La mejor ensaladilla de Madrid se come en este restaurante: "El truco es hacer la mayonesa con el líquido de los encurtidos"

La ensaladilla de Jorge Baeza, chef del restaurante La Savina, el nuevo proyecto situado en Valdebebas (Av. de Juan Antonio Samaranch, 67, Madrid), ha sido reconocida como la mejor de la Comunidad de Madrid tras alzarse con el primer puesto en el certamen La mejor ensaladilla de la Comunidad de Madrid.

El segundo y tercer lugar los han ocupado Alejandro Martínez, del restaurante Velarde 13, y Javier Alfaro, de Inclán Brutal Bar. En la final participaron un total de nueve concursantes.

"El secreto de nuestra ensaladilla está en asar la patata y elaborar una mayonesa emulsionada con el líquido de los encurtidos (pepinillos y aceitunas) y un toque de anchoa. Con esa misma mayonesa cubrimos el plato y añadimos un picadillo de piparra y pepinillo, finalizando con una emulsión de piparra", explica Jorge Baeza.

"Ya ganamos en 2022 este mismo concurso con otro proyecto y en 2024 el de La mejor tortilla de patata de Madrid. Pero la emoción sigue siendo igual o mayor. Queremos que la gente venga, la pruebe y la disfrute", añade.

Por su parte, Alejandro Martínez, de Velarde 13, que obtuvo la segunda posición, comenta que su ensaladilla "tiene como base una patata de variedad castiza y huevos de Granjas Villarreal". Coincide con la de Baeza en asar la patata en lugar de cocerla, aunque en Velarde 13 incorporan una anchoa y una sardina ahumada de Santoña para aportar un toque más salino.

El tercer puesto fue para Javier Alfaro, chef de Inclán Brutal Bar, quien destaca que su propuesta "es la clásica". "Lleva patata madrileña, huevos de Granjas Villarreal, judía verde, zanahoria y una mayonesa casera más untuosa, junto con ventresca cocinada a baja temperatura durante cinco horas a cincuenta grados. La servimos con polvo de aceituna y piparra", detalla.

Los tres ganadores del concurso. Foto cedida

En la final de la edición 2025 del certamen participaron nueve cocineros, que debían elaborar este plato tan emblemático utilizando al menos dos productos con sello M Producto Certificado de Madrid, además de contar con un establecimiento abierto al público donde poder ofrecerlo.

“Es emocionante ver los nervios y la ilusión de los concursantes, cómo buscan dar lo mejor de sí mismos”, señala José Luis Inarejos, vicepresidente de ACYRE Madrid.

El jurado de cata ha estado formado por reconocidos profesionales de la hostelería: Juan Antonio Medina (TATEL), Guillermo Mort (La Ancha), Manuel Franco (La Casa Manolo Franco), Abel Prudencio (ACYRE Madrid), Ana Lázaro y Jorge Asenjo (Barro). El jurado técnico lo integraron miembros de la Junta Directiva de ACYRE Madrid: Carlos Sierra, Estela Sayar y José Luis Inarejos.