La selección de quesos por menos de 5 euros que se convertirá en protagonista de cualquier mesa de Navidad

La Navidad es, entre muchas otras cosas, el momento del año en el que las mesas se transforman en pequeños escaparates gastronómicos.

Y si hay un producto capaz de reunir tradición, placer y versatilidad, ese es el queso. Este año, además, no hace falta disparar el presupuesto para ofrecer una tabla digna de aplauso. La clave está en saber elegir.

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, ALDI refuerza su gama Special con una cuidada selección de quesos gourmet que demuestran que el lujo también puede ser asequible.

Piezas con carácter, recetas originales y sabores pensados para sorprender… y todo por menos de cinco euros la unidad. Una propuesta que, sin duda, se convertirá en la protagonista silenciosa, pero decisiva, de cualquier mesa navideña.

Clásicos intensos que nunca fallan

Los amantes de los sabores potentes encontrarán en los quesos ingleses Blue Stilton y Shropshire azul dos aliados infalibles. Ambos, con un precio de 2,99 euros, aportan intensidad y personalidad a cualquier tabla.

El primero, profundo y cremoso; el segundo, con su inconfundible tono anaranjado y un equilibrio perfecto entre fuerza y suavidad. Ideales para acompañar con frutos secos, pan rústico o un vino generoso.

Queso Stilton.

Oveja con matices festivos

Dentro de la selección destacan también dos quesos de oveja que juegan con los aromas y los contrastes. El queso de oveja añejo con manteca derretida y brandy (3,29 €) es pura Navidad: redondo, elegante y con un fondo cálido que invita a sobremesas largas.

Por su parte, el queso de oveja con pimienta rosa (3,69 €) introduce un punto especiado y fresco que rompe la monotonía y aporta sofisticación sin estridencias.

Queso de oveja añejado.

Cuando el queso se atreve a innovar

Para quienes buscan salir de lo convencional, el gouda madurado con cerveza (3,69 €) es una apuesta segura. Su textura firme y sus notas tostadas, ligeramente dulces, lo convierten en una opción sorprendente que funciona tanto en aperitivos como en bocados más elaborados.

Y si lo que se desea es conquistar desde el primer plato, la burrata al horno (4,99 €) ofrece una experiencia cremosa y reconfortante, perfecta para servir templada y elevar cualquier entrante con un gesto sencillo pero muy efectivo.

El broche dulce

Tarta de queso.

La propuesta se completa con una nota final pensada para los más golosos. La tarta cremosa de queso (3,99 €), individual y lista para servir, permite cerrar el menú con un postre clásico, suave y sin complicaciones, ideal para quienes prefieren disfrutar sin pasar horas en la cocina.