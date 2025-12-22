7 libros de cocina para regalar esta Navidad: de lo nuevo del chef José Andrés a cómo las setas cambiaron el mundo

La cocina no es sólo alimento: es identidad, memoria, territorio y afecto. En realidad hay tantas ‘gastronomías’ como personas: cada cual tiene su propia historia culinaria íntima, única e intransferible.

Un plato de arroz no significa lo mismo para un valenciano que para un canario, ni la mesa de Navidad tiene las mismas recetas en casa de un asturiano que de un catalán.

Para conocer más sobre todas las vidas posibles de lo culinario, hemos hecho una selección de siete libros publicados este 2025 que nos han llegado al corazón y nos han descubierto nuevos horizontes más allá del plato. Perfectos para regalar estas fiestas.

1. Cambia la receta, de José Andrés

A través de cuatro grandes bloques (crecer, empezar, cambiar la receta y arreglar el mundo), José Andrés convierte la metáfora culinaria en manifiesto vital, reivindicando la capacidad de la cocina para actuar en primera línea en crisis humanitarias y en la vida cotidiana.

2. Pizza Chef, de Franco Pepe

Entre historias personales y unas 30 recetas, el libro explica su investigación sobre harinas, fermentaciones y toppings locales, y reivindica la pizza como un lenguaje universal capaz de unir territorio, innovación y tradición.

3. Arrea! Un viaje a la cocina de la montaña alavesa, de Edorta Lamo

A través de alrededor de 80 recetas y de textos que hablan de comunidad y paisaje, el libro plasma un año de observación de la naturaleza, demostrando que una cocina profundamente rural puede ser contemporánea, creativa y posible para el lector doméstico.

4. De Ida y Vuelta, de Rosa Tovar

Con rigor y sensibilidad, desmonta mitos sobre la cocina hispanomusulmana y revela cómo muchas preparaciones populares actuales tienen raíces en antiguos recetarios, acompañando el relato con recetas que invitan a cocinar esa historia en casa.

5. Madrid Cocktail. Memoria líquida de la capital, de François Monti y Abraham Rivera

Con cerca de 40 recetas, entrevistas y crónicas, el libro traza la historia líquida de la ciudad, mostrando cómo sus bares han sido escenario de cambios sociales, culturales y urbanos, y convirtiendo cada combinado en un pequeño fragmento de memoria.

6. Asia Gourmet. Descubre la cocina asiática, de Impératrice Wu

Este volumen invita a emprender un periplo gastronómico por Asia Oriental a través de reportajes que explican productos emblemáticos, costumbres y tradiciones que rigen la preparación y el servicio de los platos desde hace siglos.

Con 40 recetas sencillas y accesibles, 60 textos temáticos y unas 400 direcciones de restaurantes, el libro ayuda a derribar tópicos sobre la cocina asiática y propone al lector convertir su cocina en laboratorio de sabores de Japón, Vietnam, China y otros países.

7. Historia de las setas. El desconocido mundo de los hongos, de Salvador Ventura

Entre anécdotas sobre venenos, remedios, penicilina "hispánica", berserkers vikingos y hasta chips construidos con micelio, el libro muestra que las setas son mucho más que un ingrediente: forman un universo casi insondable cuya evolución ha cambiado la medicina, la geopolítica e incluso las visiones del futuro fuera de la Tierra.