Así es el 'picantómetro' de los chiles mexicanos: los pimientos que arden y los más suaves en boca

El picante no es un simple condimento. En muchas gastronomías es pilar y característico de sus recetas. En el caso de México es identidad, memoria y una forma de entender la cocina.

Puede ser un picor amable o provocar un incendio memorable, pero nunca pasa desapercibido. Coincidiendo con el Día Mundial de la Croqueta, el 16 de enero, la comida picante, también celebró su día.

Por eso la firma Maíz Maya ha diseñado una herramienta tan didáctica como necesaria les resultará a muchos. Su picantómetro del chile mexicano es una guía que ordena, explica y pone en valor la complejidad de uno de los ingredientes más fascinantes del planeta.

Lejos de la lógica del reto extremo o del sufrimiento gratuito que a menudo acompaña al picante, esta escala reivindica algo esencial: en la cocina mexicana, el chile no tapa sabores, los construye.

Cada variedad tiene un origen, una historia y un carácter que se mide en unidades Scoville (SHU), pero también en aromas, matices y emociones.

El picantómetro de Maíz Maya.

Del “pica pero rico” al fuego absoluto

La propuesta de Maíz Maya clasifica los chiles más representativos en tres grandes niveles, pensados tanto para el neófito curioso como para el amante experimentado del picante.

En el primer escalón, el de “pica pero rico”, encontramos chiles amables, ideales para iniciarse sin miedo. El Chile Ancho, heredero del poblano seco, aporta dulzor y notas afrutadas con apenas 1.000 a 2.000 SHU.

A su lado, el Chile Pasilla, con recuerdos de tierra húmeda y uva pasa, ofrece un picor igualmente contenido. Son chiles que abrazan al paladar y explican por qué el picante también puede ser elegante.

El nivel intermedio, considerado por muchos el verdadero corazón de la cocina mexicana, eleva la intensidad sin perder equilibrio. Aquí aparecen clásicos como el Guajillo, imprescindible en guisos y moles.

Quién es quién en los chiles mexicanos ¿cuáles son los que pican a rabiar?

Y otro viejo conocido, el Chipotle, un jalapeño maduro ahumado que concentra aroma y carácter; o la Morita, más pequeña pero más intensa. Traen consigo un cosquilleo persistente, ese picante que se queda, pero invita a seguir comiendo.

Para los valientes llega el nivel “muy muuuuy picante”, donde el chile deja de ser un acompañante y se convierte en protagonista. El Chile de Árbol, seco y directo; el Piquín, diminuto pero feroz; y, por supuesto, el Habanero, joya incendiaria de la península de Yucatán, capaz de alcanzar hasta 350.000 SHU.

Más allá de la escala, la herramienta ayuda entender el picante es una forma de disfrutarlo mejor. Maíz Maya, que produce en España con materia prima y filosofía mexicana, reivindica este conocimiento como parte de su compromiso con la autenticidad. En su visión, el chile acompaña naturalmente al maíz, utilizado en tortillas, totopos o bases de cocina.

Este picantómetro no solo mide cuánto pica un chile, sino qué aporta. Dulzor, ahumado, profundidad o una inesperada explosión.