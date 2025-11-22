Luis, panadero en España: "El pan del supermercado es un engaño, cuesta 9 € el kilo; el artesanal 4 € y es más sano"

En España, el pan, antaño pilar fundamental de la dieta diaria, está perdiendo protagonismo. Según datos de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC), el consumo por persona se sitúa ya alrededor de 27,35 kg al año, muy lejos de los 134 kg registrados en los años 60.

Estas cifras apuntan a un cambio profundo en los hábitos de consumo: los españoles continúan comprando pan, pero optan por variedades más elaboradas, frescas o congeladas, dispuestos a pagar algo más aunque consuman menos por peso.

Así, aunque el consumo global de pan doméstico haya bajado, la calidad de este producto es cada vez mayor y los consumidores demandan panes con procesos más tradicionales y menos industriales.

Una demanda que encaja poco o nada con la oferta que más abunda en supermercados y grandes superficies de alimentación.

Luis Cuesta, uno de los fundadores de la micropanadería Spiga junto a su pareja Maite García, ha denunciado en múltiples vídeos el gran engaño de la industria con respecto a este producto.

"¿Te imaginas comprar un filete de ternera y que la etiqueta diga que sólo tiene un 15 % de ternera? Pues eso es lo que hace la mayoría de la industria del pan", asegura.

"Por ejemplo, ponen un 15% de harina de centeno y rellenan el resto con otro tipo de harina y te lo cuelan como si fuese solo de centeno", continúa diciendo.

En este sentido, Luis defiende una mayor transparencia para que la gente pueda elegir con libertad qué compra y sepa qué está comiendo: "A veces me apetece un bollo industrial y me lo como tan feliz, pero elijo sabiendo lo que como".

"Han convertido 'masa madre' en un simple eslogan de marketing, usan porcentajes ridículos, lo mezclan con levadura comercial y te lo venden como si fuese pan artesanal. Y eso nos hace un flaco favor a los que hacemos las cosas bien", lamenta Luis.

Pan industrial, ¿más barato?

Aun así, muchas personas siguen eligiendo el pan del supermercado porque, en teoría, es más barato que el pan artesanal de una panadería. Sin embargo, Luis desmiente por completo esta creencia: "No estás ahorrando, te están engañando".

El panadero ha comparado algunos precios que podemos encontrar en los supermercados y los ha comparado con los precios de un pan artesano: "Mira, 1,5 euros por 164 gramos de pan, eso son más de 9 euros el kilo; o 2,95 euros por un pan descongelado que te venden como 'natural', son unos 7 euros el kilo".

"Y ni hablemos de esas ofertas de tres piezas por 1 euro, llenas de aditivos, conservantes y harinas que no alimentan", agrega. Todo ello, comparado con los precios de un pan artesano de verdad, deja mucho que desear, según Luis: "Harina ecológica, masa madre, agua y sal, sin aditivos ni trampas, y por 4 o 5 euros el kilo". "Más barato, más sano, y un pan que de verdad te alimenta", zanja, contundente.