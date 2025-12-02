El mejor aceite de oliva del mundo por noveno año consecutivo es de Ciudad Real y se vende por menos de 6 euros

En pleno corazón de La Mancha, entre suelos volcánicos y un microclima tan singular como la propia historia de Almagro, vuelve a producirse, por noveno año consecutivo, el que ya es considerado el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo. Y lo más sorprendente: una botella puede comprarse por poco más de 5 euros.

El Palacio de Los Olivos Picual, elaborado en Almagro (Ciudad Real), ha vuelto a coronar el EVOO World Ranking, el sistema de clasificación más reconocido internacionalmente para evaluar la excelencia de los aceites de oliva virgen extra. Desde 2017 no ha soltado ese primer puesto.

El EVOO World Ranking —creado por la World Association of Writers and Journalists of Wines & Spirits (WAWWJ)— se fundamenta en los premios obtenidos por cada aceite en los concursos más importantes del mundo. Todos ellos se juzgan a través de catas a ciegas realizadas por paneles independientes de expertos.

En este último año, el picual de Palacio de Los Olivos ha vuelto a situarse en lo más alto: ningún otro aceite de su variedad ha acumulado tantas medallas de oro. Y eso que la Picual es, precisamente, la variedad más habitual en estos certámenes.

Más de 300 galardones internacionales, obtenidos en concursos celebrados en Nueva York, París, Berlín, Londres, Buenos Aires, Tokio, Grecia, Italia, China, Israel, Brasil, Dubái o Portugal.

El éxito de este AOVE no nace de una campaña brillante aislada, sino de una filosofía. La finca de Palacio de Los Olivos se asienta sobre suelos volcánicos, un tipo de tierra raro en la península y especialmente rico en minerales. Es ahí donde comienza la personalidad de su aceite.

Palacio de Los Olivas Picual.

La recolección se hace siempre en el punto óptimo, utilizando exclusivamente aceitunas verdes, en perfecto estado de salud. La extracción en frío, la rapidez con la que la aceituna pasa del árbol a la almazara y un proceso totalmente controlado completan el círculo de calidad.

Además, la bodega mantiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad: proteger el olivar y respetar el entorno forman parte de su identidad.

El Picual de Palacio de Los Olivos se describe como un frutado verde intenso, con una complejidad aromática poco común: tomate, alcachofa, hierba recién cortada, matices limpios y frescos, y un perfil amargo-picante perfectamente equilibrado.

Un aceite que no solo acompaña, sino que transforma el plato: desde un salmorejo o un carpaccio vegetal hasta un buen pan de masa madre.

Además, está respaldado por dos sellos de calidad de máximo prestigio: la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceites Campo de Calatrava y la QvExtra Internacional, asociación que agrupa a los productores de AOVE con exigencias de calidad más estrictas.

Que un producto con este nivel de reconocimiento internacional sea accesible al gran público es casi un regalo para los amantes del aceite de oliva. Sus precios hacen de ellos un lujo que cualquiera puede permitirse con su botella de 250 ml por 5,20€ o la botella de 500 ml por 9,95€.

Un precio que convierte a este AOVE en uno de los mejores ejemplos de que la alta gastronomía no siempre tiene que estar alejada del bolsillo del consumidor.

La historia de Palacio de Los Olivos demuestra que la excelencia puede surgir en los lugares más inesperados. La constancia, el trabajo de un equipo comprometido y una apuesta firme por la calidad han convertido a esta pequeña almazara en una referencia planetaria.

Nueve años consecutivos siendo el mejor aceite del mundo no son casualidad. Son, simplemente, la confirmación de que, en Ciudad Real, se está elaborando un AOVE que ya forma parte de la élite gastronómica internacional.