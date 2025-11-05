Paga más de 200 € en el restaurante más exclusivo de Madrid y lo denuncia: "Esto no puede ser legal"

El conocido creador de contenido Pablo Cabezali, más conocido como Cenando con Pablo por su exitoso proyecto como influencer gastronómico, se ha convertido en una figura influyente que se dedica a visitar y reseñar diferentes restaurantes españoles.

En esta ocasión ha visitado El Postureo, el restaurante más exclusivo de Madrid, situado al lado de la Puerta de Alcalá, y en el que tras pagar más de 200 euros no ha tenido la mejor de las experiencias, asegurando que se comete una ilegalidad.

Antes de llegar a la misma ha explicado su experiencia como comensal, explicando paso a paso los platos que ha probado y lo que opina de cada uno de ellos. "Es uno de esos lugares a los que van los famosos y los políticos. Tiene una terraza superfamosa, pero te meten un buen estacazo por comer", comienza diciendo Pablo.

La experiencia de Pablo en El Postureo

Pablo Cabezali comenzó con un risotto de queso y trufa, el cual alaba recalcando que "está buenísimo, muy blandito, con un sabor potente a queso y ese toque de aceite que le da un punto extra".

Sobre este plato destaca que la trufa se nota, pero "diría que es una calidad un poco inferior", ya que al masticarla tiene una textura rugosa. De todas formas, considera que es un plato que en su caso, volvería a pedir: "Es un plato que repetiría sin dudarlo".

Hoy comemos en el Restaurante Aarde en Madrid: ubicado en la puerta de alcalá y punto de encuentro de políticos, famosos y empresarios. Este restaurante tan conocido en la capital madrileña se llena a diario y es complicado conseguir mesa en su terraza.

A continuación, probó los onigiris con wagyu con caviar, que asegura que "están buenos", si bien recalca que el arroz le sabe demasiado a soja. Considera que "debería llevarla integrada en la preparación, no añadida aparte".

Aunque insiste en que "el resultado no es malo", tampoco tiene nada de especial, considerando que es un sushi correcto, que es "similar al que podrías encontrar en un restaurante tres veces más barato".

Cenando con Pablo continuó con la berenjena asada, de la que destaca que es muy tierna y fácil de comer, aunque el toque de la yema no le acaba de convencer, al considerar que "no aporta demasiado". "La salsa de ajo negro está buena, pero el plato en general tampoco tiene nada especialmente destacable", concluye.

Tras la berenjena asada llega el turno del rape, preparado con ajo, perejil y un fondo con un ligero picante, del que asegura que es "un plato suave, bien ejecutado y con el punto justo de ternura", asegurando que es diferente, con muy buen sabor y recomendable para los amantes del pescado.

Su experiencia gastronómica continuó con el steak tartar de solomillo, que destaca que tiene un aliño intenso y muchas notas encurtidas (pepinillo, cebolla…), si bien considera que es plato "correcto", sin resultar nada especial.

Para terminar, Pablo Cabezali disfruta de un bizcocho de cacahuete y plátano con chocolate y helado de vainilla, que califica como "una locura", hablando de que parece el relleno de un Magnum, con la base crujiente y un interior muy uniforme.

"Es un postre potente, de esos que te haría tu creador fitness de confianza. Y sí, he acertado eligiéndolo", concluye antes de desvelar que el total de esta comida en El Postureo, en pleno centro de Madrid, y lugar visitado frecuentemente por políticos, famosos y gente adinerada, le ha costado 205,30 euros.

Entre los precios explica que el onigiri de wagyu con caviar le ha costado 28 euros, y además recalca que le cobraron un 10% extra por comer en la terraza. "Esto no es legal, ¿eh? Esto no se puede hacer. Pero bueno, ya lo he pagado. Tampoco quiero rebajas ni líos de devoluciones", explica el creador de contenido.

A pesar de este aspecto, recalca que se come bien en el local, pero que es necesario saber lo que hay que pedir. En su caso, repetiría el risotto de trufa, el onigiri de wagyu y el rape.

¿Es legal cobrar por la terraza?

Muchos restaurantes y bares cobran un extra por sentarse en la terraza, lo que lleva a los clientes a tener dudas de si se trata de una práctica legal o no. En este sentido, conviene aclarar que los establecimientos sí pueden cobrar un suplemento por terraza.

Sin embargo, para ello será necesario que lo informen de forma clara en la carta o lista de precios. Se trata de un cargo adicional que es común en España y que es considerada una práctica aceptada socialmente.

Por tanto, la legalidad de este suplemento por terraza dependerá de cómo se aplique. Los bares deben mostrar los precios de forma visible antes de que el cliente haga su pedido, y dado el caso de que el suplemento no esté indicado de forma clara, podrá negarse a pagarlo.

Asimismo, hay que tener en cuenta que hay algunos ayuntamientos en los que hay normas específicas acerca de este asunto a las que deben someterse los diferentes establecimientos, por lo que conviene consultar la normativa vigente en cada caso.

En algunas regiones se exige, por ejemplo, que los precios estén claramente visibles antes de hacer el pedido, y en otros casos se regula el uso de terrazas en espacios públicos. Asimismo, los bares deberán cumplir con las ordenanzas municipales sobre la ocupación de la vía pública.

Esto incluye permisos, horarios y tarifas, siendo el incumplimiento de la normativa sancionado con multas o incluso con la pérdida de la licencia. La clave para poder cobrar el suplemento por terraza dependerá de la transparencia del establecimiento.