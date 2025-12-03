Ricard Camarena abre un 'restaurante' en el mayor complejo de apartamentos del Cabanyal en Valencia

El histórico barrio marinero de El Cabanyal suma un nuevo capítulo a su transformación contemporánea con la llegada de un proyecto que une diseño mediterráneo, vida flexible y gastronomía de autor.

El cocinero valenciano Ricard Camarena, uno de los grandes nombres de la cocina española, ha firmado una alianza con Kora Living, marca referente en hotelería consciente, para desarrollar y gestionar la propuesta culinaria de Kora Lluna, el mayor complejo de flex living de Valencia.

El acuerdo supone la incorporación del equipo de Camarena a la gestión de todos los espacios destinados a hostelería y restauración dentro del complejo, ubicado en el corazón de Poblats Marítims, a escasos minutos del mar. La apertura está prevista para el primer trimestre de 2026.

“El proyecto nace en un barrio con mucha personalidad como es El Cabanyal. Queremos que sea un lugar natural dentro de la vida diaria, tanto de los huéspedes del alojamiento, como de los vecinos del barrio y de toda la ciudad”, explica Ricard Camarena.

Su visión encaja con el planteamiento de Kora Living, que busca que sus complejos sean algo más que un espacio de alojamiento. “Necesitábamos una propuesta culinaria con identidad propia”, señala su CEO, Kepa Apraiz. “La alianza con Ricard Camarena encaja con nuestra visión de hotelería consciente. Nuestro espacio quiere ser un punto de encuentro entre diseño, comunidad y gastronomía mediterránea”.

Kora Lluna abrirá con 428 estudios y apartamentos, concebidos para estancias de corta y media duración, dirigidos a viajeros contemporáneos: turistas, nómadas digitales y profesionales desplazados que buscan una experiencia híbrida entre comodidad, vida de barrio y diseño.

Su estética se inspira en el concepto mediterráneo del “vivir a la fresca”, y contará con más de 3.000 m² de zonas comunes: piscina, gimnasio, coworking y, por supuesto, el nuevo espacio gastronómico desarrollado por Camarena.

La propuesta de restauración –aún en fase de desarrollo– revisará formatos tradicionales y cotidianos para reinterpretarlos con el sello del cocinero. “Nos gusta revisar formatos que todo el mundo conoce”, avanza Camarena. “Queremos aportar una nueva manera de entender conceptos que forman parte de nuestra vida desde siempre. Será algo nuevo dentro de nuestro grupo, diferente a los demás espacios que gestionamos”.

Más allá de la restauración, el complejo refuerza su vínculo con el barrio mediante colaboraciones con artistas locales y un enfoque sostenible que ya le ha valido la certificación BREEAM ‘Muy Bueno’. Todo está diseñado para generar encuentros y fomentar una forma más flexible y consciente de habitar la ciudad.

Esta alianza afianza el compromiso de Ricard Camarena con el territorio. El cocinero, cuyo restaurante insignia cuenta con dos Estrellas MICHELIN, una Estrella Verde, tres soles Repsol, y ha sido reconocido como el 6.º mejor restaurante vegetal del mundo por la Smart Green Guide, continúa ampliando su ecosistema gastronómico en Valencia con nuevos conceptos que dialogan con la comunidad local.

La llegada del proyecto a El Cabanyal supone un impulso más en la revitalización del barrio, que vive un momento de efervescencia creativa y urbanística. La colaboración entre Kora Living y Ricard Camarena se suma así a esta corriente, proponiendo un espacio que integra gastronomía, diseño y vida de barrio bajo una misma filosofía: conectar con el entorno y generar comunidad.

Kora Lluna abrirá sus puertas en 2026 como un nuevo polo de atracción en Poblats Marítims, donde la cocina mediterránea contemporánea de Camarena jugará un papel central en este ecosistema flexible y vivo.