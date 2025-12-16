7 regalos 'cocinillas' de amigo invisible por menos de 10 euros que todo el mundo necesita (aunque aún no lo sepa)

Ya es casi Navidad, ¡que comiencen las compras! La histeria consumista se agudiza aún más en estas fechas tan señaladas, y en Cocinillas no somos ajenas a la locura.

Por si los regalos de Papá Noel y de Reyes no fueran suficiente, a ellos se suman los del amigo invisible, un juego donde cada participante regala algo a otro por sorteo sin que la persona lo sepa y, a su vez, recibe un regalo de alguien anónimo.

Estos obsequios suelen ser de bajo coste, en torno a los 10 euros, y tienen un carácter simbólico y divertido más que tratarse de algo serio y muy pensado.

Si has caído en la trampa de participar en este entretenimiento y la persona a quien tienes que regalarle es un apasionado o apasionada de la gastronomía, aquí van algunas ideas económicas para que sea más fácil tomar una decisión.

1. Espumador de leche de Jata (8,18 €)

Un regalo perfecto para los fanáticos del café con leche. Si te gusta prepararte café en casa y que quede lo más parecido posible al de la cafetería, definitivamente necesitas un espumador. Este de Jata está muy bien de precio y tiene una capacidad de 600 mililitros.

2. Botella térmica de Create (8,95 €)

Si ya somos expertos en preparar un café digno, con su espuma correspondiente, pero no podemos beberlo tranquilamente en casa, la solución es transportarlo. ¿Cómo? Está claro: con la botella térmica de acero inoxidable de Create de 550 mililitros.

Si no puedes permitirte alguno de los muchos increíbles productos de Create, siempre puedes contentarte (y contentar) con esta botellita, que, además, está disponible en seis preciosos colores: terracota, arena, negro, sage, azul cobalto y blanco roto.

3. Una hogaza de Madreamiga (desde 6,10 €)

Madreamiga es la panadería artesanal fundada por Begoña San Pedro en Madrid famosa por haber obtenido numerosos premios del sector, como el Premio ACYRE de Madrid a Mejor Pastelería en 2024.

Un buen pan es un regalo más que deseable, pues se puede pedir que lo corten en rebanadas y congelarlas para que aguanten perfectamente. En Madreamiga encontraréis el pan Miguiña, el pan Levain, el de Espelta Gallega, el de Trigo Integral, el de Molde Aove, focaccias, multicereales con semillas o pan de frutos.

Y para terminar de sorprender a esa persona: incluye una de las bolas de Roscón que elaboran por 3,50 euros, ideal para estas fiestas.

4. Un libro de Col & Col (7,55 €)

Para nutrir la mente, además del cuerpo, ¿qué mejor que un librito de la editorial independiente Col & Col? En este caso, sugerimos Souvenir. Pasteles, viajes y recuerdos, de Isabel Pérez; una suerte de recetario para viajeros, gastrónomos y amantes de la pastelería.

En él, la autora recomienda recorridos por 14 ciudades, en su mayoría europeas, que incluyen visitas a sus pastelerías y la elaboración de algunas de las recetas más reconocidas de ciudades como Roma, París, Londres o Viena.

5. Cervezas Bailandera (desde 2,35 €)

Las compras navideñas no tienen que ser necesariamente compulsivas y culpables, también podemos invertir nuestro dinero de forma consciente y apoyar iniciativas éticas.

Por ejemplo, apostando por productos como cervezas Bailandera, "un proyecto de productividad transformadora", como ellas lo denominan, que busca establecer relaciones económicas justas y positivas con las personas y equipos con los que trabajan.

Las cuatro socias de la cooperativa trabajan con productos de cercanía para dinamizar la economía de su pueblo, Bustarviejo (Madrid), y generar empleo a quienes viven en él. Así, degustar y regalar cualquiera de las variedades de sus cervezas es una manera de participar en este compromiso con el entorno.

6. Un kit 'gastro' de Supernormal o Bou Bou Shop (desde 2 €)

Esta idea es una de nuestras favoritas: elabora tu propio kit de supervivencia gastronómica comprando diversos productos de tiendecitas como Supernormal o Bou Bou Shop.

Por ejemplo, puedes incluir la Salsa Genial de La Chipotlera a 7,95 €, las galletas de jengibre horneadas en el obrador de Supernormal a 4,90 €, el mix de especias crispy a 7,55 € o botecitos de canela molida ecológica, jengibre molido y anís desde 2,45 €; así como refrescos de frutas desde 2,90 o esta mousse de piparra por 5,50 €.

7. Cajas de almacenamiento HAY (desde 6 €)

Por último, si recibes o das muchos regalos foodies estas Navidades, sin duda va a ser necesario un espacio donde almacenarlos.

Para ello no se nos ocurre mejor sitio que las coloridas cajas de almacenamiento de HAY hechas de residuos plásticos posconsumo 100 % reciclados.

Son superprácticas, pues se pueden apilar unas encima de otras en diferentes combinaciones y tamaños para darles múltiples usos. Maravillosas para organizar artículos en estantes, mesas, o dentro de armarios.