Barcelona lidera España siendo la comunidad con más restaurante estrellados. La cocina catalana fusiona tradición mediterránea con vanguardia desde 1936, cuando aparecieron los primeros restaurantes catalanes en la guía.
El Celler de Can Roca, Disfrutar, ABaC y Lasarte de Martín Berasategui conforman una constelación donde producto de proximidad y creatividad dialogan constantemente. Gerona destaca especialmente, con templos como Hermanos Torres que revolucionaron el panorama gastronómico catalán, consolidando la región como epicentro culinario nacional y referente europeo indiscutible.
Novedades 2026
Aleia, Barcelona (Barcelona). 2 estrellas
La Boscana, Bellvís (Lleida). 2 estrellas
Enigma, Barcelona (Barcelona). 2 estrellas
Mont Bar, Barcelona (Barcelona). 2 estrellas
Kamikaze, Barcelona (Barcelona).1 estrella
Scapar, Barcelona (Barcelona). 1 estrella
3 estrellas
ABaC, Barcelona (Barcelona).
Cocina Hermanos Torres, Barcelona (Barcelona). Estrella Verde
Disfrutar, Barcelona (Barcelona).
El Celler de Can Roca, Girona (Girona). Estrella Verde
Lasarte, Barcelona (Barcelona).
2 estrellas
Bo.TiC, Corçà (Girona).
Cinc Sentits, Barcelona (Barcelona).
Enoteca Paco Pérez, Barcelona (Barcelona).
Les Cols, Olot (Girona). Estrella Verde
Miramar, Llançà (Girona).
1 estrella
Alkimia, Barcelona (Barcelona).
Angle, Barcelona (Barcelona).
Atempo, Barcelona (Barcelona).
Caelis, Barcelona (Barcelona).
Can Bosch, Cambrils (Tarragona).
Can Jubany, Calldetenes (Barcelona).
Casa Nova, Sant Martí Sarroca (Barcelona). Estrella Verde
Castell Peralada, Peralada (Girona).
Citrus del Tancat, Alcanar (Tarragona).
COME by Paco Méndez, Barcelona (Barcelona).
Deliranto, Salou (Tarragona).
Divinum, Girona (Girona).
Dos Palillos, Barcelona (Barcelona).
Els Casals, Sagàs (Barcelona). Estrella Verde
Els Tinars, Llagostera (Girona).
Emporium, Castelló d’Empúries (Girona).
Esperit Roca, Sant Julià de Ramis (Girona).
Fishølogy, Barcelona (Barcelona).
Fogony, Sort (Lleida).
Hisop, Barcelona (Barcelona).
Hofmann, Barcelona (Barcelona).
Koy Shunka, Barcelona (Barcelona).
L'Aliança d'Anglès, Anglès (Girona).
L'Antic Molí, Ulldecona (Tarragona).Estrella Verde
L'Ó, Sant Fruitós de Bages (Barcelona).
Estrella Verde La Fonda Xesc, Gombrèn (Girona).
Les Magnòlies, Arbúcies (Girona).
Les Moles, Ulldecona (Tarragona). Estrella Verde
Lluerna, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Estrella Verde
MAE Barcelona, Barcelona (Barcelona).
Malena, Gimenells (Lleida).
Massana, Girona (Girona).
Moments, Barcelona (Barcelona).
Prodigi, Barcelona (Barcelona).
Quatre Molins, Cornudella de Montsant (Tarragona).
Quirat, Barcelona (Barcelona).
Rincón de Diego, Cambrils (Tarragona).
Sala, Olost (Barcelona).
Slow & Low, Barcelona (Barcelona).
Suto, Barcelona (Barcelona).
Teatro Kitchen & Bar, Barcelona (Barcelona).
Tresmacarrons, El Masnou (Barcelona).
Via Veneto, Barcelona (Barcelona).
Villa Retiro, Xerta (Tarragona).
Voramar, Portbou (Girona).