Carlos Herrera (68), sobre su restaurante Michelin favorito en Madrid: "El menú cuesta 150 euros y siempre está lleno"

España está repleta de bares y restaurantes en los que se puede disfrutar de una comida de muy alta calidad. En cualquier ciudad se pueden encontrar establecimientos en los que disfrutar de exquisitos platos y, en muchos casos, a precios asequibles.

Tampoco hay que olvidar la amplia variedad de restaurantes estrella Michelin distribuidos por todo el país en los que se puede disfrutar de propuestas exquisitas, y una de ellas es recomendada por el periodista y locutor de radio, Carlos Herrera.

El presentador de 68 años habla alto y claro a la hora de destacar "el restaurante Michelin de Madrid que sobrepasa la excelencia", en el que el menú cuesta 150 euros, pero en el que asegura que merece mucho la pena comer.

El almeriense se refiere a La Tasquita de Enfrente, que se encuentra en la Calle de la Ballesta, 6, y para la que se deshace en elogios, tal y como ha compartido con todos sus seguidores de Instagram.

"Mi amigo Juanjo es el gran artista del producto en Madrid. Todo lo que he probado hoy en La Tasquita de Enfrente sobrepasa la excelencia. Menuda maravilla", explica Carlos Herrera en una de sus publicaciones en la mencionada red social.

De esta manera se refiere al establecimiento de Juanjo López Bedmar, que además de una estrella Michelin, cuenta con dos soles de la Guía Repsol. Una de sus señas de identidad es que el menú cambia cada día, en función del producto que llega.

Son los proveedores los que avisan en la noche anterior a los cocineros de lo que pueden servir al día siguiente y en base a ello elaboran un menú de la más alta calidad. Esto ha llevado a que por las mesas de este restaurante hayan pasado cientos de platos diferentes.

Algunas de las recetas que se pueden encontrar, y que varían en función de la temporada, son: carabinero con sobrasada, anguila con pera, salpicón de langostinos o cocochas rebozadas.

Dos menús degustación

La Tasquita de Enfrente, establecimiento expresamente recomendado por Carlos Herrera, trabaja a la carta, además de ofrecer dos menús degustación, de manera que cada uno puede optar por aquella opción que mejor encaje en sus preferencias y presupuesto.

El más económico es el menú degustación de 110 euros, que consta de un total de 9 platos y que se encuentra basado en el amor y el respeto por el producto y la sencillez, una buena opción para probar sus productos.

Para quienes quieran disfrutar de una propuesta basada en las locuras más irreverentes de Juanjo López, en las que prima el producto de temporada, tiene a su disposición la Experiencia Tasquita, compuesta por 11 platos diferentes y con un precio de 150 euros.

La Tasquita de Enfrente es un pequeño restaurante con capacidad para unos 16 comensales. Las reservas se realizan a través de la web o Instagram para un máximo de 6 personas, aunque se puede contactar vía telefónica para reservas más amplias.

De esta forma, poder disfrutar de sus platos se convierte en una experiencia exclusiva. De martes a sábado se ofrece servicio de comida y cena, mientras que los domingos y los lunes está cerrado.

El mejor Steak Tartar de España

La Tasquita de Enfrente representa la esencia de la cocina a través de productos de la más alta calidad y con el respeto a la temporada, todo ello bajo la gran personalidad y estilo de Juanjo López Bedmar, quien a lo largo de más de 25 años ha conseguido conquistar a los paladares más exigentes.

En Madrid ofrece este pequeño comedor que ha conquistado a Carlos Herrera, y que se convierte en un destino ideal para todos aquellos que tratan de buscar el máximo disfrute culinario.

Su buen hacer lo ha llevado a convertirse en un referente indiscutible de la cocina de producto en Madrid, todo ello a través de una apuesta simple en elementos y compleja por el poder encontrar la mejor materia prima en cada momento.

Uno de sus últimos reconocimientos ha sido el obtenido en Madrid Fusión 2025, donde Juanjo López ha sido ganador del primer Campeonato Nacional de Steak Tartar, todo ello con "un tartar que va a contracorriente de lo que es un tartar, el nuestro no tiene aliño", como destaca el chef.

De esta forma, para ganar el concurso, decidieron reflexionar y lo aliñaron con la propia grasa de la vaca y un poco de queso que le da un toque madurado. De esta manera, el chef decidió poner en valor el sabor de la carne y le valió para hacerse con el galardón.

La historia de La Tasquita de Enfrente

Juanjo López Bedmar es el ideólogo de La Tasquita de Enfrente, con la inspiración constante de su padre. Actualmente, se han cumplido 25 años de negocio y vive un gran momento en el que apuesta por mantener esa esencia que la caracteriza y la selección del producto más selecto, que llega de todas partes de España.

Tras crecer entre fogones, al ser su padre Serafín López (Gaona), quien regentaba una casa de comidas llamada La Tasquita, Juanjo decidió dejar su trabajo como director en una conocida empresa de seguros a los 40 años para seguir los pasos de su padre tras el fallecimiento de este.

Desde entonces ha trabajado junto a su equipo para convertirse en un referente del panorama gastronómico español. A su lado se encuentra, Nacho Trujillo, que comenzó como lavaplatos en Londres y que, tras regresar a Madrid, comenzó por abajo hasta convertirse en un fiel representante de la filosofía restaurante.