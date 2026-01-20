Muere Mikel Bustinza (67), chef de Horma Ondo, uno de los mejores asadores del País Vasco, en accidente de tráfico

El chef Mikel Bustinza, una de las figuras más respetadas de la gastronomía vasca, ha fallecido este martes 20 de enero a los 67 años en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera BI-3334, a la altura de uno de los accesos a Amorebieta.

Según ha confirmado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco a diversos medios locales (Deia, El Correo), el vehículo que conducía colisionó con un camión estacionado en el lateral de la vía, en dirección Cantabria. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

El suceso ha tenido lugar a las 13:55 horas, en el punto kilométrico 91 de la carretera, pocos metros antes de la rotonda de entrada a la localidad.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza, Bomberos de Bizkaia y servicios sanitarios, pero pese a los esfuerzos por reanimarlo, los sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento.

Una vida entera dedicada a la cocina

Natural de Amorebieta, Mikel Bustinza nació el 8 de agosto de 1958 en el caserío Bernagoitia, donde también comenzó su vínculo con la hostelería. Sus padres regentaban un bar que, además de servir bebidas, actuaba como ultramarinos para los vecinos de la zona.

A los 14 años ya trabajaba en el Bar Cantábrico de Bilbao, una etapa que marcó el inicio de una trayectoria profesional ininterrumpida en el sector.

Tras cumplir con el servicio militar, volvió a su pueblo y, junto con su madre, transformó el negocio familiar en un restaurante. Fue el germen del asador Horma Ondo, que años más tarde se consolidaría como una de las referencias de la cocina a la brasa en Euskadi.

Un negocio familiar

En 1983 se incorporó al proyecto su mujer, Jayne Hardcastle, quien se hizo cargo de la cocina. El tándem familiar consolidó un modelo basado en la excelencia del producto y el respeto por la tradición.

En 2007, el restaurante se trasladó a su ubicación actual en el caserío Legina Goikoa, en Larrabetzu, una construcción del siglo XV con vistas al entorno natural de los montes vascos.

Desde allí, Bustinza y su familia han construido una sólida reputación a lo largo de más de cuatro décadas cimentada en la constancia, el trabajo diario y el respeto por la parrilla como forma de expresión culinaria.

Con más de 50 años de oficio, Bustinza era considerado por colegas y críticos como uno de los grandes referentes de la cocina vasca tradicional. Su restaurante fue incluido habitualmente entre los mejores asadores del país, y su figura, reconocida por su humildad y rigor, deja un vacío notable en el panorama gastronómico.

El fallecimiento de Mikel Bustinza supone una pérdida significativa para la hostelería vasca, tanto por su trayectoria como por el papel que desempeñó en la consolidación del Horma Ondo como uno de los templos del asado en Euskadi.