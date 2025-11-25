Publicada
Actualizada

Este martes 25 de noviembre, los mejores cocineros de España se han dado cita en el espacio cultural Sohrlin Andalucía (Málaga) para recibir la lluvia anual de estrellas Michelin.

Tras una gala que este año ha tenido al presentador Jesús Vázquez como maestro de ceremonias y a la presentadora Masi Rodríguez, más conocida por su participación en MasterChef Celebrity, haciéndose cargo de las entrevistas en el photo call, así ha quedado el reparto de estrellas por nuestras comunidades autónomas.

    Andalucía

  • 1 de 17

    Interior del comedor de Aponiente

    Andalucía resplandece liderada por dos triestrellados excepcionales: Aponiente de Ángel León en El Puerto de Santa María y Noor de Paco Morales en Córdoba.

    León, "chef del mar", revoluciona cada día la gastronomía con investigaciones sobre plancton, sal líquida y cultivos marinos. Noor construye menús históricos sobre Al-Andalus, documentando cada época con rigor arqueológico. Cádiz concentra la excelencia: Alevante y Lu, Cocina y Alma alcanzaron dos estrellas en 2025. 

    Novedades 2026

    Faralá, Granada (Granada). 1 estrella
    Mare, Cádiz (Cádiz). 1 estrella
    Ochando, Los Rosales (Sevilla). 1 estrella
    Palodú, Málaga (Málaga).1 estrella
    Recomiendo, Córdoba (Córdoba). 1 estrella

    3 estrellas

    Aponiente, El Puerto de Santa María (Cádiz). Estrella Verde
    Noor, Córdoba (Córdoba).

    2 estrellas

    Alevante, Chiclana de la Frontera (Cádiz).
    Bardal, Ronda (Málaga).
    Lú Cocina y Alma, Jerez de la Frontera (Cádiz).
    Skina, Marbella (Málaga).

    1 estrella

    Abantal, Sevilla (Sevilla).
    Back, Marbella (Málaga).
    Bagá, Jaén (Jaén).
    Blossom, Málaga (Málaga).
    Cañabota, Sevilla (Sevilla).
    Choco, Córdoba (Córdoba).
    Código de Barra, Cádiz (Cádiz).
    Dama Juana, Jaén (Jaén).
    José Carlos García, Málaga (Málaga).
    Kaleja, Málaga (Málaga).
    La Costa, El Ejido (Almería).  
    Malak, Jaén (Jaén).
    Mantúa, Jerez de la Frontera (Cádiz).
    Mesón Sabor Andaluz, Alcalá del Valle (Cádiz).
    Messina, Marbella (Málaga).
    Nintai, Marbella (Málaga).
    Radis, Jaén (Jaén).
    Sollo, Fuengirola (Málaga). Estrella Verde  
    Vandelvira, Baeza (Jaén).

     

    • Aragón

  • 2 de 17

    La barra de Ancils

    Aragón brilla con restaurantes como Ansils, Casa Arcas y La Era de los Nogales. Como dato curioso, Huesca es la provincia española con mayor densidad de estrellas por habitante. Callizo en Aínsa ofrece "cocina tecno-emocional de montaña" en casona centenaria con vistas pirenaicas.

    Zaragoza aporta estrellas como La Prensa de Marisa Barberán, Cancook y Gente Rara. La gastronomía aragonesa celebra productos de montaña, tradición del Sobrarbe y técnicas contemporáneas y sus restaurantes se han convertido en embajadores territoriales que atraen visitantes a municipios pequeños.

    Novedades 2026

    Casa Rubén, Tella (Huesca). 1 estrella

    1 estrella

    Ansils, Anciles (Huesca).
    Callizo, Aínsa (Huesca).
    Canfranc Express, Canfranc-Estación (Huesca).
    Casa Arcas, Villanova (Huesca).
    Gente Rara, Zaragoza (Zaragoza).
    Hospedería El Batán, Tramacastilla (Teruel).
    La Era de los Nogales, Sardas (Huesca).
    La Prensa, Zaragoza (Zaragoza).
    Lillas Pastia, Huesca (Huesca).
    Tatau, Huesca (Huesca).

    • Asturias

  • 3 de 17

    Interior de Casa Marcial

    Asturias alcanzó la gloria gastronómica en 2024 cuando Casa Marcial de los hermanos Nacho y Esther Manzano conquistó la tercera estrella. Ubicado en La Salgar, aldea de Arriondas donde transitan más vacas que coches, Casa Marcial representa cinco generaciones hosteleras. Fundado en 1993, obtuvo la primera estrella en 1999 y la segunda en 2009.

    Su cocina fusiona tradición asturiana con técnicas innovadoras: pitu de caleya, fabada y productos autóctonos conviven con menús degustación vanguardistas como El Cachuchu y El Fitu. La familia Manzano salvaguarda un legado donde memoria gastronómica asturiana dialoga con creatividad contemporánea.

    Novedades 2026

    Regueiro, Tox (Asturias). 1 estrella

    3 estrellas

    Casa Marcial, Arriondas (Asturias)

    1 estrella

    Auga, Gijón (Asturias).
    Ayalga, Ribadesella (Asturias).
    Casa Gerardo, Prendes (Asturias).
    El Corral del Indianu, Arriondas (Asturias).
    El Retiro, Llanes (Asturias).
    Ferpel, Ortiguera (Asturias).
    Marcos, Gijón (Asturias).
    Monte, San Feliz (Asturias).
    NM, Oviedo (Asturias).
    Real Balneario, Salinas (Asturias).

    • Canarias

  • 4 de 17

    Vistas desde El Rincón de Juan Carlos

    El archipiélago canario brilla con restaurantes repartidos entre Tenerife y Gran Canaria. MB de Martín Berasategui en el Ritz-Carlton Abama ostenta dos estrellas, siendo el más laureado de las islas.

    Lo acompañan otros como El Rincón de Juan Carlos de los Hermanos Padrón, Nub, La Aquarela, Kamezi o Muxgo (con Estrella Verde). 

    Novedades 2026

    El Taller de Seve Díaz, Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife). 1 estrella
    Haydée, Costa Adeje (Santa Cruz de Tenerife). 1 estrella

    2 estrellas

    El Rincón de Juan Carlos, Adeje (Santa Cruz de Tenerife).
    M.B, Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife).

    1 estrella

    Donaire, Adeje (Santa Cruz de Tenerife).
    Il Bocconcino, Adeje (Santa Cruz de Tenerife).
    Kamezí, Playa Blanca (Las Palmas). Estrella Verde
    La Aquarela, Patalavaca (Las Palmas).
    Los Guayres, Mogán (Las Palmas).
    Muxgo, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas). Estrella Verde
    Nub, Adeje (Santa Cruz de Tenerife).
    Poemas by Hermanos Padrón, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
    San-Hô, Adeje (Santa Cruz de Tenerife).
    Tabaiba, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
    Taste 1973, Playa de las Américas (Santa Cruz de Tenerife).

    • Cantabria

  • 5 de 17

    Cenador de Amós

    Cenador de Amós, triestrellado de Jesús Sánchez en Villaverde de Pontones, lidera la gastronomía de Cantabria. Ubicado en Casa-Palacio Mazarrasa del siglo XVIII, propone "esencialidad compleja" basada en sabores antiguos y productos autóctonos: anchoa del Cantábrico, raza Tudanca y panadería artesanal magistral. 

    Jesús Sánchez, formado en Madrid, Sevilla y Francia, es "el gran embajador de la tierruca". Solana en Ampuero aúna tradición y vanguardia. La Bicicleta, Casona del Judío y El Serbal completan el panorama.

    Novedades 2026

    Pico Velasco, Carasa (Cantabria). 1 estrella

    3 estrellas

    Cenador de Amós, Villaverde de Pontones (Cantabria). Estrella Verde

    1 estrella

    Casona del Judío, Santander (Cantabria). Estrella Verde
    El Serbal, Santander (Cantabria).
    La Bicicleta, Hoznayo (Cantabria). Estrella Verde
    Solana, Ampuero (Cantabria).

    • Castilla y León

  • 6 de 17

    Propuesta de Ambivium

    El paisaje castellano, productos de la dehesa y tradición culinaria vertebran una gastronomía de identidad profunda. En León, Cocinandos obtuvo su estrella en 2009, seguido por Restaurante Pablo en 2018.

    Valladolid concentra excelencia con La Botica en Matapozuelos, destacando por cocina vinculada al paisaje con productos de la comarca. Víctor Gutiérrez representa Salamanca; Restaurante Villena, Segovia; La Lobita, Soria. Ricardo Temiño en Burgos es de las últimas incorporaciones.

    1 estrella

    Alquimia-Laboratorio, Valladolid (Valladolid).
    Ambivium, Peñafiel (Valladolid). Estrella Verde
    Barro, Ávila (Ávila). Estrella Verde
    Cobo Evolución, Burgos (Burgos).
    Cocinandos, León (León).
    El Ermitaño, Benavente (Zamora).
    En la Parra, Salamanca (Salamanca).
    Erre de Roca, Miranda de Ebro (Burgos).
    La Botica de Matapozuelos, Matapozuelos (Valladolid). Estrella Verde
    La Lobita, Navaleno (Soria).
    Lera, Castroverde de Campos (Zamora). Estrella Verde
    Mu.na, Ponferrada (León).
    Pablo, León (León).
    Refectorio, Sardón de Duero (Valladolid). Estrella Verde
    Ricardo Temiño, Burgos (Burgos).
    Taller Arzuaga, Quintanilla de Onésimo (Valladolid). Estrella Verde
    Trigo, Valladolid (Valladolid).
    Víctor Gutiérrez, Salamanca (Salamanca).

    • Castilla - La Mancha

  • 7 de 17

    Una propuesta de Iván Cerdeño

    Iván Cerdeño en Toledo y Maralba en Almansa lideran el firmamento de la cocina manchega. Cerdeño dirige su restaurante en el histórico Cigarral del Ángel toledano, donde confluyen distintas culturas culinarias.

    Maralba de Fran Martínez lleva 18 años consolidando cocina manchega con balcones mediterráneos. El Doncel en Sigüenza consiguió en 2017 la primera estrella guadalajareña. El Bohío, Ababol y las recientes incorporaciones Casas Colgadas y Epílogo conforman un panorama donde dialogan tradición, producto autóctono y técnicas contemporáneas.

    2 estrellas

    Iván Cerdeño, Toledo (Toledo).
    Maralba, Almansa (Albacete).

    1 estrella

    Ababol, Albacete (Albacete). Estrella Verde
    Casas Colgadas, Cuenca (Cuenca).
    Coto de Quevedo, Torre de Juan Abad (Ciudad Real).
    El Bohío, Illescas (Toledo).
    El Doncel, Sigüenza (Guadalajara).
    El Molino de Alcuneza, Sigüenza (Guadalajara). Estrella Verde
    Epílogo, Tomelloso (Ciudad Real).
    Oba-, Casas-Ibáñez (Albacete). Estrella Verde
    Raíces-Carlos Maldonado, Talavera de la Reina (Toledo).
    Retama, Torrenueva (Ciudad Real).

    • Cataluña

  • 8 de 17

    Uno de los platos del restaurante ABaC

    Barcelona lidera España siendo la comunidad con más restaurante estrellados. La cocina catalana fusiona tradición mediterránea con vanguardia desde 1936, cuando aparecieron los primeros restaurantes catalanes en la guía.

    El Celler de Can Roca, Disfrutar, ABaC y Lasarte de Martín Berasategui conforman una constelación donde producto de proximidad y creatividad dialogan constantemente. Gerona destaca especialmente, con templos como Hermanos Torres que revolucionaron el panorama gastronómico catalán, consolidando la región como epicentro culinario nacional y referente europeo indiscutible.

    Novedades 2026

    Aleia, Barcelona (Barcelona). 2 estrellas
    La Boscana, Bellvís (Lleida). 2 estrellas
    Enigma, Barcelona (Barcelona). 2 estrellas
    Mont Bar, Barcelona (Barcelona). 2 estrellas
    Kamikaze, Barcelona (Barcelona).1 estrella
    Scapar, Barcelona (Barcelona). 1 estrella

    3 estrellas

    ABaC, Barcelona (Barcelona).
    Cocina Hermanos Torres, Barcelona (Barcelona). Estrella Verde
    Disfrutar, Barcelona (Barcelona).
    El Celler de Can Roca, Girona (Girona). Estrella Verde
    Lasarte, Barcelona (Barcelona).

    2 estrellas

    Bo.TiC, Corçà (Girona).
    Cinc Sentits, Barcelona (Barcelona).
    Enoteca Paco Pérez, Barcelona (Barcelona).
    Les Cols, Olot (Girona). Estrella Verde
    Miramar, Llançà (Girona).

    1 estrella

    Alkimia, Barcelona (Barcelona).
    Angle, Barcelona (Barcelona).
    Atempo, Barcelona (Barcelona).
    Caelis, Barcelona (Barcelona).
    Can Bosch, Cambrils (Tarragona).
    Can Jubany, Calldetenes (Barcelona).
    Casa Nova, Sant Martí Sarroca (Barcelona). Estrella Verde
    Castell Peralada, Peralada (Girona).
    Citrus del Tancat, Alcanar (Tarragona).
    COME by Paco Méndez, Barcelona (Barcelona).
    Deliranto, Salou (Tarragona).
    Divinum, Girona (Girona).
    Dos Palillos, Barcelona (Barcelona).
    Els Casals, Sagàs (Barcelona). Estrella Verde
    Els Tinars, Llagostera (Girona).
    Emporium, Castelló d’Empúries (Girona).
    Esperit Roca, Sant Julià de Ramis (Girona).
    Fishølogy, Barcelona (Barcelona).
    Fogony, Sort (Lleida).
    Hisop, Barcelona (Barcelona).
    Hofmann, Barcelona (Barcelona).
    Koy Shunka, Barcelona (Barcelona).
    L'Aliança d'Anglès, Anglès (Girona).
    L'Antic Molí, Ulldecona (Tarragona).Estrella Verde
    L'Ó, Sant Fruitós de Bages (Barcelona).
    Estrella Verde La Fonda Xesc, Gombrèn (Girona).
    Les Magnòlies, Arbúcies (Girona).
    Les Moles, Ulldecona (Tarragona). Estrella Verde
    Lluerna, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Estrella Verde
    MAE Barcelona, Barcelona (Barcelona).
    Malena, Gimenells (Lleida).
    Massana, Girona (Girona).
    Moments, Barcelona (Barcelona).
    Prodigi, Barcelona (Barcelona).
    Quatre Molins, Cornudella de Montsant (Tarragona).
    Quirat, Barcelona (Barcelona).
    Rincón de Diego, Cambrils (Tarragona).
    Sala, Olost (Barcelona).
    Slow & Low, Barcelona (Barcelona).
    Suto, Barcelona (Barcelona).
    Teatro Kitchen & Bar, Barcelona (Barcelona).
    Tresmacarrons, El Masnou (Barcelona).
    Via Veneto, Barcelona (Barcelona).
    Villa Retiro, Xerta (Tarragona).
    Voramar, Portbou (Girona).

    • Comunidad de Madrid

  • 9 de 17

    Interior del restaurante Deessa

    La capital vive su mejor momento gastronómico. DiverXO de Dabiz Muñoz ostenta la única triple distinción madrileña, siendo elegido tercer mejor restaurante mundial.

    La diversidad define la escena: desde propuestas castizas como Desde 1911 hasta cocinas transfronterizas como Sen Omakase o RavioXO. Zalacaín fue pionero en 1974, abriendo camino a generaciones posteriores. La edición 2025 incorporó cinco nuevos establecimientos: Chispa Bistró, Gofio, Pabú, Sen Omakase y VelascoAbellà.

    Madrid ocupa la segunda posición nacional tras Barcelona, consolidándose como destino culinario europeo donde convergen talento nacional e internacional.

    Novedades 2026

    Ramón Freixa, Madrid (Madrid). 2 estrellas
    Ancestral, Pozuelo de Alarcón (Madrid). 1 estrella
    Èter, Madrid (Madrid). 1 estrella
    EMi, Madrid (Madrid).1 estrella

    3 estrellas

    DiverXO, Madrid (Madrid)

    2 estrellas

    Coque, Madrid (Madrid). Estrella Verde
    Deessa, Madrid (Madrid).
    DSTAgE, Madrid (Madrid). Estrella Verde
    Paco Roncero, Madrid (Madrid).
    Smoked Room, Madrid (Madrid).

    1 estrella

    A'Barra, Madrid (Madrid).
    Cebo, Madrid (Madrid).
    Chirón, Valdemoro (Madrid).
    Chispa Bistró, Madrid (Madrid).
    Clos Madrid, Madrid (Madrid).
    Corral de la Morería Gastronómico, Madrid (Madrid).
    Desde 1911, Madrid (Madrid).
    El Invernadero, Madrid (Madrid). Estrella Verde
    Gaytán, Madrid (Madrid).
    Gofio, Madrid (Madrid).
    La Casa de Manolo Franco, Valdemorillo (Madrid).
    La Tasquería, Madrid (Madrid).
    Montia, San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
    OSA, Madrid (Madrid).
    Pabú, Madrid (Madrid).
    Quimbaya, Madrid (Madrid).
    RavioXO, Madrid (Madrid).
    Ricardo Sanz Wellington, Madrid (Madrid).
    Saddle, Madrid (Madrid).
    Santerra, Madrid (Madrid).
    Sen Omakase, Madrid (Madrid).
    Toki, Madrid (Madrid).
    Ugo Chan, Madrid (Madrid).
    VelascoAbellà, Madrid (Madrid).
    Yugo The Bunker, Madrid (Madrid).

    • Comunidad Valenciana

  • 10 de 17

    El restaurante Quique Dacosta

    La Comunidad Valenciana presume de tener a Quique Dacosta en Dénia como única triple distinción. Dacosta revolucionó la cocina mediterránea llevando sabores del mar y la Albufera a la vanguardia mundial.

    El Poblet de Luis Valls y Ricard Camarena mantienen dos estrellas, este último con Estrella Verde por sostenibilidad. BonAmb en Xàbia y L'Escaleta en Cocentaina completan los biestrellados.

    La edición 2025 incorporó a Origen en Carcaixent. Valencia destaca por su apuesta al producto de la huerta valenciana y arroces tradicionales reinterpretados con técnicas contemporáneas.

    Novedades 2026

    Llavor, Oropesa del Mar (Castellón). 1 estrella
    Rubén Miralles, Vinaròs (Castellón). 1 estrella
    Simposio, San Antonio de Benagéber (Valencia). 1 estrella

    3 estrellas

    Quique Dacosta, Dénia (Alicante)

    2 estrellas

    BonAmb, Xàbia (Alicante).
    El Poblet, València (Valencia).
    L'Escaleta, Cocentaina (Alicante). Estrella Verde
    Ricard Camarena, València (Valencia). Estrella Verde

    1 estrella

    Arrels, Sagunt (Valencia).
    Atalaya, Alcossebre (Castellón).
    Audrey's, Calp (Alicante).
    Baeza & Rufete, Alicante (Alicante).
    Beat, Calp (Alicante).
    Cal Paradís, Vall d’Alba (Castellón). Estrella Verde
    Casa Bernardi, Benissa (Alicante).
    Casa Pepa, Ondara (Alicante).
    El Xato, La Nucía (Alicante).
    Fierro, València (Valencia).
    Fraula, València (Valencia).
    Kaido Sushi Bar, València (Valencia).
    La Finca, Elche (Alicante).
    La Salita, València (Valencia).
    Lienzo, València (Valencia).
    Orobianco, Calp (Alicante).
    Origen, Carcaixent (Valencia).
    Peix & Brases, Dénia (Alicante).
    Raúl Resino, Benicarló (Castellón).
    Riff, València (Valencia).
    Tula, Xàbia (Alicante).

    • Extremadura

  • 11 de 17

    El comedor de Atrio

    Extremadura concentra su excelencia en dos restaurantes excepcionales. Atrio de Toño Pérez y José Polo en Cáceres ostenta tres estrellas desde 2023, tras 35 años de dedicación. Ubicado en caserón patrimonial UNESCO, Atrio representa cocina técnicamente impecable con tintes extremeños donde el cerdo ibérico y la dehesa son protagonistas.

    Su bodega excepcional, gestionada por José Luis Paniago (mejor sumiller del año), atesora champanes de pequeños productores y referencias internacionales selectas. Pérez y Polo recibieron el Premio Nacional de Hostelería. Versátil, de los hermanos Talaván cuenta con una estrella.

    3 estrellas

    Atrio, Cáceres (Cáceres).

    1 estrella

    Versátil, Zarza de Granadilla (Cáceres).

    • Galicia

  • 12 de 17

    El restaurante Retiro da Costiña

    Galicia vive su esplendor gastronómico con 16 restaurantes estrellados. Culler de Pau de Javier Olleros, Pepe Vieira y Retiro da Costiña son los que lideran con 2 estrellas.

    Casa Solla fue pionero en 1980, manteniendo ininterrumpidamente su reconocimiento tras el cambio generacional. La "milla de oro" concentra siete estrellas entre Pontevedra y O Salnés, conformando una constelación excepcional.

    El producto atlántico define la cocina gallega: pescados de lonja, mariscos, carnes de ganaderías autóctonas y huerta propia caracterizan propuestas sostenibles.

    Novedades 2026

    Vértigo, Sober (Lugo). 1 estrella
    Miguel González, Ourense (Ourense). 1 estrella

    2 estrellas

    Culler de Pau, O Grove (Pontevedra). Estrella Verde
    Pepe Vieira, Raxó-Poio (Pontevedra). Estrella Verde
    Retiro da Costiña, Santa Comba (A Coruña).

    1 estrella

    A Tafona, Santiago de Compostela (A Coruña).
    Árbore da Veira, A Coruña (A Coruña).
    As Garzas, Malpica de Bergantiños (A Coruña).
    Casa Marcelo, Santiago de Compostela (A Coruña).
    Ceibe, Ourense (Ourense).
    Eirado, Pontevedra (Pontevedra).
    Maruja Limón, Vigo (Pontevedra).
    Nova, Ourense (Ourense).
    O'Pazo, Padrón (A Coruña).
    Silabario, Vigo (Pontevedra).
    Simpar, Santiago de Compostela (A Coruña).
    Solla, San Salvador de Poio (Pontevedra).
    Terra, Fisterra (A Coruña).
    Yayo Daporta, Cambados (Pontevedra).

    • Islas Baleares

  • 13 de 17

    Una de las propuestas del restaurante Voro

    Las Islas Baleares suman 15 restaurantes con Voro de Álvaro Salazar en Mallorca como único biestrellado. Salazar, Cocinero del Año 2018 y mejor cocinero balear 2019, propone cocina sin normas, con total libertad creativa y presentaciones impactantes.

    Mallorca concentra 13 estrellas, destacando Zaranda, que se trasladó desde Madrid buscando ingredientes mediterráneos frescos. Dins. Béns d'Avall, Andreu Genestra y Ca Na Toneta recibieron Estrella Verde por sostenibilidad. 

    Novedades 2026

    Terrae, Port de Pollensa (Mallorca). Estrella Verde

    2 estrellas

    Voro, Canyamel (Mallorca).

    1 estrella

    Andreu Genestra, Llucmajor (Mallorca).
    Béns d’Avall, Sóller (Mallorca). Estrella Verde
    DINS Santi Taura, Palma (Mallorca).
    Es Fum, Palmanova (Mallorca).
    Fusion19, Muro (Mallorca).
    La Gaia, Eivissa (Ibiza).
    Maca de Castro, Port d'Alcúdia (Mallorca). Estrella Verde
    Marc Fosh, Palma (Mallorca).
    Omakase by Walt, Eivissa (Ibiza).
    Sa Clastra, Es Capdellà (Mallorca).
    Unic, Sant Josep de sa Talaia (Ibiza).
    Zaranda, Palma (Mallorca).

    • La Rioja

  • 14 de 17

    Uno de los platos de El Portal de Echaurren

    La Rioja mantiene ocho estrellas en seis restaurantes que celebran cultura vitivinícola y producto del entorno. El Portal del Echaurren de Francis Paniego en Ezcaray fue el primer restaurante riojano en conseguir una estrella y el primero en lograr la segunda para la región.

    Venta Moncalvillo de los hermanos Echapresto en Daroca representa historia inspiradora: dos jóvenes que querían permanecer en su pueblo de 47 habitantes alcanzaron dos estrellas tras 28 años. Su huerta propia cultivada respetuosamente sustenta la carta. Kiro Sushi, Íkaro, Nublo y Ajonegro completan el mapa estrellado riojano.

    2 estrellas

    El Portal de Echaurren, Ezcaray (La Rioja).
    Venta Moncalvillo, Daroca de Rioja (La Rioja). Estrella Verde

    1 estrella

    Ajonegro, Logroño (La Rioja).
    Ikaro, Logroño (La Rioja).
    Kiro Sushi, Logroño (La Rioja).
    Nublo, Haro (La Rioja).

    • Murcia

  • 15 de 17

    I+D en Cabaña Buenavista

    La Región de Murcia brilla con cuatro estrellas en tres restaurantes. Cabaña Buenavista de Pablo González cuenta con dos. Su propuesta en El Palmar propone un viaje experiencial por la finca: huerto, jardín exuberante y cabaña de juncos donde la gastronomía murciana de autor se expresa con creatividad desmedida.

    Magoga de María Gómez en Cartagena fusiona mar y campo con producto local. Almo de Juan Guillamón en la capital presenta cocina sin ataduras inspirada en viajes mundiales.

    Novedades 2026

    Barahonda, Yecla (Murcia). 1 estrella

    2 estrellas

    Cabaña Buenavista, El Palmar (Murcia). Estrella Verde

    1 estrella

    Almo, Murcia (Murcia).
    Frases, Murcia (Murcia).
    Magoga, Cartagena (Murcia).

    • Navarra

  • 16 de 17

    Propuesta de El Molino de Urdániz

    Navarra mantiene presencia significativa en la Guía Michelin, celebrando una cocina profundamente unida al producto de su tierra y a la influencia de su histórica huerta. Los espárragos de Tudela, las alcachofas y los productos de la Ribera son protagonistas junto a carnes, quesos y vinos de la región.

    Su restaurante estrella es El Molino de Urdániz de David Yárnoz. acompañado por otros como Europa o Rodero en Pamplona han sido pioneros Michelin, abriendo paso a otras jóvenes propuestas.

    2 estrellas

    El Molino de Urdániz, Urdaitz (Navarra).

    1 estrella

    Europa, Pamplona (Navarra).
    Kabo, Pamplona (Navarra).
    Rodero, Pamplona (Navarra).

    • País Vasco

  • 17 de 17

    Las vistas desde la terraza de Akelarre

    El País Vasco empezó a escribir la revolución culinaria española en los años 70. Juan Mari Arzak (Arzak) y Pedro Subijana (Akelarre), tras formarse con Paul Bocuse en Lyon, crearon la Nueva Cocina Vasca que transformó la gastronomía nacional.

    El primer restaurante vasco distinguido por la guía fue el del Hotel Excelsior de Bilbao en 1929 y, en la actualidad, Arzak, Akelarre, Martín Berasategui y Azurmendi cuentan con tres estrellas.

    Los valores vascos de tradición, producto del Cantábrico y excelencia técnica construyeron los cimientos de uno de los movimientos culinarios más impactantes mundialmente, inspirando generaciones de cocineros españoles.

    Novedades 2026

    Bakea, Mungia (Vizcaya). 1 estrella y estrella Verde
    Islares, Bilbao (Vizcaya). 1 estrella
    La Revelía, Amorebieta (Guipúzcoa). 1 estrella
    Itzuli, Donostia (Guipúzcoa).1 estrella
    Hika, Tolosa (Guipúzcoa).Estrella Verde
    Ama, Villabona (Guipúzcoa).Estrella Verde
    Garena, Dima (Vizcaya). Estrella Verde

    3 estrellas

    Akelarre, Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).
    Arzak, Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).
    Azurmendi, Larrabetzu (Vizcaya). Estrella Verde
    Martín Berasategui, Lasarte-Oria (Guipúzcoa).

    2 estrellas

    Amelia by Paulo Airaudo, Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).
    Mugaritz, Errenteria (Guipúzcoa).

    1 estrella

    Alameda, Hondarribia (Guipúzcoa).
    Ama, Tolosa (Guipúzcoa).
    Andra Mari, Galdakao (Vizcaya).
    ARREA!, Santa Cruz de Campezo (Álava). Estrella Verde
    Boroa, Amorebieta (Vizcaya).
    Elkano, Getaria (Guipúzcoa).
    Eneko, Larrabetzu (Vizcaya). Estrella Verde
    Etxebarri, Axpe (Vizcaya).
    Garena, Dima (Vizcaya).
    iBAi, Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).
    Kokotxa, Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).
    Mina, Bilbao (Vizcaya).
    Nerua Guggenheim Bilbao, Bilbao (Vizcaya).
    Ola Martín Berasategui, Bilbao (Vizcaya).
    Txispa, Axpe (Vizcaya).
    Zarate, Bilbao (Vizcaya).