1,99 €

Pestos Tigullio (185 g), de tomates secos y pistacho o ricotta y pistacho, por 2,99 €

Pesto de pistacho Italiamo (190 g) por 2,99 €

Embutidos italianos: la alegría de las cenas

El surtido de embutidos también vuelve este mes de abril. Son productos pensados para montar tablas rápidas con panes crujientes o para preparar una cena en un momento, por ejemplo, con una piadina.

Guanciale Italiamo (100 g) por 2,99 €, imprescindible para una carbonara auténtica.

Bresaola (70 g) por 3,29 €

Salami estilo milanés en lonchas (100 g) por 1,99 €

’Nduja de Spilinga (200 g) por 2,99 €

Destaca especialmente esta última, un embutido originario de Calabria de textura blanda y untuosa, elaborado con carne de cerdo y una nada despreciable cantidad de guindilla, lo que le da su característico sabor picante.

Para quienes no lo conozcan, decir que recuerda bastante a la sobrasada española, ya que ambas son muy ricas en grasa y se pueden untar fácilmente sobre pan, aunque la ’nduja resulta mucho más intensa y picante.

Su uso más habitual es como base para salsas de pasta, donde se funde con el calor, pero también se emplea en pizzas, tostadas o incluso para aportar sabores intensos a guisos.

Un buen surtido de quesos italianos

La selección de quesos es otra de las más completas:

Parmigiano Reggiano D.O.P. (100 g) por 2,79 €

Parmigiano Reggiano D.O.P. (250 g, 24 meses curación) por 6,49 €

Taleggio D.O.P. (250 g) por 2,99 €

Quartirolo Lombardo D.O.P. (250 g) por 2,79 €

Scamorza (300 g) por 2,99 €

Mozzarella de búfala D.O.P. (500 g) por 6,99 €

Mini mozzarella (125 g) por 1,49 €

También se suma el mascarpone (500 g) con descuento, a 3,79 €, y un provolone con orégano (150 g) por 2,99 €.

La fiebre del pistacho: dulce, salado… omnipresente

El pistacho sigue siendo tendencia en España, y Lidl aprovecha la ocasión para subirse al carro y explotarlo con una batería de productos bastante amplia:

Pesto de pistacho (190 g) por 2,99 €

Galletas rellenas de pistacho (140 g) por 1,79 €

Pistachos recubiertos de chocolate (150 g) por 3,49 €

Chocolate con pistacho o tiramisú (98 g) por 1,99 €

Cannoli rellenos de pistacho (180 g) por 3,79 €

Otros imprescindibles para completar la despensa

Más allá de los grandes protagonistas, hay productos que ayudan a redondear la compra:

Espaguetis (1 kg) por 1,99 €

Huevos camperos (12 uds.) por 3,49 €

Tomate triturado especiado (lata de 400 g) por 0,99 € en cuatro variedades: albahaca, hierbas, arrabiata y ajo y cebolla.

Grissini (250 g) por 1,99 €

Pan piadina (390 g) con promoción del 50 % en la segunda unidad.

También aparecen conservas y antipasti:

Tomates secos (100 g) por 1,99 €

Antipasti en aceite (280/285 g) por 2,49 €

El conjunto se completa con una gama de especias y aceites aromatizados desde 1,49 €.

La mejor estrategia para comprar en la Semana Italiana de Lidl

La Semana Italiana de Lidl es una buena ocasión para que los amantes de la cocina italiana aprovechen para llenar la despensa con productos que cubren desde la elaboración de platos básicos hasta caprichos más actuales como el pistacho en todas sus versiones.

Eso sí, viendo los precios y sabiendo que se trata de una promoción limitada no sería extraño que muchos productos vuelen de las estanterías en los primeros días.

Quien tenga claro qué busca, hará bien en no dejar la compra para el último momento y adquirir provisiones para unos meses, suficientes hasta el próximo lanzamiento de la campaña.