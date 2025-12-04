Así es la exclusiva selección de quesos del maestro Aitor Vega: los más premiados del mundo los encuentras en esta tienda

maestro quesero Aitor Vega, figura clave en la curación y selección de piezas excepcionales. En el mundo del queso, hay nombres que actúan como brújula para orientarse entre las opciones más sobresalientes. Uno de ellos es el del, figura clave en la curación y selección de piezas excepcionales.

Su última colaboración con Haute Fromagerie, la gama más premiada de Mantequerías Arias, marca un antes y un después para los amantes del queso en España: por primera vez, algunas de las referencias más laureadas del planeta pueden recibirse directamente en casa con solo un pedido online.

Haute Fromagerie ha logrado democratizar lo que durante años perteneció casi en exclusiva a círculos gourmet y tiendas altamente especializadas. Su nueva plataforma digital, hautefromagerie.es, permite que cualquier aficionado —desde el más curioso hasta el más experto— acceda a piezas que compiten y triunfan en los certámenes más prestigiosos del mundo.

Estamos hablando de quesos con nombre propio como el Esquirrou, campeón del World Cheese Awards, el Époisses Berthaut DOP, una leyenda francesa de carácter potente y textura sedosa o el Rogue River Blue, considerado durante años el mejor queso azul del planeta.

Estos y muchos otros llegan al consumidor manteniendo las máximas garantías de conservación y con envíos a la España peninsular y Baleares en tan solo 2 a 4 días laborables.

La implicación de Aitor Vega se percibe en cada elección. Conocido por su meticuloso trabajo de afinado y su sensibilidad para detectar piezas con alma, Vega actúa aquí como un auténtico curador gastronómico. Su criterio asegura que cada referencia no solo sea excelente, sino representativa del momento dorado que vive la quesería artesanal a nivel internacional.

Algunos de los quesos que forman parte de la cava de Haute Fromagerie.

La tienda online inaugura su andadura con una promoción especial que reúne tres joyas que hablan de diversidad, técnica y carácter: Queso azul de cabra de la Ferme de la Tremblaye, intenso y elegante, ideal para los que buscan matices profundos sin perder armonía; Cabrissac, una pasta blanda de cabra cubierta de ceniza, suave, cremosa y con ese toque mineral que enamora en mesa y Roquefort Papillon, madurado en cuevas, un icono del mundo del queso y símbolo de distinción desde hace generaciones.

La esperada Tabla de Navidad Haute Fromagerie

Para quienes ya están pensando en las celebraciones festivas, hay una sorpresa en camino: Aitor Vega prepara una Tabla de Navidad creada específicamente para la ocasión, con referencias emblemáticas de la marca. Una propuesta que promete convertirse en uno de los caprichos gastronómicos de la temporada y en la excusa perfecta para compartir —o regalar— algunos de los mejores quesos del mundo.

La llegada de Haute Fromagerie al comercio online supone un hito para el sector. No solo acerca productos únicos a un público más amplio, sino que pone en valor la labor de productores y artesanos que han dedicado años a perfeccionar sus piezas. La selección de Aitor Vega, rigurosa y apasionada, asegura que cada queso cuente una historia, y que esa historia pueda disfrutarse ahora desde la comodidad del hogar.

Bodegón de quesos en Haute Fromagerie.

Para los devotos del sabor auténtico, para los coleccionistas de experiencias culinarias o simplemente para quienes quieren descubrir algo extraordinario, esta nueva etapa abre una puerta que antes estaba reservada a unos pocos. Y, al otro lado, aguardan algunos de los mejores quesos del mundo.