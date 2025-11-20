Xavi, emprendedor en España: "Abrir una cafetería cuesta unos 30.000 € y con sólo 20 sillas puedes ganar 15.000 € al mes"

En los últimos años, el café de especialidad ha vivido un auge muy claro en España. Este crecimiento responde a varios factores: una mayor educación del consumidor sobre el origen, sabor y trazabilidad del producto; un interés por la sostenibilidad; y el deseo de ir más allá de la típica cafetería de espresso rápido.

Además, el mercado no sólo se expande en volumen: el segmento especialty está creciendo a un ritmo significativo. Según algunos informes, se espera que la facturación del café de especialidad en España crezca alrededor de un 8,6 % anual de aquí a 2030.

Esto se traduce también en una demanda creciente de baristas especializados, ya que los nuevos cafés requieren profesionales formados para preparar las técnicas más delicadas.

Por lo que respecta a la apertura de locales, ciudades como Madrid y Barcelona lideran la tendencia, pero también otras urbes medianas como Valencia, Sevilla o Bilbao están viendo un incremento de espacios dedicados al café de especialidad.

En Valencia, por ejemplo, se calcula que el número de este tipo de cafeterías ha crecido un 21% en sólo un año (y ya en junio había 90 establecimientos en toda la ciudad).

En este sentido, algunas voces ya advierten de un posible riesgo de saturación. Hay quienes aseguran que aunque se abren muchos locales, no está claro si la demanda va a seguir el mismo ritmo, lo que podría generar una "burbuja" del café de especialidad.

Cómo montar un café de especialidad

Xavier Verdejo, co-fundador de la cafetería Kofi junto a su pareja Noa López, ha contado en una entrevista al divulgador financiero Adrián Saenz cuánto cuesta abrir un café de especialidad en España y cuántos ingresos se pueden esperar.

Xavier y Noa en Kofi Andorra. Redes sociales

"Depende mucho del modelo de negocio", señala Xavier cuando es preguntado por los beneficios económicos de una cafetería, aclarando que no genera lo mismo una centrada en el take away que una con mesas donde comer y beber tranquilamente.

Así pues, según sus cálculos, "más o menos un local que tenga 20 sillas para 20 comensales, si los consigue rotar tres veces en un día, teniendo en cuenta que el ticket medio de una cafetería de especialidad son 10 euros por persona, genera unos 600 euros al día; si tienes abierto 25 días al mes, serían unos 15.000 al mes y una facturación anual de 180.000, que no está nada lejos de la realidad".

¿Y cuánto dinero se necesita para empezar? "Todo depende de cómo lo hagas, si ya tienes capital inicial y desde un principio planteas coger empleados, teniendo en cuenta todos los gastos del primer mes, a lo mejor unos 80.000 euros con un local que sería del alquiler", responde.

El exterior de Kofi Andorra.

No obstante, ellos en Kofi Andorra empezaron con 30.000 euros que tenían ahorrados: "Se puede abrir con menos dinero, pero tienes que trabajar el doble, tienes que estar tú ahí, estar superpendiente, tienes que estar tú dando el servicio, y lo que vas a poder comprar con un presupuesto tan bajo son cosas útiles de baja calidad, neveras de baja calidad...".

"Y luego, si empiezas con un presupuesto tan bajo, tienes que estar reinivirtiendo constantemente en el negocio, pero sí que se puede empezar con un presupuesto bajo, incluso más bajo que el nuestro", añade.

"Se puede conseguir, lo que pasa es que tienes que trabajarlo mucho", concluye. En estos momentos, Xavier dispone de dos establecimientos: uno en Andorra (ellos fueron los primeros en montar un proyecto así en el Principado) y otro en Palma de Mallorca.