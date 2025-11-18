Ferran Adrià, 63 años, sobre cómo mantiene su figura: "Cada día hago ejercicio a las 12 y ahora he dejado de comer esto"

Cuando hablamos de Ferran Adrià, lo hacemos para hablar de unos de los chefs más innovadores y revolucionarios en la gastronomía española, pero al mismo tiempo, se trata de una persona que sigue una vida completamente normal.

En su día a día, el cocinero catalán de 63 años, desayuna, come y cena sin hacer grandes preparaciones de alta cocina en su hogar, como sí hace en sus restaurantes. De hecho, en su día a día apuesta por comidas sencillas, sobre todo a la hora del desayuno.

En una entrevista a Ràdio Flaixbac, el cocinero ha hablado de la generación que ha revolucionado el arte culinario en España, y también reconoció que desde hace años trata de no comer en su propia casa, y cuando lo hace elabora recetas muy sencillas.

En lo que respecta a la hora del desayuno, apuesta por "café y fruta", ya que confiesa que "no soy de desayunar mucho". Sin embargo, reconocía que, como la mayoría de las personas, cuando está en hoteles, desayuna "un poco más".

"En los buffets se tendría que hacer una cámara oculta, es alucinante, cuando dicen que los cocineros creativos hacen cosas raras, yo les digo, id a un buffet y ya veréis lo que es raro", comentaba Ferran Adrià.

Por otro lado, el veterano chef aprovechó la ocasión para renegar de un hábito que le fue atribuido años atrás, asegurando que "nunca desayuno huevo frito, aunque me encanta". Asimismo, en otro momento comentó que acompañaba a su desayuno con cuatro galletas.

La receta de cookies de Ferran Adrià

En uno de sus libros de recetas, Ferran Adrià explica cómo preparar unas deliciosas cookies de chocolate perfectas para poder darse un pequeño capricho dulce a la hora del desayuno o de la merienda.

Se trata de una preparación con la que se conquista tanto a pequeños como a mayores y que se pueden preparar con variaciones en la masa y los ingredientes, agregando frutos secos, usando otro tipo de chocolate, harina diferente…

A ello hay que sumar que nos encontramos ante una preparación sencilla y en la que apenas se tarda poco más de una hora en tenerlas listas, teniendo en cuenta que la masa tiene que reposar en el congelador.

Los ingredientes para 18 unidades de cookies de chocolate son: 165 gramos de chocolate negro, 45 gramos de chocolate blanco, 80 gramos de azúcar, una cucharada de mantequilla, un huevo, una cucharada colmada de harina de trigo, un cuarto de cucharadita de café soluble y media cucharadita de mezcla de especias al gusto.

Una vez reunidos todos los ingredientes, es el momento de comenzar con su preparación, siguiendo para ello los siguientes pasos:

En primer lugar, se pone a fundir al baño maría 120 gramos de chocolate negro y la cucharada de mantequilla, existiendo la posibilidad de fundirlo al microondas si se prefiere. Por otro lado, se trocea de forma irregular el resto del chocolate negro y todo el chocolate blanco. Se montan los huevos y el azúcar con la ayuda de una batidora de varillas eléctrica.

En otro recipiente, se mezclan los ingredientes secos: chocolate, harina, café soluble y especias; y se añaden a la mezcla, volviendo a remover con una espátula para que todos los ingredientes se integren perfectamente los unos con los otros.

De esta manera, se obtendrá una masa contundente, sobre la que se colocará un trozo de papel film y se enrollará al tiempo que se envuelve hasta que quede un tubo. Luego se congela la masa durante una hora como mínimo.

Pasado este tiempo, se saca del congelador y se retira el papel film. Debe contar con una consistencia perfecta para poder cortar rodajas que tengan en torno a medio centímetro de grosor.

La importancia del desayuno

Hay muchos españoles que no desayunan o lo hacen de forma incompleta, lo que puede llegar a tener consecuencias para la salud a largo plazo. Numerosos estudios muestran mejoras con un buen desayuno, previniendo diferentes enfermedades y mejorando el rendimiento intelectual.

Durante décadas se ha promocionado que el desayuno es la comida más importante del día, y aunque es un debate habitual, existe un reconocimiento universal de que el desayuno debería desempeñar un papel relevante para conseguir un perfil nutricional óptimo.

Desayunar y hacerlo de una forma apropiada supone poder disfrutar de una serie de beneficios clave, como la activación del metabolismo, reducción de la ansiedad, el aumento del rendimiento o la mejora del estado de ánimo.

También contribuye a prevenir el sobrepeso, siempre y cuando se desayune de forma saludable, lo que también ayuda a mantenerse sano y sentirse bien con uno mismo. Según los expertos, el desayuno debe aportar en torno a unas 400 calorías como mínimo.

Además, este debe ser equilibrado, consumiendo un único producto lácteo, cereales y fruta. Para beber se pueden tomar infusiones, café o té, y se pueden complementar estos productos con huevo, frutos secos o embutidos como queso, pavo o jamón.