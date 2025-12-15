Juan, dueño de una hamburguesería: "La inversión es de 200.000 €; se recupera en 2 años y facturas 2.500€ al día"

Juan, dueño de una hamburguesería: "La inversión es de 200.000 €; se recupera en 2 años facturando 2.500 € al día"

Emprender en hostelería es una aventura laboral que debe estar muy bien pensada para que salga rentable. En grandes capitales de provincia como Madrid o Barcelona abren y cierran bares y restaurantes constantemente, por lo que conocer bien el mercado es fundamental.

Para saber más sobre cómo funciona el negocio, Juan, propietario de las hamburgueserías Sexto Sentido, explica en una entrevista al canal de YouTube de Adrián G. Martín todos los pormenores de su empresa.

Juan cuenta con tres locales en Mallorca, uno en el centro de Palma, otro en Inca y un último en Port d'Alcúdia, al norte de la isla. En ellos ofrece smash burgers de diversos tipos, acompañantes como patatas fritas, boniato, alitas o salchipapas y postres como tarta de queso cheddar o su original 'hamburguesa' dulce con crema de Lotus y cobertura de Kit Kat.

Además, son muy conocidos en el archipiélago, ya que han logrado el título de 'Mejor hamburguesa de las Islas Baleares' por su burger Sin Sentido y el 'Top 15 Spain' en el V Campeonato de España de Hamburguesas.

La inversión inicial

¿Qué se necesita para comenzar un negocio como este? Según cuenta Juan, "mucha maquinaria e infraestructura, unos 150.000 o 200.000 euros", que puedes recuperar en "un año y medio o dos", aunque depende del volumen de ventas que tengas.

Puede parecer una cifra elevada, pero Juan recomienda no intentar ahorrar nunca en maquinaria, pues "teniendo una buena maquinaria puedes tener un buen servicio".

Él recomienda ahorrar mejor en otros ámbitos, como en la vajilla: "Lo más simple te sirve, no hace falta tener una vajilla de lujo o cosas así".

Una rentabilidad jugosa

En una hora, Sexto Sentido puede sacar entre 100 y 120 hamburguesas, y hasta 400 por hora cuando trabajan en la food truck.

Producir cada una de estas hamburguesas cuesta unos 4 o 5 euros la unidad "si tienes tu propio producto y lo elaboras tú", y los clientes suelen dejarse 21 o 25 euros por comensal.

Esto, según detalla, supone una rentabilidad de entre el 15 y el 18 %; es decir, sólo en un día pueden facturar 2.000 o 2.500 euros, dependiendo mucho de dónde esté ubicado el establecimiento.

Tipo de cliente

Juan cuenta que sus hamburgueserías están destinadas especialmente a un público local, a los mallorquines: "Sólo hay un 1 o 2 por ciento de público extranjero". Un público que se mantiene prácticamente igual durante todo el año, con algún pico en épocas especiales como la Navidad.

¿Y si ven que hay alguna bajada de ventas? Lo tienen claro: "Activamos el delivery". El delivery va allí donde está la demanda, aunque por el momento no lo necesitan mucho, ya que tienen bastante faena en el local y sólo representa un 8 o 10 por ciento del volumen de ventas, pero no descartan contar con ello en caso de necesitarlo.