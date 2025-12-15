Un físico catalán y un coctelero mexicano crean el primer polvorón que no se hace bola en la boca: "Tu abuela flipará"

El primer polvorón que no se hace bola en la boca. Foto cedida

Es el fin de la típica escena de Navidad: polvorones en la mesa, alguien se atraganta, otro suelta el mítico "No digas Pamplona", llega el vaso de agua de emergencia… Y todos asumen, resignados, que es lo que toca. Pero, ¿y si hubiera una alternativa?

La startup española Las Jellys ha inventado el primer polvorón del mundo que no se hace bola en la boca. No es un polvorón al uso, sino uno de gelatina con corazón líquido que condensa el sabor clásico de almendra y manteca en forma de cóctel sólido con un ligero toque de alcohol.

Este polvorón que parece de ciencia ficción se come también de un solo bocado, pero al morderlo la boca se inunda de sabor líquido sin sequedad, sin bola mantecosa y sin momentos incómodos en la sobremesa.

Detrás de este 'polvorón hackeado' hay una dupla poco habitual que explica muy bien el resultado: Dani Roig, físico barcelonés, y Pablo Quijano, coctelero mexicano.

Ambos son los fundadores de Las Jellys, la startup de Barcelona que lleva años explorando cómo reinventar la coctelería y acercarla a todo el mundo a través de una forma única y sorprendente.

Su vínculo creativo viene de lejos y se ha traducido en innovaciones en distintos formatos: la mirada científica de Dani (curiosidad, proceso, pruebas, textura y estabilidad) se combina con la visión de Pablo (mixología, equilibrio de sabores y experiencia de consumo).

Esa mezcla de perfiles es la que les permitió, primero, dar una vuelta a la coctelería tradicional y, ahora, aplicar ese mismo enfoque a un icono navideño como el polvorón.

El polvorón 'hackeado' de Las Jellys. Foto cedida

La inspiración que lo ha hecho posible combina dos mundos muy reconocibles para ellos: por un lado, la tradición catalana de la cocina creativa y la mixología molecular (con técnicas popularizadas por figuras como Ferran Adrià, que abrieron el camino a pensar la textura como parte del lenguaje gastronómico).

Por otro, la tradición mexicana de consumir gelatina en fiestas y celebraciones, algo muy integrado en los recuerdos de infancia de Pablo.

En Las Jellys, la unión de estos dos universos se convierte en método: técnica, emoción y celebración. Y en este caso, además, con un giro coctelero: convertir el polvorón en un cóctel sólido pensado para la sobremesa navideña divertido y sorprendente.

El polvorón sale a la venta este 16 de diciembre y cualquiera podrá probarlo gratuitamente en primicia en su tienda de Barcelona, en el número 85 del Carrer Muntaner. La invitación está abierta a todo el mundo para brindar, masticar y, sobre todo, no atragantarse.